فواصل للكُتب بأدوات بسيطة ^^

الموضوع في 'ركن المهارات اليدوية' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏25 فيفري 2017 على 21:41.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    السلام عليكم أهل اللمة الكرام
    وأسعد الله أوقاتكم :giggle:
    هادي أول مرة نشارك في هاد القسم وحبيت نشارككم الفواصل لي صنعتها للكتب خطوة بخطوة
    وبأدوات بسيطة لا أوراق ملونة ولا شيء آخر يعني خدمتهم بأشياء بسيطة جدا
    {أوراق بيضاء..أقلام ملونة..مقص.. شريط لاصق..شريط للتزيين}
    وخدمت خصيصا 4 أشكال بسيطة نتمنى تعجبكم
    (للأسف مسموح بوضع 20 صورة فقط لا اكثر وبالتالي اضطريت نمحي بعض المراحل)

    الشكل الأول
    أول خطوة نرسمو 3 مربعات بهاد الشكل ونقصوهم مع حذف الجزء لي معلمة عليه انا

    [​IMG]

    ومن بعد نقص الشكل الجديد ونطوي الاطراف كما في الصورة ونلصقهم

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    هنا لي يحب الجزء العلوي يلصق عليه أوراق ملونة كيما يحب أنا كيما سبق وقلت استخدمت ابسط الطرق وبالتالي
    الطرف العلوي لونتو كالآتي

    [​IMG]
    وزدت رسمت لسان وعيون ولصقتهم باه خرج الشكل كالآتي (وكل شخص عندو حرية اختيار ملامح هاد الشكل)

    [​IMG]

    الشكل الثاني
    نقدرو نستخدمو الخطوات السابقة لصنع شكل مختلف كالآتي ولكن مع اختلاف في القص

    [​IMG]
    هاد المرة نستغنيو على المثلث السفلي ونحتافظو بالمستطيل الرقيق هاداك كالآتي

    [​IMG]
    ومن بعد نطويو الاطراف كيما الشكل السابق
    ومن بعد نحبو الجزء العلوي نغلفوه ببابي كادو ولا نرسمو فيه ونزينوه ،انا جبت رسومات تاع الحنة وخربشت بيهم هههه
    وهاهي النتيجة

    [​IMG]
    الشكل الثالث
    نقصو الورق تاعنا (وطبعا يكون خشين شوي) بالطريقة التالية ونلونوه ولا نغلفوه بورق ملون كل شخص حسب رغبتو
    أنا لونتو وزيد زينتو على الجانبين بهاد الخيط

    [​IMG]
    [​IMG]
    من بعد زينتو بورود من صنعي كيما هكا وضفت اسمي بالاضافة لخيط يدلنا على الصفحة بالطريقة التالية
    وهكا كانت النتيجة

    [​IMG]

    [​IMG]
    الشكل الرابع
    بنفس الشكل الثالث خدمت الرابع يعني غيرت في طريقة التزيين فقط والخيط درتو من فوق ومن تحت كمايلي

    [​IMG]
    وحبيت نوضع اقتباس معين في الوسط فاخترت الاذكار وكتبتها مع اضافة بعض القلوب

    [​IMG]
    أما في مايخص الخيط لي يدلنا على الصفحة حبيت نغيرو على الخيط السابق وجاتني الفكرة اني ندير ظفيرة كيما هكا

    [​IMG]
    وهادي النتيجة النهائية لما نوضعوهم على الكتب :giggle:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    نتمنى يكونو عجبوكم الاشكال، ماكانوش عندي امكانيات كبيرة وزيد صحتي ماسمحتليش نتعب معاهم بزاف
    نتمنى يكونو عجبوكم وان شاء الله المرة المقبلة نجيب اشكال جديدة بإذن الله
    تحياتي للجميع :giggle:
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏25 فيفري 2017 على 21:41
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