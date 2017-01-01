وليدي ارواح انا باباك

السلام عليكم اختي سمية اهلا

والله يا اختي ضحكتيني فالاول ما فهمتش وبعدو عرفت انو قصة دركي يتزوج وبعد سنوات لما يقدر يدي عايلتو العجوزة ما تخليهاش تروح

وهذا عيب اللي تتزوج دركي والا عسكري لانو حياتهم مشتتة يسمحولي ولكن هذا الواقع الخبزة المرة تتحتم عليهم يكونو بعاد على اهاليهم ولما يقدرو يربو ولادهم قدامهم يخرجو اهلو كالعظم فالكبدة والله يا اختي هذي يقلولها انانية من المفروض الام هذي تفهم انو وليدها لازملو حياتو الخاصة بعيد على مرتو واولادو الطفل يكبر وما يعرفش باباه والا يشوفو من عطلة لعطلة شي صعيب بزاف وهذي الكنة مش مجبورة تقعد يسمحولي خلاص تحملت لسنوات من حقها نقولك الصح لو انا من اول نهار محال نقبل نتزوج هكذا زواج رجلي على رجلو يبعثوه للمالي راني معاه تزوجت بيه مش باهلو وخدمتهم سنوات بزاف من حقهم يستقرو

مي ارواحي انت ومديلي اللي يفهم خاصة لو كانو ولاد الدوار وعلى برا راكي عارفة ما يحبوش الكنة تسكن وحدها عندهم عيب بزاف

فالاخير نقول انو الكنة هذي انسان ومن حقها تعيش هي وراجلها شكرا اختي موضوع مهم وما حكيناش فيه من قبل نهنيك ومنين ذاك اخبطينا بتقرعيجة على العجايز والكناين وما راهم دايرين ههه