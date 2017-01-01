مِـنْ ثَمـَرَةِ دِيـنِ المَـرْأَة ِ

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ❍ قَـالَ الشَّـيْخ عَـبْدُ الله البُخَـارِي -حَـفِظَهُ الله- : 《 وإنّ من ثمرةِ دين المرأة أن يظهر ذلك كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يظهر ذلك فيها، كما قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها- فيما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه بسندٍ فيه لينٌ "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِنَحْرِ وَجْهِهَا" فما أجهل الرجل يُسيء معاشرة امرأته، وما أحمق المرأة تُسيء معاملة بعلها. 》 الــمَصْــدَر مِــنْ هُنــ↶ـا : [http://miraath.net/articles.php?cat=11&id=1983] ____________ منقـول