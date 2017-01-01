غضب جماهيري قبل موقعة مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

طرحت إدارة ملعب الخامس من يوليو 50 ألف تذكرة لمباراة الديربي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، المقرر لها غدا، السبت، لحساب الجولة الـ22 من دوري المحترفين الجزائري. وعبر مشجعو مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة عن تذمرهم من غلاء التذاكر التي بلغت 500 دينار جزائري، مقارنة بالملاعب الأخرى التي فتحت بعضها الأبواب مجانا كالمواجهة التي ستجمع بين نصر حسين داي وأولمبي المدية بملعب 20 أغسطس. كما خفضت إدارة شباب قسنطينة سعر التذكرة إلى 100 دينار جزائري في المباراة التي سيلعبها الفريق أمام شباب بلوزداد بملعب الشهيد حملاوي. ويعتبر الديربي العاصمي بين عميد الأندية الجزائرية وأبناء سوسطارة الثاني بعد الـ100 في مختلف المنافسات. يذكر أن مولودية الجزائر واتحاد العاصمة يحتلان المركزين الثالث والرابع، برصيد 34 نقطة لكل فريق، علما بأن الأول لعب مباراة أقل.