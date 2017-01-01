السلام عليكم هل هذهـ المــــقـــولة صحيحـــة .. ؟؟ » هل نحن جيل فاشل ؟؟« شباب هذهـ الأيام ليس فيهم خير .. الزمان تغير ولم يعد كالسابق يا ليـت أيام زمان ترجــع ... كانـوا الناس إخــوان ... وكل شـيء كان له طعم هذه المقـولات وغيرها نسمعها كثيرا تتردد في مجالس كبـار السن دومــا وفي الغالبية يرون أن هذا الجيل لا يصلح لتحـمل المسؤولية وأن زماننا في كل أطرافه زمان لا يصلح للمعيشة نسمعهم يتحـسرون على أيامهم الماضية ويصفوننا ويصفون زماننا بأمور غريبة قـد تكـون حـيـاتهـم سابقـأً افضـل من حـيـاتنـا الحــالية لخـلوهـا من الحـسـد والكـره والتسلـطـ وإفتقـادهـا لمـا يغـزو حـيـاتنـا مـن افكـار ومعتقـدات وامـور اخــرى ولكـن هـل فعـلا حـيـاتنـا الحـالية خـالية مـن الامـور الجـميـلةوإن وجـدت لاتكـون إلا لمصلحـة..!! تسألاتي هي ......} هل نظرتهم صحـيحة أم أنها جـائرة ؟؟ وهل هم دوما محـقين فيما يذهبون إليه ؟ وهل يخـلو عصرنا من كل شيء جـميل لهذه الدرجـة التي يرونها ؟؟؟ في امان الله.....