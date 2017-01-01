فواصل للكُتب بأدوات بسيطة ^^

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم هادي أول مرة نشارك في هاد القسم وحبيت نشارككم الفواصل لي صنعتها للكتب خطوة بخطوة وبأدوات بسيطة لا أوراق ملونة ولا شيء آخر يعني خدمتهم بأشياء بسيطة جدا {أوراق بيضاء..أقلام ملونة..مقص.. شريط لاصق..شريط للتزيين} وخدمت خصيصا 4 أشكال بسيطة نتمنى تعجبكم (للأسف مسموح بوضع 20 صورة فقط لا اكثر وبالتالي اضطريت نمحي بعض المراحل) الشكل الأول أول خطوة نرسمو 3 مربعات بهاد الشكل ونقصوهم مع حذف الجزء لي معلمة عليه انا ومن بعد نقص الشكل الجديد ونطوي الاطراف كما في الصورة ونلصقهم هنا لي يحب الجزء العلوي يلصق عليه أوراق ملونة كيما يحب أنا كيما سبق وقلت استخدمت ابسط الطرق وبالتالي الطرف العلوي لونتو كالآتي وزدت رسمت لسان وعيون ولصقتهم باه خرج الشكل كالآتي (وكل شخص عندو حرية اختيار ملامح هاد الشكل) الشكل الثاني نقدرو نستخدمو الخطوات السابقة لصنع شكل مختلف كالآتي ولكن مع اختلاف في القص هاد المرة نستغنيو على المثلث السفلي ونحتافظو بالمستطيل الرقيق هاداك كالآتي ومن بعد نطويو الاطراف كيما الشكل السابق ومن بعد نحبو الجزء العلوي نغلفوه ببابي كادو ولا نرسمو فيه ونزينوه ،انا جبت رسومات تاع الحنة وخربشت بيهم هههه وهاهي النتيجة الشكل الثالث نقصو الورق تاعنا (وطبعا يكون خشين شوي) بالطريقة التالية ونلونوه ولا نغلفوه بورق ملون كل شخص حسب رغبتو أنا لونتو وزيد زينتو على الجانبين بهاد الخيط من بعد زينتو بورود من صنعي كيما هكا وضفت اسمي بالاضافة لخيط يدلنا على الصفحة بالطريقة التالية وهكا كانت النتيجة الشكل الرابع بنفس الشكل الثالث خدمت الرابع يعني غيرت في طريقة التزيين فقط والخيط درتو من فوق ومن تحت كمايلي وحبيت نوضع اقتباس معين في الوسط فاخترت الاذكار وكتبتها مع اضافة بعض القلوب أما في مايخص الخيط لي يدلنا على الصفحة حبيت نغيرو على الخيط السابق وجاتني الفكرة اني ندير ظفيرة كيما هكا وهادي النتيجة النهائية لما نوضعوهم على الكتب نتمنى يكونو عجبوكم الاشكال، ماكانوش عندي امكانيات كبيرة وزيد صحتي ماسمحتليش نتعب معاهم بزاف نتمنى يكونو عجبوكم وان شاء الله المرة المقبلة نجيب اشكال جديدة بإذن الله تحياتي للجميع