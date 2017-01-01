هل نحن جيل فاشل؟؟؟

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة *amani*, ‏4 مارس 2017 على 20:19.

  1. *amani*

    *amani* :: عضو مُتميز ::

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    جيجل
    السلام عليكم

    هل هذهـ المــــقـــولة صحيحـــة .. ؟؟

    » هل نحن جيل فاشل ؟؟«

    شباب هذهـ الأيام ليس فيهم خير .. الزمان تغير ولم يعد كالسابق

    يا ليـت أيام زمان ترجــع ... كانـوا الناس إخــوان ... وكل شـيء كان له طعم

    هذه المقـولات وغيرها نسمعها كثيرا تتردد في
    مجالس كبـار السن

    دومــا وفي الغالبية يرون أن هذا الجيل لا يصلح لتحـمل المسؤولية

    وأن زماننا في كل أطرافه زمان لا يصلح للمعيشة

    نسمعهم يتحـسرون على أيامهم الماضية

    ويصفوننا ويصفون زماننا بأمور غريبة

    قـد تكـون حـيـاتهـم سابقـأً افضـل من حـيـاتنـا

    الحــالية لخـلوهـا من
    الحـسـد والكـره والتسلـطـ

    وإفتقـادهـا لمـا يغـزو حـيـاتنـا مـن افكـار ومعتقـدات وامـور اخــرى ولكـن هـل فعـلا

    حـيـاتنـا الحـالية خـالية مـن الامـور الجـميـلةوإن وجـدت لاتكـون إلا لمصلحـة..!!

    تسألاتي هي ......}

    هل نظرتهم صحـيحة أم أنها جـائرة ؟؟
    وهل هم دوما محـقين فيما يذهبون إليه ؟

    وهل يخـلو عصرنا من كل شيء جـميل لهذه
    الدرجـة التي يرونها ؟؟؟

    في امان الله.....
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    *amani*, ‏4 مارس 2017 على 20:19
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    تم الاعتماد
    لي عودة بحول الله
     
    الامين محمد, ‏4 مارس 2017 على 21:27
    #2
  3. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اختي
    بارك الله فيك على الموضوع الرائع

    اختي صحيح ما قاله كبار السن جيلنا جيل فاشل و ما نراه في المجتمع يثبت ذلك
    غزتنا التكنولوجيا و اثرت فينا سلبا نسينا أهلنا و قطعنا صلة الرحم و هجرنا ديننا
    كثرت الفتن و الافات الاجتماعية الخمر و العري و الزنا
    غابت الفرحة والسرور على الناس غابت البركة رغم تحسن الأوضاع على قبل إلا أن الناس في هذا الوقت ملهوفين
    جيل فاشل لا يصلح الا للحب و العواطف و المشاعر الجياشة
    جيل لا يستطيع العمل الا اذا توفر له البيرو
    جيل يخمم غير في الحرقة
    جيل هموا الوحيد الزواج جيل لا علاقة له بالدين الا من رحم ربي
    جيل طايش غير مطيع مقلد يتبع الغرب يمارس الرذائل في وضح النهار
    بالله عليك اختي اين جيل هو جيلنا الا من رحم ربي الا من رحم ربي
    صدقيني كرهت هذا الزمان و أصبحت اتمنى ان اعيش ولو يوم من ايام جدودنا رغم ظروفهم القاسية الا انهم كانوا يعيشون حياة هنيئة تسودها السعادة حتى ضحكتهم كانت ضحكة من القلب

    نعم و هم محقين بوصف زماننا بالزمن القبيح و جيلنا بالجيل الفاشل
    و عصرنا يفتقر للاسف للسعادة و الفرح

    شكرا لك اختي على الموضوع الرائع
    بارك الله فيك
    و تبقى مجرد وجهه نظر
     
    المتفآئلة, ‏4 مارس 2017 على 21:36
    #3
  4. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    ในหัวของฉัน
    ما تدوخوش .. أنا نعطيكم لي صار بإختصار :
    لما استقلت لبلاد ، الكثير من أجيال الإحتلال حسدو أجيال الإستقلال (كثر خير بومدين لي قراهم) .. و من بعد الكثير من اجيال الإستقلال حسدو الأجيال لي بعدهم و هاذو بدورهم فيهم لي حسد الأجيال لي جات بعدهم ... و هكذا .. و هاذي سباب ندابنا من بكري .. الحسد و البغض .. لي رايح يروزي السم على لي جاي تقول عليهم مخليين وراهم عدية ماشي ولادهم ..
    فالعوض يدعو دعوة مليحة و يندهو للخير .. يبقاو من بعيد يلعنو و يدعو عليها بالخلا .. حتى وين خلات صح
    ربّي يرحم الناس الصافية صحاب لقلوب الباهية
     
    حلم كبير و المتفآئلة معجبون بهذا.
    rycerz, ‏4 مارس 2017 على 21:50
    #4