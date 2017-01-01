سلسة صحيح البخاري - 7275 حديث

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة hocine ben, ‏3 مارس 2017 على 00:43.

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  1. hocine ben

    hocine ben :: عضو مُشارك ::

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    يُعتبرُ صحيح البخاري من أهمّ الكتب التي ألّفت في مجال تدوين الحديث النّبوي الشّريف، وهو من أهمّ كتب التّراث الإسلاميّ التي ظلّت تشكّلُ مرجعاً هامّاً للعلماء والمفسّرين والفقهاء، ولقد اعْتُبرَ هذا الكتاب العظيم أصحّ كتابٍ من حيث التثبّت في الرّواية بعد كتاب الله القرآن الكريم. اعتمد مؤلّفُه في تجميع أحاديثه وتدوينها على منهجٍ محكمٍ مبنيّ على معاييرَ وأسسٍ علميّة ضمنتْ لهذا الكتاب العظيم أن يتبوّأ مكانته في المكتبة الإسلاميّة كأهمّ كتابٍ اختُصّ بجمع الأحاديث النّبويّة الصّحيحة. سنتحدّث في هذا المقال عن مؤلّف هذا الكتاب الجامع، ومناسبة تصنيفِه له، ومنهجه في جميع الأحاديث، وعدد الأحاديث النّبويّة الشّريفة التي جمعَها.

    فققرت على بركة الله طرح كل ما يتضمنه كتاب صحيح البخاري

     
    fadwa maria معجب بهذا.
    hocine ben, ‏3 مارس 2017 على 00:43
    #1
  2. hocine ben

    hocine ben :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG] كِتَاب بدْءِ الْوحْيِ
    بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره [​IMG] إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده [​IMG]
    1 حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمععلقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر [​IMG] قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
     
    hocine ben, ‏3 مارس 2017 على 00:45
    #2
  3. hocine ben

    hocine ben :: عضو مُشارك ::

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    [​IMG] كِتَاب الْإِيمَانِ
    - بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى [​IMG] ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ] [ وزدناهم هدى ][ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ][والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ] وقوله [ ويزداد الذين آمنوا إيمانا ] وقوله [​IMG] أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا [​IMG] وقوله جل ذكره [​IMG] فاخشوهم فزادهم إيمانا [​IMG] وقوله تعالى [​IMG] وما زادهم إلا إيمانا وتسليما [​IMG] والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم [​IMG] ولكن ليطمئن قلبي [​IMG] وقال معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعوداليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد [ شرع لكم من الدين ] أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس [​IMG] شرعة ومنهاجا [​IMG] سبيلا وسنة [​IMG] . دعاؤكم [​IMG] إيمانكم لقوله - ص 12 - عز وجل [ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ] ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان
    8 حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما [ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ]

    - باب أمور الإيمان وقول الله تعالى [​IMG] ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون [​IMG] وقوله [​IMG] قد أفلح المؤمنون [​IMG] الآية

    9 حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه [​IMG] عن النبي صلى الله عليه وسلم - ص 13 - قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان

    - باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
    10 حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما [ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ] قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

    - باب أي الإسلام أفضل
    11 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسىرضي الله عنه قال [ قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ]
     
    hocine ben, ‏3 مارس 2017 على 00:52
    #3
  4. hocine ben

    hocine ben :: عضو مُشارك ::

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    - باب إطعام الطعام من الإسلام
    12 حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما [​IMG] أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف [​IMG]
    - اب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان
    14 حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه [​IMG] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده [​IMG]
     
    hocine ben, ‏3 مارس 2017 على 00:55
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