آآيا بيني مسكر

أشكركي جزيل الشكر على السؤال كما أحمد الله في كل حال الذي صورني وعدل صورتي وأذن لي بذكره وشكره في حل وقت وحال

هذا من كرم أقلاقك أن سألتي على عما لكي لم تره عينك وشرف لي ان تكون لي ابنة اخ مثلك مهذبة طيبة حسنة الخصال

لقد دخلت هذا الصرح الغالي فجأة ولم أكن لادخله لآنه بلغني الاذى منه من غير المباشر فقلت في نفسي قد ان الاوان ان افارق هذا الصرح الغالي وأترك المجال لأحبتي وأطفالي

سلام فإن غابت جوابي عنكي فاعلمي اني ودعت هذا المكان سلام

تمسكي بدين الله الذي قال فيه عزوجل(ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)وإن اشتد عليك البلاء والمحن فاعلمي أن الله اصطفاكي عن سائر خلقه لينظر إلى صبركي وبقدر الصبر يكون الاجر

سلام