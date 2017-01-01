نبدـأ , بسسمِْ آلله , [1] حللـﭞ أهلاً .. ﯛﯛطئـﭞ سهلاً .. ياهلا بـڪ بين أخـﯛاﭠـڪ .. ان شاء اللـہ ﭠسمـﭠξـيَ مـξـانا .. ﯛﭠفيديَ ﯛﭠستفيديّ مـξـانـا .. ﯛبانـﭠظار مشاركاتـﭠـڪ ﯛابداξـاﭠـڪ .. ســξـداء بـﭠﯛاجـدڪ مـξـانا .. ﯛحيـاڪ اللـہ [2] أسـξـدنا ﭠﯛاجدڪ بيننا ξـلى أمل أن ﭠسـﭠمـﭠξـيَ ﯛﭠسـﭠفيديّ ﯛننـﭠظر مشاركاﭠڪ ﯛﭠفاξـلڪ فمرحباً بڪ بين أخواﭠڪ ﯛنسأل اللـہ لڪ الـﭠوفيق ﯛالنجاح ﯛالـﭠميز [3] يا هلا ﯛ اللـہ ﯛ مسهلا أسفرﭞ ﯛأنـﯛرﭞ بمقدم أخـﭠنا.......... المـﭠـξـہ ﯛ الفائدـہ ξـنـﯛاننا فمرحباً بڪ بيننا . بانـﭠظار نزف قلمـڪ أخـﭠي الفاضلـہ.. دمـﭞ بخير . [4] الـسلام ξـلـيـڪم ﯛرحـمـة الله ﯛبـرڪاتـہ لو ξـلمـﭞ الدار بمن زارها فرحـﭞ ﯛاستبشرﭞ ثم باسـﭞ مـﯛضـξ القدمين ﯛأنشدﭞ بلسان الحال قائلـہ اهلا ﯛسهلاً بأهل الجـﯛد ﯛالـڪرم أهــــــــــــــــــ لا ً ﯛسهــــــــــــــــل ا أخـﭠي: اسمحي لي بأن أحييڪ .. ﯛأرحب بڪ فڪم يسرنا ﯛيسـξـدنا انضمامڪ لـξـائلـﭠنا المـﭠﯛاضـξـہ الـﭠي لطالما ضمها منـﭠدانا الغالي يشرفني ان اقدم لڪ .. أخـوﭠنا ﯛصداقـﭠنا التي ﭠﭠسم الطهر ﯛالمشاξـر الصادقـہ التي ﭠنبـξ من قلـﯛب مشرفيّ ﯛأξـضاء هذا المنـﭠدى السامي ﯛاهلا بڪ ألف هلا ﯛمليار مرحبا بـﯛجـﯛدڪ في أحلى منـﭠدياﭠنا نـﯛرﭞ بإشراقـﭠڪ الحلـﯛـہ نتمنى انڪ ﭠقضي مـξـنا أسعد ﯛأحلى الأﯛقاﭞ ﯛان شاء اللـہ ﭠفيدي ﯛﭠسـفيدي أرحب بــڪ مرہ أخرى [6] هلا بڪ ﯛ غلا مرحبا بڪ الف ﯛ مليـﯛن ﯛيسلم راس من دلڪ ξـلينا ان شاء اللـہ ﭠسـﭠفيد ﯛﭠفيد.. ﯛﭠبدξـنـآ بقلمڪ المنـﭠظر ﯛڪلنا في انـﭠظار مشارڪاﭠڪ… اطيب الـﭠحياﭞ ﯛارقها…