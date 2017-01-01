10 نصائح فعالة لتفادي السمنة وزيادة الوزن

السلام عليكم ورحمة من الله تعالى و بركاته

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أصبحت السمنة وزيادة الوزن من الأمراض الخطيرة التى أصبحت منتشرة فى كل أنحاء العالم ، وخاصة فى مجتمعاتنا العربية، وباتت أمراض السمنة من الضغط العالى وأمراض السكرى والكلى والكبد تكلف الكثير لعلاجها.



أسباب السمنة وزيادة الوزن :

1- الإفراط فى الطعام :

إجلسى وتأملى كمية الطعام التى تتناولها الأسرة وتأثير ذلك على بدانة أفراد الأسرة خصوصا السيدات والفتيات ، مما يؤثر على المظهر العام ، والرضا عن النفس.





2- تناول الوجبات السريعة:

زاد استهلاك الأسر من الوجبات السريعة غير الصحية ، مما جعل الكثيرين يعتمدون عليها كأسلوب تغذية حتى بالنسبة للصغار.



3- عدم ممارسة الرياضة:

الكسل وكثرة ساعات النوم ، وقلة ممارسة الأنشطة الرياضية أدت للوقوع فى فخ أمراض السمنة.



كيف نتفادى أخطار السمنة والبدانة؟

بما أن الأخطار متعددة منها إرتفاع ضغط الدم ، وضيق الشرايين والأوردة ، والسكرى والكبد والكلى ، إضافة إلى الأمراض النفسية المصاحبة لزيادة الوزن مثل الإكتئاب والحزن والكسل ،



فإننا يجب أن نعالج هذه الأسباب بالأتى:

1- إبتعدى تماما عن تناول الأطعمة المشبعة بالدهون ، والوجبات السريعة .





2- يمكنك الالتحاق ضمن مجموعة لممارسة الأنشطة الرياضية ، حيثُ إن المجموعات تشجع أكثر من النشاط الفردى.





3- إعتمدى على الوجبات الصحية ، وأكثرى من الخضروات والفواكه الطازجة ، لتحل محل المعجنات والمخبوزات والحلوى.





4- الحبوب الكاملة والبقول مفيدة لجسمك فاجعليها ضمن نظامك الغذائى.





5- ابتعدى عن الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون والمقرمشات ،وتناولى الأطعمة الغنية بالألياف ، فهذا يعمل علي خفض الكوليسترول ، والحفاظ على معدل السكر بالدم.





6- الأسماك الدهنية تفيدك كثيرا وتمدك بالأوميجا 3 ، فتناوليها على عدة حصص بالأسبوع.





7- لابد من استشارة الطبيب المتخصص فى التغذية وعلاج البدانة ، قبل إتباع حميات قد لاتناسب جسمك ، مما يؤثر بالسلب على صحتك ، وقد يؤدى لإصابتك بالأنيميا وفقر الدم .





8- اتّبعي نظاماً غذائيّاً صحيّاً مناسباً للحفاظ على الوزن المطلوب، من دون أضرار؛ فالمهمّ بعد الحمية هو عدم استرجاع الجسم للوزن الذي فقده.





9- لاتتناولى منتجات مجهولة المصدر ، واقرأى المدون على المنتجات ، واختارى أطعمة غير مشبعة بالدهون أو عالية السعرات الحرارية .





10- وأخيرا اتبعى الأنظمة الغذائية الصحية لكِ ، ولأسرتك ، فصحة الأسرة تبدأ من الأم الواعية .



في أمان الله ....

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