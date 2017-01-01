حاب يفهم العجوز اللهجة السورية

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الامين محمد, ‏1 مارس 2017 على 20:40.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بون صوار عليكم و رحمة الله و بركاته
    و اللي قرالها الصباح بون جوغ عليكم و رحمة الله و بركاته

    المهم بلا ما نطول عليكم هذا جزايري صاحبه سوري
    السوري يحكي و الجزايري يطرجم للوالدة نتاعه
    تؤبرني معناها بلهجتني نطيح عليك من الطروازيام
    دخيل الله معناها بلهجتنا رحمة على والديك
    يوه الواو الواو معناها دير عشرة و قرص او طلق سخطك فيها قولان
    وين غاطط معاناها ايييه الشير راه يعشق
    فايت بالحيط معناها راه مخبوط
    مثل الاطرش في الزفة معناها كلخوهالك
    بنت عمي معناها بلهجتنا راكي طرشة رواحي هنا يا جدك
    اوعى اوعى معناها بلهجتنا خلادار امك حرز روحك
    حاج تحوص معناها بلهجتنا بركا ما تشرك في فمك او واش راك حاسب في روحك او لو كان تجي في يدي
    يبعتلو أتلة معناها بلهجتنا لا عنديش دعوة الله يجيبلك ضربة
    شحاطة معناها بلهجتنا شنgلــة نتاع نيلو 44
    و السبع تنعام معناها ياجدك شحال بوقوص
    يبعتلو حمى معناها كيما بكاني نبكيه الله لا تربحو
    ضراب السخن معناها لو كان يجيبه ربي عندي
    حل عني معناها راه زبل طالع للراس بعدني خيرلك

    خلاص يا لعجوزة راكي فاهمة
    تؤبرني شو بتعرف تتكلم ههههههههههههههههه

    كاش ما نسيت زيدوني انتتم

    الامين محمد
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏1 مارس 2017 على 20:40
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    جبتلي ضحكة من قلبي
    جابها خونا الامين حصاد ونقلة الله يعطيه العافيه.
    اللهجة السورية كلها كلمات طيبة وحلوة ،هذبو لساناتهم حتى حبهم العالم العربي .
    الله يفرج كربهم أن شاء الله.
    يعطيك العافيه خيو ويبعتلك ايام حلوة مثل العسل (واقيلا يقولوها هكذ).
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير.
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏1 مارس 2017 على 20:56
    #2
  3. فعل الخير غايتي

    فعل الخير غايتي :: عضو مُشارك ::

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    مساء الخير يا عم
    شو هالحكي شوفوا مين عم يحكي هاد مو بيكون المراقب العام ههههه
    اي و الله عنجد عرفت تترجم اللغة كتير منيح بس في شك بشوية معاني هيك
    بس عالاغلب نجحت و توفئت يسلمووو
    اي بخصوص اللهجه السوريه انا كتير كتير بحبا كتير روعة و حليوة هيك يعني

    ههههه واقيل خلطت الحالة شويا
    يعطيك الصحة الاخ موضوع هايل
    أضحك الله سنك اخي كيما ضحكتنا
    ميرسي
     
    فعل الخير غايتي, ‏1 مارس 2017 على 21:04
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههههههه
    اهلا و سهلا ليش ما احكيت سوري و انت بترد ههههههههههه
    مروركم دائما يسعدني و الله
     
    الامين محمد, ‏1 مارس 2017 على 21:08
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ههههههههههههههه
    تؤبريني شو بتعرفي تحكي سوري هههههههههه
    و الله غير راكي طوووب و مروركم اسعدني اهلا و سهلا
     
    فعل الخير غايتي معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏1 مارس 2017 على 21:09
    #5