السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى ان الجمع الطيب بخير وعلى خير مباشرة من ملعب التفكير الحماتي الجزائري في مباراة ودية بين فريق زوجة الدركي وفريق الراعي الرسمي للدركي الصدر الحنون يا ماما الذي احتار فيه الحكم سيد الموقف في المباراة كيف ولا ، يا وخذي سي فغي سمعت وشفت بزاف مناوشات بين الحماة والكنة مي العفسة تع اليوم شعلت فيا بترول النرفزة و غاضني الحال دك نقلكم الحكاية خخخ مش استوار جاك وروز استواغ جاك وداك وخلاتك يماه به تطيبي الروز لجداه ولا نقولو استواغ قيس وليلي استواغ راح يخدم وقاس مرتو للاهل ولا استواغ عبلة وعنتر نونو استواغ عبلة طبخت الزعتر مخاطر لي ناغ يطلعو السكر كي شغل العفسة هذي روحي يما خطبيلي فلانة حاب نتزوج ،°°°°° رطبكيمنر شرلاعلغؤشىةصختثبخثصة°°°°° يعني فتنا على كامل هذوك التحضيرات كيما قال الاخ مشاريع عملاقة قريبا على ناشيونال جيوغرافي شطيح ورديح وزغاريد ي ليلي ي لي لي يويويو ي هاي جات العروسة يخي زوجناها للوليد متنساوش بطل المسلسل باسكو رح نقلكم وينو المشكل بالمختصر المفيد جا باباه ؛؛ وليدو اللي مزالو يحبو هرب منو؛؛؛ يا وليدي ارواح انا باباك باباه دركي ومكان عمله بعيد عن منزل اهله الذي فيه معهم زوجته كبروا الاولاد وميعرفووش باباهم مُنِح اليه سكن خاص به يعني الحمد لله اونفا يقدر يستقر مع زوجته وولادو قالت الحماة للكنة اهنا تقعدي الكنة عايشة مع اهل الزوج بعيدة عن زوجها مفهمتش انا اذا هذ المخلوقة تزوجت بالدركي واالا بيماه او باالاحرى اللوم ليس عليها نقول اانا مفهمتش هذ المرا دات هد الكنة زوجتها لوليدها ولا جابتها لدارها برك الزوج ما يشوف عايلتو الا في ايام اياااااااااااام اكم عبالكم حالة العمل خخخخ وش بيك آآآ الحاجة ربطتي مرت وليدك عندك ؟؟؟؟؟؟؟؟