10 نصائح فعالة لتفادي السمنة وزيادة الوزن

السلام عليكم ورحمة من الله تعالى و بركاته ---------------------------------------------------- أصبحت السمنة وزيادة الوزن من الأمراض الخطيرة التى أصبحت منتشرة فى كل أنحاء العالم ، وخاصة فى مجتمعاتنا العربية، وباتت أمراض السمنة من الضغط العالى وأمراض السكرى والكلى والكبد تكلف الكثير لعلاجها. أسباب السمنة وزيادة الوزن : 1- الإفراط فى الطعام : إجلسى وتأملى كمية الطعام التى تتناولها الأسرة وتأثير ذلك على بدانة أفراد الأسرة خصوصا السيدات والفتيات ، مما يؤثر على المظهر العام ، والرضا عن النفس. 2- تناول الوجبات السريعة: زاد استهلاك الأسر من الوجبات السريعة غير الصحية ، مما جعل الكثيرين يعتمدون عليها كأسلوب تغذية حتى بالنسبة للصغار. 3- عدم ممارسة الرياضة: الكسل وكثرة ساعات النوم ، وقلة ممارسة الأنشطة الرياضية أدت للوقوع فى فخ أمراض السمنة. كيف نتفادى أخطار السمنة والبدانة؟ بما أن الأخطار متعددة منها إرتفاع ضغط الدم ، وضيق الشرايين والأوردة ، والسكرى والكبد والكلى ، إضافة إلى الأمراض النفسية المصاحبة لزيادة الوزن مثل الإكتئاب والحزن والكسل ، فإننا يجب أن نعالج هذه الأسباب بالأتى: 1- إبتعدى تماما عن تناول الأطعمة المشبعة بالدهون ، والوجبات السريعة . 2- يمكنك الالتحاق ضمن مجموعة لممارسة الأنشطة الرياضية ، حيثُ إن المجموعات تشجع أكثر من النشاط الفردى. 3- إعتمدى على الوجبات الصحية ، وأكثرى من الخضروات والفواكه الطازجة ، لتحل محل المعجنات والمخبوزات والحلوى. 4- الحبوب الكاملة والبقول مفيدة لجسمك فاجعليها ضمن نظامك الغذائى. 5- ابتعدى عن الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون والمقرمشات ،وتناولى الأطعمة الغنية بالألياف ، فهذا يعمل علي خفض الكوليسترول ، والحفاظ على معدل السكر بالدم. 6- الأسماك الدهنية تفيدك كثيرا وتمدك بالأوميجا 3 ، فتناوليها على عدة حصص بالأسبوع. 7- لابد من استشارة الطبيب المتخصص فى التغذية وعلاج البدانة ، قبل إتباع حميات قد لاتناسب جسمك ، مما يؤثر بالسلب على صحتك ، وقد يؤدى لإصابتك بالأنيميا وفقر الدم . 8- اتّبعي نظاماً غذائيّاً صحيّاً مناسباً للحفاظ على الوزن المطلوب، من دون أضرار؛ فالمهمّ بعد الحمية هو عدم استرجاع الجسم للوزن الذي فقده. 9- لاتتناولى منتجات مجهولة المصدر ، واقرأى المدون على المنتجات ، واختارى أطعمة غير مشبعة بالدهون أو عالية السعرات الحرارية . 10- وأخيرا اتبعى الأنظمة الغذائية الصحية لكِ ، ولأسرتك ، فصحة الأسرة تبدأ من الأم الواعية . في أمان الله ....