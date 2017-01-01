سلسلة طبختي الصغيرة ( كيفية طبخ بيتزا)

العجينه 400 جرام دقيق م ك خميره فوريه م ك سكر 3 م ك زيت زيتون او ذره حسب الرغبه(يفضل الزيتون) كوب لبن للعجن الصلصه 4 م ك كاتشب 2 م ك صلصه 2 م ك خل للوجه زيتون اسود..و اخضر فلفل رومي الوان جبن رومي جبن مونزريلا لحم مفروم الطريقة.. نضيف السكر الى الخميره و قليل من الماء..حتى تعمل.. اضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 601x426px. // لما ترفع..الخميره .. يتم عجن جميع مقادير العجينه بعضها مع بعض.. حتى تتكون لديك عجينه متماسكه توضعا في مكان دافيء لمده نصف ساعه او اكثر.. و هذا شكلها .. بعدين يقسم المقدار الى نصفين.. بفرد النصف في الصنيه.. وتضاف كميه من الجبن الرومي و المونزريلا ويفرد عليهم باقي المقدار بعدين بالشوكه يتم عمل بها عدة ثقوب.. كي لا ترتفع اثناء النضج.... خطوه مهمه جدااا بعدها تضاف الصلصه بعد خلطها مع الخل و الكاتشب.. اضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الطبيعي 640x480px. توزع الصلصة على الوجه يضاف جزء من الرومي بقايا اللحم بعد تفتيتها.. الزيتون // ثم بضيف الفلفل ثم الجبن الرومي و المونزريلا و قليل من الكاتشب هذا شكلها قبل دخولها الفرن.. بندخلها فرن ساخن جدا... بعدين بنهدي عليها النار بتستغرق حوالي 10 دقايق في الرف اللي تحت.. و حوالي 10 دقايق ايضا تحت الشوايه و بتكون النار هاديه جداااااا و هذا شكلها بعد خروها من الفرن