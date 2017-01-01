شيفة لماوية في استضافتنا { الطبعة الثانية 2017 }

​

أهلا وسهلا برائدات وروّاد منتدى الطبخ اللماوي



نرحبّ بكم في اطار سلسلة جديدة



سنتناول فيها كل أسبوع استضافة عضوة (طبّاخة) وشافة من شيفات اللمة



​



سير السلسلة:





*نفتح موضوعا لتوقّع الضّيفة لمدّة 3 أيام.

*في موضوع آخر نستضيف الشيفة وتقومون بطرح أسئلة عليها تخصّ الطبخ وعالمه وحياة العضوة في المطبخ

*موضوع آخر نعلن فيه النتائج





الجوائز:



الضّيفة تتحصّل على شهادة شرفية







الأعضاء الذين يفوزون في التوّقع



يتحصّلون على 50 نقطة شرفية.





الأعضاء الذين يطرحون أفضل الأسئلة بشرط تكون هادفة وليست عشوائية

(قد يكون عضو أو اثنين أو أكثر)



ينالون وسام

