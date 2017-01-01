سلسلة طبختي الصغيرة ( كيفية طبخ بيتزا)

الموضوع في 'منتدى المطبخ الجزائري' نشر بواسطة sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 19:02.

  1. sara fares

    sara fares :: عضو منتسِب ::

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    العجينه
    400 جرام دقيق
    م ك خميره فوريه
    م ك سكر
    3 م ك زيت زيتون او ذره حسب الرغبه(يفضل الزيتون)
    كوب لبن للعجن
    الصلصه
    4 م ك كاتشب
    2 م ك صلصه
    2 م ك خل
    للوجه
    زيتون اسود..و اخضر
    فلفل رومي الوان
    جبن رومي
    جبن مونزريلا
    لحم مفروم
    الطريقة..
    نضيف السكر الى الخميره و قليل من الماء..حتى تعمل..

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    لما ترفع..الخميره ..
    يتم عجن جميع مقادير العجينه بعضها مع بعض..
    حتى تتكون لديك عجينه متماسكه
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    توضعا في مكان دافيء لمده نصف ساعه او اكثر..
    و هذا شكلها ..

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    بعدين يقسم المقدار الى نصفين..

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    بفرد النصف في الصنيه..

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    وتضاف كميه من الجبن الرومي و المونزريلا

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    ويفرد عليهم باقي المقدار

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    بعدين بالشوكه يتم عمل بها عدة ثقوب..
    كي لا ترتفع اثناء النضج....
    خطوه مهمه جدااا
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    بعدها تضاف الصلصه بعد خلطها مع الخل و الكاتشب..


    اضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x480px.
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    توزع الصلصة على الوجه

    يضاف جزء من الرومي

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    بقايا اللحم بعد تفتيتها..
    الزيتون
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    ثم بضيف الفلفل
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    ثم الجبن الرومي و المونزريلا و قليل من الكاتشب

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    هذا شكلها قبل دخولها الفرن..
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    بندخلها فرن ساخن جدا...
    بعدين بنهدي عليها النار
    بتستغرق حوالي 10 دقايق في الرف اللي تحت..
    و حوالي 10 دقايق ايضا تحت الشوايه
    و بتكون النار هاديه جداااااا
    و هذا شكلها بعد خروها من الفرن

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    sara fares, ‏25 فيفري 2017 على 19:02
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