10 نصائح فعالة لتفادي السمنة وزيادة الوزن

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة hocine ben, ‏2 مارس 2017 على 14:00.

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  1. hocine ben

    hocine ben :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة من الله تعالى و بركاته
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    أصبحت السمنة وزيادة الوزن من الأمراض الخطيرة التى أصبحت منتشرة فى كل أنحاء العالم ، وخاصة فى مجتمعاتنا العربية، وباتت أمراض السمنة من الضغط العالى وأمراض السكرى والكلى والكبد تكلف الكثير لعلاجها.

    أسباب السمنة وزيادة الوزن :
    1- الإفراط فى الطعام :
    إجلسى وتأملى كمية الطعام التى تتناولها الأسرة وتأثير ذلك على بدانة أفراد الأسرة خصوصا السيدات والفتيات ، مما يؤثر على المظهر العام ، والرضا عن النفس.


    2- تناول الوجبات السريعة:
    زاد استهلاك الأسر من الوجبات السريعة غير الصحية ، مما جعل الكثيرين يعتمدون عليها كأسلوب تغذية حتى بالنسبة للصغار.

    3- عدم ممارسة الرياضة:
    الكسل وكثرة ساعات النوم ، وقلة ممارسة الأنشطة الرياضية أدت للوقوع فى فخ أمراض السمنة.

    كيف نتفادى أخطار السمنة والبدانة؟
    بما أن الأخطار متعددة منها إرتفاع ضغط الدم ، وضيق الشرايين والأوردة ، والسكرى والكبد والكلى ، إضافة إلى الأمراض النفسية المصاحبة لزيادة الوزن مثل الإكتئاب والحزن والكسل ،

    فإننا يجب أن نعالج هذه الأسباب بالأتى:
    1- إبتعدى تماما عن تناول الأطعمة المشبعة بالدهون ، والوجبات السريعة .


    2- يمكنك الالتحاق ضمن مجموعة لممارسة الأنشطة الرياضية ، حيثُ إن المجموعات تشجع أكثر من النشاط الفردى.


    3- إعتمدى على الوجبات الصحية ، وأكثرى من الخضروات والفواكه الطازجة ، لتحل محل المعجنات والمخبوزات والحلوى.


    4- الحبوب الكاملة والبقول مفيدة لجسمك فاجعليها ضمن نظامك الغذائى.


    5- ابتعدى عن الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون والمقرمشات ،وتناولى الأطعمة الغنية بالألياف ، فهذا يعمل علي خفض الكوليسترول ، والحفاظ على معدل السكر بالدم.


    6- الأسماك الدهنية تفيدك كثيرا وتمدك بالأوميجا 3 ، فتناوليها على عدة حصص بالأسبوع.


    7- لابد من استشارة الطبيب المتخصص فى التغذية وعلاج البدانة ، قبل إتباع حميات قد لاتناسب جسمك ، مما يؤثر بالسلب على صحتك ، وقد يؤدى لإصابتك بالأنيميا وفقر الدم .


    8- اتّبعي نظاماً غذائيّاً صحيّاً مناسباً للحفاظ على الوزن المطلوب، من دون أضرار؛ فالمهمّ بعد الحمية هو عدم استرجاع الجسم للوزن الذي فقده.


    9- لاتتناولى منتجات مجهولة المصدر ، واقرأى المدون على المنتجات ، واختارى أطعمة غير مشبعة بالدهون أو عالية السعرات الحرارية .


    10- وأخيرا اتبعى الأنظمة الغذائية الصحية لكِ ، ولأسرتك ، فصحة الأسرة تبدأ من الأم الواعية .

    في أمان الله ....
     
    hocine ben, ‏2 مارس 2017 على 14:00
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