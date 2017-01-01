درس حول دور الصخور في تحديد المنظر الطبيعي للسنة الثالثة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة ثالثة متوسط' نشر بواسطة sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:55.

  1. sara fares

    sara fares :: عضو منتسِب ::

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    يتغير شكل المنظر الطبيعي حسب نوع الصخورتختلف فيما بينها من حيث أصل تكونها إذ نميز :
    1. صخور نارية : تشمل نوعين :
    - صخور ماغماتية : تنشأ من تصلب الماغما في أعماق الأرض كالغرانيت
    - صخور بركانية : تنشأ من تصلب الحمم البركانية كالبازلت
    2. صخور متحولة : تنشأ من تحول الصخور تحت تأثير عوامل الضغط و الحرارة كالغنيس.
    3. صخور رسوبية : تنشأ هذه الصخورمن تأثير عوامل المناخ على التضاريس عن طريق ( الحت ، النقل ، الترسيب ) كالرمل ، الكلس ، الغضار .
    الخواص الفيزيائية و الكيميائية للصخور :
    أ ـ دراسة الخواص الفيزيائية : يتم تحديد الخواص الفيزيائية كل من :
    1. التماسك ، البنية ، اللون : بالعين المجردة .
    2. الفلزات أو المعادن : ملاحظة بعض العينات بالمكبرة أو المجهر . لها خواص فيزيائية مميزة فهي غالباً ما تكون لامعة ( لها بريق ) ومن اأشهرها : الكوارتز ، الألومنيوم ،النحاس، الذهب، الحديد، الرصاص، الفضة، ، الزنك ، كلور الصديوم ( الملح ) .........إلخ
    . الصلادة : إستعمال سلم الصلادة للعالم موس ( خدش الصخر بالظفر ثم الفولاذ فالزجاج فالماس ) .
    ب ـ دراسة الخواص الكيميائية : يتم تحديد الخواص الكيميائية لكل من :
    1. تأثير الماء ( المسامية ـ النفاذية ) : وضع الصخور في الماء ففي حالة إنطلاق الفقاعات الغازية فإنها مسامية نفوذة و العكس صحيح .
    2. تأثير حمض hcl : نصب على الصخور قطرات من حمض كلور الماء ونلاحظ حدوث أو عدم حدوث فوران ( وجود الكلس أو عدم وجوده )
     
    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 18:55
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