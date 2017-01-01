شيفة لماوية في استضافتنا { الطبعة الثانية 2017 }

الموضوع في 'منتدى المطبخ الجزائري' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 16:20.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    أهلا وسهلا برائدات وروّاد منتدى الطبخ اللماوي

    نرحبّ بكم في اطار سلسلة جديدة

    سنتناول فيها كل أسبوع استضافة عضوة (طبّاخة) وشافة من شيفات اللمة


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    سير السلسلة:


    *نفتح موضوعا لتوقّع الضّيفة لمدّة 3 أيام.
    *في موضوع آخر نستضيف الشيفة وتقومون بطرح أسئلة عليها تخصّ الطبخ وعالمه وحياة العضوة في المطبخ
    *موضوع آخر نعلن فيه النتائج


    الجوائز:

    الضّيفة تتحصّل على شهادة شرفية


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    الأعضاء الذين يفوزون في التوّقع

    يتحصّلون على 50 نقطة شرفية.


    الأعضاء الذين يطرحون أفضل الأسئلة بشرط تكون هادفة وليست عشوائية
    (قد يكون عضو أو اثنين أو أكثر)

    ينالون وسام

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    انتظرونا مع أوّل عدد


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    بنقابي افتخر معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 16:20
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    بالتوفيق للجميع
    من سيكون يا ترى هذا المحظوظ ؟

    تحياتي ^^
     
    ميلينا, ‏2 مارس 2017 على 17:05
    #2
  3. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
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    فكرة مليحة بالتوفيق
    وفي انتظار موضوع التوقع
     
    حيلتي في حسن نيتي معجب بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏2 مارس 2017 على 17:08
    #3