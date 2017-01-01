تعدد الزوجات مبتغى الأزواج

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة فعل الخير غايتي, ‏27 فيفري 2017 على 16:59.

  1. فعل الخير غايتي

    فعل الخير غايتي :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

    مساء الخير يا لحباب هاو واش حوالكم لباسا ؟؟

    الموضوع باين من العنوان و لي هو تعدد الزوجات
    اغلب الرجال حابين ضروك يزيدو يتزوجو كل واحد شا عندو لبروف لمرته باش يعاود بالتالية
    علبالنا بلي الشرع حلل اربع زوجات بصح الوقت لي رانا فاه غلات لمعيشة ياسر و اذا عاود اتسمى مرته لولى رح يفرط فاها ياسر و يتوله غير لجديدة
    و الله هي كل واحد كيفاش يشوف هذا الشيء
    حبيت نعرف رايكم في هذا السوجي بالذات

    سؤالي موجه للشباب بصفة خاصة زعما تقدر تعاود تزوج على مرتك ؟ و زعما قادر توفق بينهم ؟؟
    و الوقت لي رانا فيه يسمحلك باش تقيم التعدد ؟؟
    ولا تفضل زوجة واحدة و تكون وفي لاها و وفية ليك و خلاص


    ان شاء الله منكونش ثقلت عليكم
    و سلامي حار نبلغو ليكم و لناس الشرق لعزاز على قلبي بزاف

     
    habchisalaheddin و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    فعل الخير غايتي, ‏27 فيفري 2017 على 16:59
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  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
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    مساء الانوار حبيبتي ان شاء الله احوالك بخير؟
    بارك الله فيك على الموضوع وبالرغم من أنو الفئة لي موجه ليها السؤال بكثرة هي فئة الشباب
    لكن حبيت نشارك ولو بكلام قليل
    فيما يخص تعدد الزوجات باه نتكلمو بصراحة شاب اليوم مسكين راهو يخدم الليل مع النهار غير باه يوفر
    زوج دورو ويجيب مرأة وحدة (1) رقم واحد هاداك راهو لازملو شقاء فمابالك بـرقم 2 و3 هههه هادو جدول الضرب وياربي هههه
    خاطر شاب اليوم راهو يخمم في الدار ولا في الكراء وزيد المهر وخدمة تكون مناسبة ومعرف لاكان يقبلو بيه
    يعني زوجة واحدة وبالسيف خلي يا 2 ولا 3، ربما الفئة لي تقدر دير تعدد درك في وقتنا هوما الرجال لي فايتين الاربعين يعني بين الاربعين
    والخمسين خاطر دار الدار ودار مستقبلو وولادو كبرهم فرغلو الجو وزيد المجتمع يساعدو على ذلك من ناحية ارتفاع نسبة العنوسة
    وانتشار فئة الناس لي تبيع بناتها بالدراهم، يعني درك وحدة يجيها حتى ولو راجل متزوج يكون حاكم بوسط مليح وسيارة ودار مليحة
    توافق بيها بوالديها وبجيرانها هههه قادر حتى يزوجو زوج خواتات مع بعض ههههه وحتى ولو كانت بنت العشرين واكيد بدون تعميم
    يعني هادا رأيي على العموم ونخليو الراي للبقية وللشباب بالاخص
    شكرا على الموضوع غاليتي
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏27 فيفري 2017 على 19:15
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