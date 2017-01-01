وليدي ارواح انا باباك

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة soumia hadj, ‏28 فيفري 2017 على 00:35.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أتمنى ان الجمع الطيب بخير وعلى خير [​IMG]

    مباشرة من ملعب التفكير الحماتي الجزائري في مباراة ودية[​IMG] بين فريق زوجة الدركي وفريق الراعي الرسمي للدركي الصدر الحنون يا ماما
    الذي احتار فيه الحكم سيد الموقف في المباراة كيف ولا [​IMG]، يا وخذي سي فغي سمعت وشفت بزاف مناوشات بين الحماة والكنة

    مي العفسة تع اليوم شعلت فيا بترول النرفزة و غاضني الحال دك نقلكم الحكاية [​IMG]
    خخخ مش استوار جاك وروز[​IMG] استواغ جاك وداك وخلاتك يماه به تطيبي الروز لجداه
    ولا نقولو استواغ قيس وليلي استواغ راح يخدم وقاس مرتو للاهل
    ولا استواغ عبلة وعنتر نونو استواغ عبلة طبخت الزعتر مخاطر لي ناغ يطلعو السكر
    كي شغل العفسة هذي
    روحي يما خطبيلي فلانة حاب نتزوج ،°°°°° رطبكيمنر شرلاعلغؤشىةصختثبخثصة°°°°° يعني فتنا على كامل هذوك التحضيرات كيما قال الاخ مشاريع عملاقة قريبا على ناشيونال جيوغرافي شطيح ورديح [​IMG]وزغاريد ي ليلي ي لي لي يويويو ي هاي جات العروسة [​IMG]
    يخي زوجناها للوليد متنساوش بطل المسلسل باسكو رح نقلكم وينو المشكل

    بالمختصر المفيد

    جا باباه ؛؛ وليدو اللي مزالو يحبو هرب منو[​IMG]؛؛؛ يا وليدي ارواح انا باباك [​IMG]

    باباه دركي ومكان عمله بعيد عن منزل اهله الذي فيه معهم زوجته

    كبروا الاولاد وميعرفووش باباهم     [​IMG]

    مُنِح اليه سكن خاص به يعني الحمد لله اونفا يقدر يستقر مع زوجته وولادو

    قالت الحماة للكنة اهنا تقعدي [​IMG]

    الكنة عايشة مع اهل الزوج بعيدة عن زوجها [​IMG]

    مفهمتش انا اذا هذ المخلوقة تزوجت بالدركي واالا بيماه او باالاحرى اللوم ليس عليها نقول اانا مفهمتش هذ المرا دات هد الكنة زوجتها لوليدها ولا جابتها لدارها برك [​IMG]


    الزوج ما يشوف عايلتو الا في ايام اياااااااااااام اكم عبالكم حالة العمل


    خخخخ وش بيك آآآ الحاجة ربطتي مرت وليدك عندك ؟؟؟؟؟؟؟؟    [​IMG]
     
    soumia hadj, ‏28 فيفري 2017 على 00:35
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم اختي سمية اهلا
    والله يا اختي ضحكتيني فالاول ما فهمتش وبعدو عرفت انو قصة دركي يتزوج وبعد سنوات لما يقدر يدي عايلتو العجوزة ما تخليهاش تروح
    وهذا عيب اللي تتزوج دركي والا عسكري لانو حياتهم مشتتة يسمحولي ولكن هذا الواقع الخبزة المرة تتحتم عليهم يكونو بعاد على اهاليهم ولما يقدرو يربو ولادهم قدامهم يخرجو اهلو كالعظم فالكبدة والله يا اختي هذي يقلولها انانية من المفروض الام هذي تفهم انو وليدها لازملو حياتو الخاصة بعيد على مرتو واولادو الطفل يكبر وما يعرفش باباه والا يشوفو من عطلة لعطلة شي صعيب بزاف وهذي الكنة مش مجبورة تقعد يسمحولي خلاص تحملت لسنوات من حقها نقولك الصح لو انا من اول نهار محال نقبل نتزوج هكذا زواج رجلي على رجلو يبعثوه للمالي راني معاه تزوجت بيه مش باهلو وخدمتهم سنوات بزاف من حقهم يستقرو
    مي ارواحي انت ومديلي اللي يفهم خاصة لو كانو ولاد الدوار وعلى برا راكي عارفة ما يحبوش الكنة تسكن وحدها عندهم عيب بزاف
    فالاخير نقول انو الكنة هذي انسان ومن حقها تعيش هي وراجلها شكرا اختي موضوع مهم وما حكيناش فيه من قبل نهنيك ومنين ذاك اخبطينا بتقرعيجة على العجايز والكناين وما راهم دايرين ههه
     
    ليليا مرام, ‏28 فيفري 2017 على 17:28
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