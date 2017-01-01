يوم ميلاد حبيبة حكيم ستوري

السلام عليكم يا بن عمي شحال تقرعجو خخخ المهم راني سيلباتار ماعنديش حبيبة غير هنيوكم لكن اليوم هو اليوم المصادف لميلاد امي الوالدة نتاعي 2مارس 1973 العام اللي فات وقيلا غلطت في لادات نورمالمون هي 2 وانا قلتلكم 3 مارس معليه تصرى ههه المهم ادعيولها بالصحة والعافية وطولة العمر ان شااء الله وانو ترضى على حكيم وليدها وتدعيولها يحفظلها ربي شريك العمر نتاعها اكيد الوالد نتاعي كذالك الوالدين نتاوعها اللي هوما جدي وجدتي خاصة خاصة جدتي بيسك راهي مريضة هاذ الايام واكيد الكادوات سينون راهي تزعف ربي يهنيكم كاامل سلام..