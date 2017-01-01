يوم ميلاد حبيبة حكيم ستوري

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة hakim story, ‏2 مارس 2017 على 09:27.

  1. hakim story

    hakim story
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    السلام عليكم
    يا بن عمي شحال تقرعجو خخخ المهم راني سيلباتار ماعنديش حبيبة غير هنيوكم
    لكن اليوم هو اليوم المصادف لميلاد امي الوالدة نتاعي 2مارس 1973
    العام اللي فات وقيلا غلطت في لادات نورمالمون هي 2 وانا قلتلكم 3 مارس معليه تصرى ههه
    المهم ادعيولها بالصحة والعافية وطولة العمر ان شااء الله
    وانو ترضى على حكيم وليدها
    وتدعيولها يحفظلها ربي شريك العمر نتاعها اكيد الوالد نتاعي
    كذالك الوالدين نتاوعها اللي هوما جدي وجدتي خاصة خاصة جدتي بيسك راهي مريضة هاذ الايام
    واكيد الكادوات سينون راهي تزعف ربي يهنيكم كاامل سلام..:giggle:

     
    hakim story, ‏2 مارس 2017 على 09:27
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    Ehhhhh wana awal 9ar3ajya 3la sbah hhhh

    Rebi yehfadhalkoum nchallah
     
    Twinkle Stars, ‏2 مارس 2017 على 09:44
    #2