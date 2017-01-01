وصفات ،،ونصائح

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة انا مسلمة, ‏28 فيفري 2017 على 15:40.

  1. انا مسلمة

    انا مسلمة :: عضو منتسِب ::

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    شوفي حنونة ،،ماشي شرط تكوني متزوجة ،،ولا مخطوبة باش تتهلاي في روحك ،اوكي ،،،
    ازالة_الروؤس_السوداء لازمك معجون اسنان ،،وتخلطي معاه مغرفة صغيرة ملح ،خلطيهم وديره ماسك الوجهك ،،وخاصة الانف،،،،،خليه من5حتى7دقائق ،،واغسليه،،،،
    تضيق_المسامات،ماعليك غير جيبي بياض بيضة ،،ومغرفة نشاء ،،،ديريهم ماسك ،،وخليه 15دقيقة ،،،،واغسليه ،،،ومن بعد امسحي وجهك بماء ورد ،،،،،
    ازالة_الشعر""""هدا المشكل العويص هههههه
    1_الي تنحي. بجوتابل،،،،،قبل ماتنحي ،،،اغطسي الجوتابل فالخل مخفف بشوية ماء ،،،ونحي بيه ،،،نعومة هايلة ،،وتاني راح ينقس في كل مرة
    2_الي تنحي بالرجينة ،،،المشكل تاع الرجينة توجع،،،،والحل ساهل ،،،ادهني بزيت القرنفل قبل ماتنحي ب5دقائق ،،،،راه يكون كيما المخذر ،،ومتحسي بوالو ،،،،
    تبيض_الاسنان،،،،،، معجون الاسنان،،خميرة تاع القاطو ،،،ملح ،،،
    واغسلي بيه سنانك ،،ونتيجة من اول استعمال
    تبيض_اليدين 2خميرة تاع القاطو ،،،مغرفة كبيرة نشاء،،،قارص ،،وماء ورد ،،تخليه 15حتى20دقيقة ،،وتغسليه ،،
    تلميع_الجسم ... لازمك كاس سكر ..زوح مغارف زيت الزيتون،،،،
    ادهني بيه جسمك ،،وركزي على البلايص الناشفين،،،وشلي روحك ،،،،كملي دوشك
     
    انا مسلمة, ‏28 فيفري 2017 على 15:40
    #1
  2. ammmmoula

    ammmmoula :: عضو مُشارك ::

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    مشكورة حبيبتي افدتيني ان شاء الله نلقى نتائج (y)
     
    ammmmoula, ‏28 فيفري 2017 على 16:27
    #2