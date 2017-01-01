إليك كيف تحلّ وضعية إدماجية في الأمن الكهربائي..

السلام عليكم

لكم مني هذا فلعله يفيدكم في حل وضعيات الأمن الكهربائي

هذه أهم المشاكل التي تصادفكم فيها مع تفسيرها ثم الحل المقترح لكل مشكلة.

المشكلة الأولى:



الإحساس بصدمة كهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني للجهاز ( غسالة، ثلاجة ...)



تفسيرها:

1. سلك الطور يلامس الهيكل المعدني للجهاز

2. خلل في الناقل الأرضي في موصل الجهاز.

3. توصيل الجهاز في مأخذ غير أرضي( عدم وجود ناقل أرضي في المأخذ)

4 الشخص لم يكن معزولا عن الأرض.



الحل المقترح : ( يكون بنفس الترتيب للحصول على علامة التسلسل المنطقي للإجابة)

1. تفحص سلك الطور وعزله عن الهيكل المعدني للجهاز.

2. تفحص الناقل الأرضي في موصل الجهاز وتثبيته جيدا مع الهيكل المعدني.

3. ضرورة توصيل مثل هذا الجهاز في مأخذ أرضي.

4. عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية ذات الهيكل المعدني يجب أن يكون الشخص معزولا.



المشكلة الثانية:

الإحساس بصدمة كهربائية عند لمس الجهاز أو تفكيكه رغم فتح القاطعة.



التفسير :

القاطعة موصلة على سلك الحيادي.

الحل المقترح:

يجب ربط القاطعة دوما على سلك الطور للحفاظ على سلامة المستعمل.



المشكلة الثالثة:

انقطاع التيار عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد.



التفسير:



زيادة الحمولة في شدة التيار إلى قيمة أكثر من تلك التي يتحملها القاطع.



الحل المقترح:

إما تشغيل الأجهزة كل على حدى.

استبدال القاطع الحالي بآخر مناسب.



المشكلة الرابعة:

انقطاع التيار ثم عودة جميع الأجهزة للاشتغال ماعدا أحد الأجهزة.



التفسير:

احتراق المنصهرة بسبب الارتفاع المفاجئ لشدة التيار.



الحل المقترح:

تفحص المنصهرة ثم استبدالها بأخرى مماثلة لها.



مشكلات أخرى تكون في التركيب ذاته كأن يعطى لكم شكل يمثل تركيبا كهربائيا لمنشأة ما فيه بعض الأخطاء مثل عدم وجود منصهرات أو ربطها على سلك الحيادي.

ربط القاعة على سلك الحيادي.

عدم وجود ناقل أرضي وهكذا....

أنتم فقط تضيفون الناقص أو تغيرون مكان الربط..



أرجو أن تجدوا فيه فائدة.

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منقول ​