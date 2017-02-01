ملخص دروس العلوم الطبيعية *بعض المناطق المحلية {أي على مستوى الجزائر} التي تعرضت للزلازل : بومرداس - شلف {الأصنام} /الشلف سابقا كانت تدعى الأصنام/ *تعريف الزلزال:هو ظاهرة طبيعية تتمثل في هزات أرضية سريعة تدوم بضعة ثوان وتسمى الهزة الأولى بالرئيسية وتتبع بهزات إرتدادية تكون أقل شدة من الهزة الرئيسية *عواقب الزلازل: 1-خسائر بشرية:موتى . جرحى.مفقودين .مصدومين...... 2-خسائر مادية : إنهيار وتشوه المباني.سقوط الجسور.تشقق الطرق........... 3-خسائر في طبقات القشرة الأرضية:تشققات على سطح الأرض . سقوط الصخور من الجبال.إنزلاقات أرضية......... *مسجل الزلازل: تسجل الهزات الأرضية بواسطة جهاز يدعى السيسموغراف الذي يحول الهزات الأرضية إلى إشارات كهربائية تسجل وتحلل من طرف الحاسوب الذي يسمح بتحديد بؤرة الزلزال وعمقها.قوة الزلزال.مدته وزمن حدوثه *اكبر الخسائر التي يخلفها الزلزال تكون في المدن الكبرى /حيث الكثافة السكانية عالية/ *للزلازل شدة ومقدار الشدة: المدة أو الزمن الذي تستغرقه الهزة الأرضية وتقاس الشدة بسلم ريشتر ومخترع هذا السلم هو "العالم الأمريكي شارل ريشتر" ويتكون هذا السلم من 9درجات ملاحظة: في الكتاب المدرسي الصفحة 160 هناك خطأ فهم يضعون سلم ريشتر يقيس المقدار وهذا خطأ المقدار : هو مقدار الطاقة المتحررة من باطن الأرض تقاس الطاقة المتحررة من باطن الأرض بالمقدار بسلم ميركالي أي سلم ميركالي يقيس المقدار ومخترع هذا السلم هو "العالم الإيطالي ميركالي" ويتكون هذا السلم من 12 درجة ملاحظة: في الكتاب المدرسي الصفحة 161 هناك خطأ فهم يضعون سلم ميركالي يقيس الشدة وهذا خطأ *تنتشر الهزات الأرضية أو الموجات الزلزالية في جميع الإتجاهات *مكان إنطلاق الهزة الأرضية يكون من البؤرة *البؤرة هي:النقطة التي يتولد منها الزلزال "مكان تصدع الفالق" وتقع في باطن الأرض وهي التي تنطلق منها الأمواج الزلزالية عمق البؤرة: *الزلزال الذي عمق بؤرته يكون مابين 60 كلم فهو قليل العمق والذي يترواح مابين 60 و700 كلم فهو متوسط العمق أما الذي يصل إلى 700 حتى 800 كلم يكون عميق هاهي صورة توضح إنتشار الأمواج من البؤرة *المركز السطحي للزلزال : هي النقطة التي تكون فيها أكبر شدة وأكبر الخسائر وتكون بشكل عمودي على البؤرة *يمكن تعيين المركز السطحي برسم خريطة منحنيات متساوية الشدة وذلك بتعيين نقاط على الأماكن متساوية الشدة شم يوصل بينهما بخطوط فنحصل على منحنيات دائرية متساوية المركز حيث تسمح هذه المنحنيات بتحديد المركز السطحي للزلزال الذي يكون في مركز المنحنيات ويمثل أكبر شدة للزلزال تفضلوا خريطة منحنيات متساوية الشدة لزلزال الشلف *المناطق الزلزالية في شمال إفريقيا: 1-يعتبر شمال إفريقيا /الجزائر-تونس-المغرب/ منطقة ذات نشاط زلزالي لأنه يقع على الحدود الفاصلة بين القارة الغفريقية والأوروبية وتمتد المناطق الزلزالية من أغادير والحسينية بالمغرب حتى الحدود التونسية مرورا بتلمسان . عين تيموشنت . تيبازة . الشلف . بومرداس . قسنطينة لاحظ الخريطة الموالية: 2-توزع الزلازل عبر العالم: من خلال دراسة خرائط توزع الزلازل في العالم يلاحظ تسجيل أكثر من 1000000 هزة أرضية سنويا كما نلاحظ أن النشاط الزلزالي القوي يحدث دائما في المناطق نفسها من الكرة الأرضية وتعرف هذه المناطق بالأحزمة الزلزالية وهي: 1-الحزام الأول: يمتد داخل المحيط الاطلسي 2-الحزام الثاني : يمتد على طول البحر الأبيض المتوسط 3-الحزام الثالث:يمتد على السواحل الشرقية والغربية للمحيط الهادي