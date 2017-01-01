آآيا بيني مسكر

الموضوع في 'وصفات الكيك والحلويات الحصرية والمجربة' نشر بواسطة soumia hadj, ‏3 مارس 2017 على 15:10.

  1. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم اينما كنتم وحيثما كنتم
    بينبي
    1كلغ فرينة
    2 بيضات
    1 كاس شاي من الزيت
    3 مغارف سكر
    ملعقة كبيرة خميرة الخبز

    ماء دافىي مع حليب
    تلمي لعجينة تكون طرية وتدلكيها براحة اليدين حتى تولي مليحة
    تخليها ترتاح حتى يتضاعف حجمها ملييح ثم اليك الاختيار اما تستعمليها او تفشيها وتخليها تطلع للمرة الثانية

    تورقي العجينة وما يكونش السمك صغير
    وتقطعي دذوائر
    ثم تخليهم يعاودو يتخمرو وكي يطلعو مليح تكوني مسخنة الزيت
    اقليهم ثم جوزيهم فالسكر
    بالصحة والهناء
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    سؤال : وينهي العفسة باه يجو خفاف بزاف
    باسكو هذ الوصفة والمقادير موالف ديرها طاطا ويعجبوني بزااااف كي ديرها خفاااف ماشاء الله
    مي كي درتهم كي طلعت العجينة هبطتها وخليتها تعاود تطلع به ورقتها وزادت قاتلي طاطا كلما تهبطيها وتخليها تعاود تطع يجو خفاف

    اللي راهي مجربتهم اكثر من مرة تعطينا العفسة في الخفوفية ههه
     
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    soumia hadj, ‏3 مارس 2017 على 15:10
    #1
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    بارك الله فيك
    رب يحفظ ذوك اليدين
    كي طيبي ارسليلي حقي
    علابالي بلي كريمة
     
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    الصارم المسلول, ‏3 مارس 2017 على 15:21
    #2
  3. soumia hadj

    soumia hadj :: عضو فعّال ::

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    وفيك بارك الله
    آمين :)
    ههه طيب مافي مشكلة من سعيدة وهو رايح حتى لبلعباس ههه في باطة اسمها برعاية اللمة الجزائرية ههه
    دز العنوان برك هه
    نورت لي بيني بتواجدك الطيب
    ربي يشفيك ويعافيك
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    soumia hadj, ‏3 مارس 2017 على 15:27
    #3
  4. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    شكرا لك
    ولك مثلها

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    الصارم المسلول, ‏3 مارس 2017 على 15:28
    #4
  5. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    بورك فيكي على المجهود وجودة المنتوج غير اني أرد الرد على سؤالكي عني ولم اجد مكانا لآرد عليكي فيه غير هذا فقلت:
    بنيتيsoumia hadj أشكركي جزيل الشكر على السؤال كما أحمد الله في كل حال الذي صورني وعدل صورتي وأذن لي بذكره وشكره في حل وقت وحال
    هذا من كرم أقلاقك أن سألتي على عما لكي لم تره عينك وشرف لي ان تكون لي ابنة اخ مثلك مهذبة طيبة حسنة الخصال
    لقد دخلت هذا الصرح الغالي فجأة ولم أكن لادخله لآنه بلغني الاذى منه من غير المباشر فقلت في نفسي قد ان الاوان ان افارق هذا الصرح الغالي وأترك المجال لأحبتي وأطفالي
    سلام فإن غابت جوابي عنكي فاعلمي اني ودعت هذا المكان سلام
    تمسكي بدين الله الذي قال فيه عزوجل(ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)وإن اشتد عليك البلاء والمحن فاعلمي أن الله اصطفاكي عن سائر خلقه لينظر إلى صبركي وبقدر الصبر يكون الاجر
    سلام
     
    بقايا إنسان, ‏7 مارس 2017 على 07:45
    #5