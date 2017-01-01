سلسة صحيح البخاري - 7275 حديث

يُعتبرُ صحيح البخاري من أهمّ الكتب التي ألّفت في مجال تدوين الحديث النّبوي الشّريف، وهو من أهمّ كتب التّراث الإسلاميّ التي ظلّت تشكّلُ مرجعاً هامّاً للعلماء والمفسّرين والفقهاء، ولقد اعْتُبرَ هذا الكتاب العظيم أصحّ كتابٍ من حيث التثبّت في الرّواية بعد كتاب الله القرآن الكريم. اعتمد مؤلّفُه في تجميع أحاديثه وتدوينها على منهجٍ محكمٍ مبنيّ على معاييرَ وأسسٍ علميّة ضمنتْ لهذا الكتاب العظيم أن يتبوّأ مكانته في المكتبة الإسلاميّة كأهمّ كتابٍ اختُصّ بجمع الأحاديث النّبويّة الصّحيحة. سنتحدّث في هذا المقال عن مؤلّف هذا الكتاب الجامع، ومناسبة تصنيفِه له، ومنهجه في جميع الأحاديث، وعدد الأحاديث النّبويّة الشّريفة التي جمعَها.



فققرت على بركة الله طرح كل ما يتضمنه كتاب صحيح البخاري