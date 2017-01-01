» هل نحن جيل فاشل ؟؟«

السلام عليكم اختي

بارك الله فيك على الموضوع الرائع



اختي صحيح ما قاله كبار السن جيلنا جيل فاشل و ما نراه في المجتمع يثبت ذلك

غزتنا التكنولوجيا و اثرت فينا سلبا نسينا أهلنا و قطعنا صلة الرحم و هجرنا ديننا

كثرت الفتن و الافات الاجتماعية الخمر و العري و الزنا

غابت الفرحة والسرور على الناس غابت البركة رغم تحسن الأوضاع على قبل إلا أن الناس في هذا الوقت ملهوفين

جيل فاشل لا يصلح الا للحب و العواطف و المشاعر الجياشة

جيل لا يستطيع العمل الا اذا توفر له البيرو

جيل يخمم غير في الحرقة

جيل هموا الوحيد الزواج جيل لا علاقة له بالدين الا من رحم ربي

جيل طايش غير مطيع مقلد يتبع الغرب يمارس الرذائل في وضح النهار

بالله عليك اختي اين جيل هو جيلنا الا من رحم ربي الا من رحم ربي

صدقيني كرهت هذا الزمان و أصبحت اتمنى ان اعيش ولو يوم من ايام جدودنا رغم ظروفهم القاسية الا انهم كانوا يعيشون حياة هنيئة تسودها السعادة حتى ضحكتهم كانت ضحكة من القلب



نعم و هم محقين بوصف زماننا بالزمن القبيح و جيلنا بالجيل الفاشل

و عصرنا يفتقر للاسف للسعادة و الفرح



شكرا لك اختي على الموضوع الرائع

بارك الله فيك

و تبقى مجرد وجهه نظر ​