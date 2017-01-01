درس الجملة الميكانيكية للسنة الرابعة 4 متوسط

1- مفهوم الجملة الميكانيكية: النشاط الأول: شخص يقود دراجة على طريق أفقي. يمكن اعتبار الشخص جملة ميكانيكية في حالة حركية بالنسبة للأرض المأخوذة كمرجع للحركة. كما يمكن اعتبار الدراجة كجملة ميكانيكية ثانية في حالة حركية بالنسبة للمرجع السابق. يمكن أيضا اعتبار الدراجة والشخص كجملة ميكانيكية في حالة حركية بالنسبة لنفس المرجع. قود الدراجة هو جملة ميكانيكية ساكنة مقارنة بالدراجة المأخوذة هنا كمرجع. النشاط الثاني: كتاب موضوع على طاولة. الكتاب جملة ميكانيكية ساكنة بالنسبة للأرض والطاولة جملة ميكانيكية ثانية ساكنة بالنسبة للأرض ويمكن اعتبار الكتاب والطاولة كجملة ميكانيكية. نتيجة: يمكن للجملة الميكانيكية أن تكون جسما أو جزءا من جسم أو مجموعة أجسام وتحدد هذه الجملة بالنسبة لمحيطها المسمى الوسط الخارجي. يمكن للجسم المكون للجملة الميكانيكية أن يكون صلبا ( كرسي) أو سائلا (ماء) أو غازا (هواء). 2- مفهوم التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين: أ-الفعل الميكانيكي وآثاره: النشاط الأول: ندفع كرية حديدية فوق طاولة فوقها قطعة حديد عند دفع الكرية بيدنا نقول أننا أثرنا عليها بفعل ميكانيكي أدى إلى تغير حالتها الحركية. عند اقتراب الكرية من المغناطيس تنحرف في اتجاهه. لقد أثر المغناطيس على الكرية الحديدية بفعل ميكانيكي أدى إلى تغير مسارها. النشاط الثاني: نضغط على كرة من العجين بأصابعنا، فنلاحظ تغير شكلها. أثرت أصابعنا بفعل ميكانيكي على العجينة فتغير شكلها. يمكن للفعل الميكانيكي أن يؤثر على جملة ميكانيكية فيؤدي إلى: تغيير الحالة الحركية للجملة الميكانيكية. أو تغيير مسار ها أو تغيير شكلها. ب- كيف يتم الفعل الميكانيكي: نشاط1 : نقوم بجر عربة بواسطة خيط. الخيط أثر بفعل ميكانيكي على العربة. الخيط أثر بفعل ميكانيكي على العربة بالتلامس ويكون تأثيره متموضعا في نقطة. نشاط 2 : نقرب مغناطيسا من مسمار حديدي فنلاحظ أن المسمار ينجذب نحو المغناطيس. أثر المغناطيس على المسمار بفعل ميكانيكي عن بعد ويكون تأثير الفعل الميكانيكي موزعا على عدة نقاط. النتيجة: تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية وهي نوعان: أفعال ميكانيكية تلامسية أفعال ميكانيكية بعدية يكون تأثير الأفعال الميكانيكية متموضعا أو موزعا على سطح الجملة الميكانيكية. 3- مفهوم الفعل الميكانيكي لجملة ميكانيكية على أخرى ( المقاربة الأولية لمفهوم القوة): التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين: نشاط: يمثل الشكل المقابل حجرا معلقا بخيط مثبت بحامل. نمثل بمخطط أجسام متأثرة التأثيرات( الأفعال) المتبادلة بين مختلف الجمل الميكانيكية. الهدف من هذا المخطط هو تحديد الجملة الميكانيكية وإحصاء كل التأثيرات المتبادلة بين الجملة الميكانيكية محل الدراسة ومحيطها.ويتم رسم المخطط وفق مايأتي: تمثل كل جملة ميكانيكية باسمها مكتوب داخل فقاعة بيضوية الشكل. تمثل الأفعال الميكانيكية (القوى) المؤثرة بخط متصل إذا كان التأثير بالتلامس وبدون احتكاك وعند وجود الاحتكاك تمثل الأفعال الميكانيكية (القوى) المؤثرة بخط متقطع إذا كان التأثير عن بعد الخلاصة: الجملة الميكانيكية هي جسم أو جزء من جسم أو مجموعة أجسام. عندما نحدد بدقة الجملة الميكانيكية فكل ما عداها يعتبر وسطا خارجيا. عندما تؤثر جملة ميكانيكية أولى في جملة ميكانيكية ثانية بفعل ميكانيكي فإن الجملة الثانية تؤثر في نفس اللحظة بفعل ميكانيكي في الجملة الأولى وهذا ما يدعى بالتأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين. عندما تؤثر جملة ميكانيكية بفعل ميكانيكي على جملة ميكانيكية أخرى تؤدي إلى تحريكها أو ايقافها أو تغيير مسارها أو شكلها. تؤثر الجمل الميكانيكية في بعضها بأفعال ميكانيكية إما عن بعد أو بالتلامس ويكون تأثيره موزعا على سطح الجملة أو متموضعا في نقطة. يمكن تلخيص الأفعال التي تتبادلها الجمل في مخطط أجسام متأثرة المصدر: درس الجملة الميكانيكية للسنة الرابعة 4 متوسط منال