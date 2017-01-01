قالوا عن الإبتسامة

الموضوع في 'منتدى ديـوان اللمة للأدب والفكـر والثقافة' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏1 مارس 2017 على 14:32.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    2,288
    الإعجابات المتلقاة:
    5,086
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
    أبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم
    عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، .......... »1 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

    2- أخو البشرِ محبوبٌ على حسنِ بشرهِ . . . . ولن يعدمَ البغضاءَ من كان عابساً
    ................................................
    3-
    إِذا الضيفُ جاءَكَ فابتسمْ له . . . . وقرِّبْ إِليه وشيكَ القِرى
    ولا تحقرِ المُزْدَرَىْ في العيونِ . . . . فكم نَفَعَ الهيِّنُ المزدرَى
    ..............................
    4-
    قالوا إبتسم لتعيش
    فابتسمت عيونك للطريق
    و تبرأت عيناك من قلب يرمده الحريق
    و حلفت لي إني سعيد يا رفيق
    و قرأت فلسفة ابتسامات الرقيق
    ...........................................
    5-الربيع بسمة الطبيعة***إذ لا قيمة للعطاء إذا لم ترافقه بسمة
    ..............................
    6-
    تمر بك الابطال كلمى هزيمة ** ووجهك وضاح وثغرك باسم
    ..........................
    7-
    وَلمّا صَارَ وُدّ النّاسِ خِبّاً*** جَزَيْتُ على ابْتِسامٍ بابْتِسَامِ
    .................................
    8-
    ولربما ابتسمَ الوقورُ من الأذى . . . . وفؤادُه من حَرَّه يتأوهُ

    والإبتسامة سهم قاتل للعدو
    فكم من عدو أصبح حبيبا بالإبتسامة او أمنت مكره
    فكن مبتسما تكن مجبوبا من غير تنازل عن الحدود
     
    الصارم المسلول, ‏1 مارس 2017 على 14:32
    #1
  2. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    2,288
    الإعجابات المتلقاة:
    5,086
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    -الوجه المبتسم شمس ثانية
    -أحيانا الفرح هو مصدر ابتسامتك، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون ابتسامتك مصدر فرحك
    -ما تريد نيله بالقوة يسهل عليك نيله بالابتسام
     
    الصارم المسلول, ‏1 مارس 2017 على 14:35
    #2