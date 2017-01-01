قالوا عن الإبتسامة



أبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، .......... » الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهأبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « 1 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

2- أخو البشرِ محبوبٌ على حسنِ بشرهِ . . . . ولن يعدمَ البغضاءَ من كان عابساً

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3-

إِذا الضيفُ جاءَكَ فابتسمْ له . . . . وقرِّبْ إِليه وشيكَ القِرى

ولا تحقرِ المُزْدَرَىْ في العيونِ . . . . فكم نَفَعَ الهيِّنُ المزدرَى

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4-

قالوا إبتسم لتعيش

فابتسمت عيونك للطريق

و تبرأت عيناك من قلب يرمده الحريق

و حلفت لي إني سعيد يا رفيق

و قرأت فلسفة ابتسامات الرقيق