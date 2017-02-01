ملخص دروس العلوم الطبيعية

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:48.

  1. sara fares

    sara fares :: عضو منتسِب ::

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    ملخص دروس العلوم الطبيعية

    [​IMG]

    *بعض المناطق المحلية {أي على مستوى الجزائر} التي تعرضت للزلازل :
    بومرداس - شلف {الأصنام} /الشلف سابقا كانت تدعى الأصنام/
    *تعريف الزلزال:هو ظاهرة طبيعية تتمثل في هزات أرضية سريعة تدوم بضعة ثوان وتسمى الهزة الأولى بالرئيسية وتتبع بهزات إرتدادية تكون أقل شدة من الهزة الرئيسية
    *عواقب الزلازل:
    1-خسائر بشرية:موتى . جرحى.مفقودين .مصدومين......
    2-خسائر مادية : إنهيار وتشوه المباني.سقوط الجسور.تشقق الطرق...........
    3-خسائر في طبقات القشرة الأرضية:تشققات على سطح الأرض . سقوط الصخور من الجبال.إنزلاقات أرضية.........
    *مسجل الزلازل:
    تسجل الهزات الأرضية بواسطة جهاز يدعى السيسموغراف الذي يحول الهزات الأرضية إلى إشارات كهربائية تسجل وتحلل من طرف الحاسوب الذي يسمح بتحديد بؤرة الزلزال وعمقها.قوة الزلزال.مدته وزمن حدوثه
    *اكبر الخسائر التي يخلفها الزلزال تكون في المدن الكبرى /حيث الكثافة السكانية عالية/

    *للزلازل شدة ومقدار
    الشدة: المدة أو الزمن الذي تستغرقه الهزة الأرضية وتقاس الشدة بسلم ريشتر ومخترع هذا السلم هو "العالم الأمريكي شارل ريشتر" ويتكون هذا السلم من 9درجات
    ملاحظة: في الكتاب المدرسي الصفحة 160 هناك خطأ فهم يضعون سلم ريشتر يقيس المقدار وهذا خطأ
    المقدار : هو مقدار الطاقة المتحررة من باطن الأرض
    تقاس الطاقة المتحررة من باطن الأرض بالمقدار بسلم ميركالي أي سلم ميركالي يقيس المقدار ومخترع هذا السلم هو "العالم الإيطالي ميركالي" ويتكون هذا السلم من 12 درجة
    ملاحظة: في الكتاب المدرسي الصفحة 161 هناك خطأ فهم يضعون سلم ميركالي يقيس الشدة وهذا خطأ

    *تنتشر الهزات الأرضية أو الموجات الزلزالية في جميع الإتجاهات
    *مكان إنطلاق الهزة الأرضية يكون من البؤرة
    *البؤرة هي:النقطة التي يتولد منها الزلزال "مكان تصدع الفالق" وتقع في باطن الأرض وهي التي تنطلق منها الأمواج الزلزالية
    عمق البؤرة:
    *الزلزال الذي عمق بؤرته يكون مابين 60 كلم فهو قليل العمق
    والذي يترواح مابين 60 و700 كلم فهو متوسط العمق أما الذي يصل إلى 700 حتى 800 كلم يكون عميق


    هاهي صورة توضح إنتشار الأمواج من البؤرة

    [​IMG]

    *المركز السطحي للزلزال : هي النقطة التي تكون فيها أكبر شدة وأكبر الخسائر وتكون بشكل عمودي على البؤرة
    *يمكن تعيين المركز السطحي برسم خريطة منحنيات متساوية الشدة وذلك بتعيين نقاط على الأماكن متساوية الشدة شم يوصل بينهما بخطوط فنحصل على منحنيات دائرية متساوية المركز حيث تسمح هذه المنحنيات بتحديد المركز السطحي للزلزال الذي يكون في مركز المنحنيات ويمثل أكبر شدة للزلزال



    تفضلوا خريطة منحنيات متساوية الشدة لزلزال الشلف

    [​IMG]


    *المناطق الزلزالية في شمال إفريقيا:
    1-يعتبر شمال إفريقيا /الجزائر-تونس-المغرب/ منطقة ذات نشاط زلزالي لأنه يقع على الحدود الفاصلة بين القارة الغفريقية والأوروبية وتمتد المناطق الزلزالية من أغادير والحسينية بالمغرب حتى الحدود التونسية مرورا بتلمسان . عين تيموشنت . تيبازة . الشلف . بومرداس . قسنطينة
    لاحظ الخريطة الموالية:
    [​IMG]

    2-توزع الزلازل عبر العالم:
    من خلال دراسة خرائط توزع الزلازل في العالم يلاحظ تسجيل أكثر من 1000000 هزة أرضية سنويا كما نلاحظ أن النشاط الزلزالي القوي يحدث دائما في المناطق نفسها من الكرة الأرضية وتعرف هذه المناطق بالأحزمة الزلزالية وهي:
    1-الحزام الأول: يمتد داخل المحيط الاطلسي
    2-الحزام الثاني : يمتد على طول البحر الأبيض المتوسط
    3-الحزام الثالث:يمتد على السواحل الشرقية والغربية للمحيط الهادي
     
    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:48
    #1
  2. sara fares

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    ♥تشكل الجبال♥
    يعود تشكل الجبال إلى قوى الإنضغاط التي تمارس على الطبقات السطحية للكرة الارضية

    والتي تحدث بها تشوهات قد تكون طيات إذا كانت الصخور مرنة ~تشكل الجبال~

    وفوالق إذا كانت الصخور صلبة

    ♥مفهوم الطيات ♥
    هي إنثناءات تحدث نتيجة إنضغاط الصخور المرنة

    ♥مفهوم الفوالق♥
    هي إنكسارات ناتجة عن إنضغاط الصخور الصلبة

    ♥ملاحظة♥

    تعتبر الفوالق سببا لحدوث الزلازل التي تحدث في المناطق الجبلية كالزلازل التي تحدث في شمال الجزائر
    [​IMG]


    ♥كيفية تشكل جبال الألب وسلسلة جبال الأطلس التلي♥

    نتجت جبال الألب والأطلس التلي نتيجة تصادم الصفيحة الإفريقية والأوروأسيوية

    وأدى هذا التصادم إلى إنضغاط القشرة القارية فإزداد سمكها وإرتفعت مشكلة جبال الألب والأطلس التلي

    [​IMG]
     
    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:48
    #2
  3. sara fares

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    ♥تشكل القارات♥
    حسب رأي العلماء ومنهم العالم الألماني ألفريد فجنر 1910م فإن القارات الحالية كانت قبل
    220مليون سنة عبارة عن كتلة واحدة محاطة بمحيط أطلق عليها إسم بانجيا ثم ظهرت
    على هذه الكتلة تصدعات أدت إلى تجزئتها إلى كتل صغيرة تباعدت عن بعضها البعض
    مشكلة القارات الحالية
    [​IMG]



    ♥تشكل قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية ♥
    حسب نظرية زحزحة القارات فإن قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية كانت قبل 200 مليون
    سنة قارة واحدة ثم إنفصلت هذه القارة إلى كتلتين واحدة شكلت إفريقيا والثانية أمريكا الجنوبية
    وتشكلت بينهما قشرة المحيط الأطلسي التي توسعت تدريجيا
    ♥الأدلة التي تبين أن قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية كانت قارة واحدة♥
    1-تشابه التضاريس على حواف القارتين
    2-تشابه الغطاء النباتي على حواف القارتين
    3-تشابه الحيوانات على حواف القارتين
    4-وجود نفس المستحثات على حواف القارتين
    5-تطابق شكل القارتين على الحواف
    [​IMG]


    [​IMG] رد مع اقتباس
     
    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:48
    #3
  4. sara fares

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    [​IMG]
    [​IMG]

    ♥الظهرات♥
    أظهر فحص قاع المحيطات وجود سلاسل جبلية بركانية تدعى الظهرات المحيطية ويلاحظ على مستوى هذه الظهرات وجود عدة فوالق تمتد على طول الظهرة كما يلاحظ وجود خنادق تدعى الريفت وتتميز الظهرات بنشاط بركاني وزلزالي
    ♥ملاحظة♥
    يمكن أن تبرز الظهرات خارج المحيطات كما في إسلندا
    [​IMG]

    ♥نشاط الظهرات♥
    يمر نشاط الظهرة بعدة مراحل هي:
    1-صعود الماغما -الحمم البازلتية- من الرداء الماغماتي عبر الريفت
    2-تتبرد وتتصلب الماغما -الحمم البازلتية- مشكلة صخور بازلتية
    3-تتجمع الصخور البازلتية مشكلة قاع المحيط
    ♥علاقة نشاط الظهرات بزحزحة القارات♥
    يعتبر نشاط الظهرات من أسباب تباعد القارات عن بعضها البعض حيث يؤدي خروج الماغما وتبردها وتصلبها إلى تشكيل قشرة محيطية جديدة تدفع القشرة المحيطية القديمة وبالتالي توسع المحيط الذي يتسبب في تباعد القارات ~تباعد قارة إفريقيا وامريكا الجنوبية ~
    ♥ملاحظة♥
    تتباعد قارة إفريقيا وأمريكا الجنوبية سنويا ب1.25 سنم

    [​IMG]
    ♥الظهرات المحيطية♥
    تشكل الظهرات المحيطية سلاسل جبلية بركانية في أعماق المحيطات وهي في أعماق المحيطات وهي في تطور مستمر وتحيط هذه الظهرات بالكرة الأرضية على طول حوالي 65000كلم وعلى عمق من2إلى 3 كلم
    ♥أنواع الظهرات♥
    نميز نوعين من الظهرات المحيطية حسب سرعة تمددها
    1-ظهرات المحيط الأطلسي: سرعة تمددها بضعة سنتمترات في السنة
    2-ظهرات المحيط الهادي: سرعة تمددها تساوي أو تفوق 10 سم في السنة
    [​IMG]
    ♥صفائح القشرة الأرضية♥
    تتكون القشرة الأرضية من مجموعة من الصفائح ~12 صفيحة~وهي إما صفائح محيطية مثل ~صفيحة المحيط الهادي~أو صفائح محيطية قارية مثل~الصفيحة الأوروأسيوية~
    وتتكون الصفائح من مادة صخرية صلبة تتوضع على طبقة مائعة هي الرداء الماغماتي وتشكل هذه الصفائح مناطق مستقرة محاطة بمناطق غير مستقرة هي الظهرات والخنادق التي تتميز بنشاط زلزالي وبركاني
    ♥ملاحظة♥
    توجد صفائح كبيرة *الصفيحة الإفريقية+صفيحة المحيط الهادي...................*
    وصفائح صغيرة*الصفيحة العربية+صفيحة الفلبين..................*

    ♥تنقل الصفائح♥
    تتنقل صفائح القشرة الأرضية فبعض الصفائح تتباعد على مستوى الظهرات مشكلة مناطق تمدد وبعضها يتقارب على مستوى الخنادق مشكلا مناطق تصادم~إنضغاط~ لاحظ الرسم الموالي

    [​IMG]
    لقد جمعت لكم درسين في درس واحد
     
    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:49
    #4
  5. sara fares

    sara fares :: عضو منتسِب ::

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    ♥ينتج عن تصادم صفيحة محيطية مع صفيحة قارية ظاهرة جيولوجية تدعى الغوص♥

    ♥تعريف ظاهرة الغوص♥
    هي إنزلاق صفيحة محيطية ثقيلة تحت صفيحة قارية خفيفة
    ♥سبب حدوث ظاهرة الغوص♥
    تحدث ظاهرة الغوص نتيجة الإنضغاط الناتج عن تصادم صفيحتين محيطية وقارية ويعرف الجزء المنزلق المائل بمنطقة بنيوف نسبة إلى العالم الجيوفيزيائي الامريكي بنيوف

    [​IMG]
    ♥النتائج المترتبة عن ظاهرة الغوص♥
    يترتب عن ظاهرة الغوص عدة ظواهر جيولوجية هي:
    *حدوث زلازل متكررة على مستوى منطقة بنيوف نتيجة تحرر قوى الإنضغاط الناتجة عن التصادم
    *يترتب عن غوص القشرة المحيطية إنصهارها وخروج ماغما غنية بالغازات متسببة في براكين إنفجارية
    *نتيجة صعود الماغما وتصلبها يزداد سمك القشرة الأرضية تدريجيا فتشكل سلاسل جبلية بركانية كجبال الإنديز التي يبلغ إرتفاعها حوالي 7000م
    [​IMG] رد مع اقتباس
     
    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:49
    #5
  6. sara fares

    sara fares :: عضو منتسِب ::

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    *ينشأ من ظاهرة الغوص على مستوى منطقة بنيوف ثوران براكين هي من النوع الإنفجاري
    ♥تعريف البركان♥
    هو بنية جيولوجية على شكل جبل هرمي تشكل من تراكم المواد المتدفقة من باطن الأرض ~الرداء الماغماتي~
    ♥البراكين الإنفجارية♥
    عند صعود الماغما ~الصخور المنصهرة~ من الرداء الماغماتي ووصولها إلى السطح تحدث إنفجارات لهذا سميت بالبراكين الإنفجارية
    [​IMG]
    ♥مميزات ~خواص~ البراكين الإنفجارية♥
    تتميز البراكين الإنفجارية بما يلي :
    * تحدث إنفجارات عند ثورانها
    * تقذف مجموعة من المواد هي : مواد صلبة ~رماد.قنابل بركانية.حصى بركاني...~ مواد سائلة ~الحمم اللزجة~ والغازات
    ♥دور الغازات♥
    تنطلق من فوهة البركان قبل ثورانه غازات تشكل المحرك الرئيسي لثورانه حيث لها دور أساسي في صعود الماغما إلى السطح وتتميز هذه الغازات في معظمها بالإشتعال عند ملامستها الهواء على السطح كما أن إشتعالها له دور في الحفاظ على درجة حرارة الحمم [​IMG] رد مع اقتباس
     
    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:50
    #6
  7. sara fares

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    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:50
    #7
  8. sara fares

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    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:50
    #8
  9. sara fares

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    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:51
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  10. sara fares

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    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:51
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  11. sara fares

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    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:52
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