أرسنال يُحدد 3 بدائل لأليكسيس سانشيز

بدأت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، التحضير، من أجل العثور على بديل للتشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يبدو أنه في طريقه للخروج من ملعب الإمارات، الصيف المقبل. ويرفض سانشيز، تمديد تعاقده الممتد حتى 2019، لرفض النادي زيادة راتبه إلى 250 ألف أسترليني أسبوعيًا، في الوقت الذي تعرض فيه الإدارة 180 ألف، بالإضافة إلى أنه يرغب في اللعب بناد، يحقق معه البطولات. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، إن أرسنال وضع عيونه على كل من ألكسندر لاكازيتي، مهاجم ليون، وماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند، وأندريه سيلفا مهاجم بورتو البرتغالي. كانت تقارير صحفية، أكدت أمس الخميس، أن "ليفربول ربما ينافس أرسنال للحصول على المهاجم الفرنسي الشاب لنادي ليون ألكسندر لاكازيتي". يذكر أن أرسنال، يحتل المرتبة الرابعة بالدوري الإنجليزي بـ50 نقطة، بفارق 13 نقطة عن تشيلسي المتصدر.