آآيا بيني مسكر

السلام عليكم اينما كنتم وحيثما كنتم بينبي 1كلغ فرينة 2 بيضات 1 كاس شاي من الزيت 3 مغارف سكر ملعقة كبيرة خميرة الخبز ماء دافىي مع حليب تلمي لعجينة تكون طرية وتدلكيها براحة اليدين حتى تولي مليحة تخليها ترتاح حتى يتضاعف حجمها ملييح ثم اليك الاختيار اما تستعمليها او تفشيها وتخليها تطلع للمرة الثانية تورقي العجينة وما يكونش السمك صغير وتقطعي دذوائر ثم تخليهم يعاودو يتخمرو وكي يطلعو مليح تكوني مسخنة الزيت اقليهم ثم جوزيهم فالسكر بالصحة والهناء سؤال : وينهي العفسة باه يجو خفاف بزاف باسكو هذ الوصفة والمقادير موالف ديرها طاطا ويعجبوني بزااااف كي ديرها خفاااف ماشاء الله مي كي درتهم كي طلعت العجينة هبطتها وخليتها تعاود تطلع به ورقتها وزادت قاتلي طاطا كلما تهبطيها وتخليها تعاود تطع يجو خفاف اللي راهي مجربتهم اكثر من مرة تعطينا العفسة في الخفوفية ههه