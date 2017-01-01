وصفات ،،ونصائح

شوفي حنونة ،،ماشي شرط تكوني متزوجة ،،ولا مخطوبة باش تتهلاي في روحك ،اوكي ،،، ازالة_الروؤس_السوداء لازمك معجون اسنان ،،وتخلطي معاه مغرفة صغيرة ملح ،خلطيهم وديره ماسك الوجهك ،،وخاصة الانف،،،،،خليه من5حتى7دقائق ،،واغسليه،،،، تضيق_المسامات،ماعليك غير جيبي بياض بيضة ،،ومغرفة نشاء ،،،ديريهم ماسك ،،وخليه 15دقيقة ،،،،واغسليه ،،،ومن بعد امسحي وجهك بماء ورد ،،،،، ازالة_الشعر""""هدا المشكل العويص هههههه 1_الي تنحي. بجوتابل،،،،،قبل ماتنحي ،،،اغطسي الجوتابل فالخل مخفف بشوية ماء ،،،ونحي بيه ،،،نعومة هايلة ،،وتاني راح ينقس في كل مرة 2_الي تنحي بالرجينة ،،،المشكل تاع الرجينة توجع،،،،والحل ساهل ،،،ادهني بزيت القرنفل قبل ماتنحي ب5دقائق ،،،،راه يكون كيما المخذر ،،ومتحسي بوالو ،،،، تبيض_الاسنان،،،،،، معجون الاسنان،،خميرة تاع القاطو ،،،ملح ،،، واغسلي بيه سنانك ،،ونتيجة من اول استعمال تبيض_اليدين 2خميرة تاع القاطو ،،،مغرفة كبيرة نشاء،،،قارص ،،وماء ورد ،،تخليه 15حتى20دقيقة ،،وتغسليه ،، تلميع_الجسم ... لازمك كاس سكر ..زوح مغارف زيت الزيتون،،،، ادهني بيه جسمك ،،وركزي على البلايص الناشفين،،،وشلي روحك ،،،،كملي دوشك