قالوا عن الإبتسامة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، .......... »1 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ 2- أخو البشرِ محبوبٌ على حسنِ بشرهِ . . . . ولن يعدمَ البغضاءَ من كان عابساً ................................................ 3- إِذا الضيفُ جاءَكَ فابتسمْ له . . . . وقرِّبْ إِليه وشيكَ القِرى ولا تحقرِ المُزْدَرَىْ في العيونِ . . . . فكم نَفَعَ الهيِّنُ المزدرَى .............................. 4- قالوا إبتسم لتعيش فابتسمت عيونك للطريق و تبرأت عيناك من قلب يرمده الحريق و حلفت لي إني سعيد يا رفيق و قرأت فلسفة ابتسامات الرقيق ........................................... 5-الربيع بسمة الطبيعة***إذ لا قيمة للعطاء إذا لم ترافقه بسمة .............................. 6- تمر بك الابطال كلمى هزيمة ** ووجهك وضاح وثغرك باسم .......................... 7- وَلمّا صَارَ وُدّ النّاسِ خِبّاً*** جَزَيْتُ على ابْتِسامٍ بابْتِسَامِ ................................. 8- ولربما ابتسمَ الوقورُ من الأذى . . . . وفؤادُه من حَرَّه يتأوهُ والإبتسامة سهم قاتل للعدو فكم من عدو أصبح حبيبا بالإبتسامة او أمنت مكره فكن مبتسما تكن مجبوبا من غير تنازل عن الحدود