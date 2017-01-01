درس حول دور الصخور في تحديد المنظر الطبيعي للسنة الثالثة متوسط

يتغير شكل المنظر الطبيعي حسب نوع الصخورتختلف فيما بينها من حيث أصل تكونها إذ نميز : 1. صخور نارية : تشمل نوعين : - صخور ماغماتية : تنشأ من تصلب الماغما في أعماق الأرض كالغرانيت - صخور بركانية : تنشأ من تصلب الحمم البركانية كالبازلت 2. صخور متحولة : تنشأ من تحول الصخور تحت تأثير عوامل الضغط و الحرارة كالغنيس. 3. صخور رسوبية : تنشأ هذه الصخورمن تأثير عوامل المناخ على التضاريس عن طريق ( الحت ، النقل ، الترسيب ) كالرمل ، الكلس ، الغضار . الخواص الفيزيائية و الكيميائية للصخور : أ ـ دراسة الخواص الفيزيائية : يتم تحديد الخواص الفيزيائية كل من : 1. التماسك ، البنية ، اللون : بالعين المجردة . 2. الفلزات أو المعادن : ملاحظة بعض العينات بالمكبرة أو المجهر . لها خواص فيزيائية مميزة فهي غالباً ما تكون لامعة ( لها بريق ) ومن اأشهرها : الكوارتز ، الألومنيوم ،النحاس، الذهب، الحديد، الرصاص، الفضة، ، الزنك ، كلور الصديوم ( الملح ) .........إلخ . الصلادة : إستعمال سلم الصلادة للعالم موس ( خدش الصخر بالظفر ثم الفولاذ فالزجاج فالماس ) . ب ـ دراسة الخواص الكيميائية : يتم تحديد الخواص الكيميائية لكل من : 1. تأثير الماء ( المسامية ـ النفاذية ) : وضع الصخور في الماء ففي حالة إنطلاق الفقاعات الغازية فإنها مسامية نفوذة و العكس صحيح . 2. تأثير حمض hcl : نصب على الصخور قطرات من حمض كلور الماء ونلاحظ حدوث أو عدم حدوث فوران ( وجود الكلس أو عدم وجوده )