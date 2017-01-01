حاب يفهم العجوز اللهجة السورية

بون صوار عليكم و رحمة الله و بركاته

و اللي قرالها الصباح بون جوغ عليكم و رحمة الله و بركاته



المهم بلا ما نطول عليكم هذا جزايري صاحبه سوري

السوري يحكي و الجزايري يطرجم للوالدة نتاعه

تؤبرني معناها بلهجتني نطيح عليك من الطروازيام

دخيل الله معناها بلهجتنا رحمة على والديك

يوه الواو الواو معناها دير عشرة و قرص او طلق سخطك فيها قولان

وين غاطط معاناها ايييه الشير راه يعشق

فايت بالحيط معناها راه مخبوط

مثل الاطرش في الزفة معناها كلخوهالك

بنت عمي معناها بلهجتنا راكي طرشة رواحي هنا يا جدك

اوعى اوعى معناها بلهجتنا خلادار امك حرز روحك

حاج تحوص معناها بلهجتنا بركا ما تشرك في فمك او واش راك حاسب في روحك او لو كان تجي في يدي

يبعتلو أتلة معناها بلهجتنا لا عنديش دعوة الله يجيبلك ضربة

شحاطة معناها بلهجتنا شنgلــة نتاع نيلو 44

و السبع تنعام معناها ياجدك شحال بوقوص

يبعتلو حمى معناها كيما بكاني نبكيه الله لا تربحو

ضراب السخن معناها لو كان يجيبه ربي عندي

حل عني معناها راه زبل طالع للراس بعدني خيرلك



خلاص يا لعجوزة راكي فاهمة

تؤبرني شو بتعرف تتكلم ههههههههههههههههه



كاش ما نسيت زيدوني انتتم