تعدد الزوجات مبتغى الأزواج

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته



مساء الخير يا لحباب هاو واش حوالكم لباسا ؟؟



الموضوع باين من العنوان و لي هو تعدد الزوجات

اغلب الرجال حابين ضروك يزيدو يتزوجو كل واحد شا عندو لبروف لمرته باش يعاود بالتالية

علبالنا بلي الشرع حلل اربع زوجات بصح الوقت لي رانا فاه غلات لمعيشة ياسر و اذا عاود اتسمى مرته لولى رح يفرط فاها ياسر و يتوله غير لجديدة

و الله هي كل واحد كيفاش يشوف هذا الشيء

حبيت نعرف رايكم في هذا السوجي بالذات



سؤالي موجه للشباب بصفة خاصة زعما تقدر تعاود تزوج على مرتك ؟ و زعما قادر توفق بينهم ؟؟

و الوقت لي رانا فيه يسمحلك باش تقيم التعدد ؟؟

ولا تفضل زوجة واحدة و تكون وفي لاها و وفية ليك و خلاص





ان شاء الله منكونش ثقلت عليكم

و سلامي حار نبلغو ليكم و لناس الشرق لعزاز على قلبي بزاف



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