حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏5 مارس 2017 على 06:29.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    حكم الذكر باللسان مع غفلة القلب

    [​IMG] السؤال :
    إذا قال الإنسان الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قلبه غير حاضر فهل يؤجر على هذا ؟

    جواب الإمام ابن عثيمين رحمه الله :

    ( لا شك أن الإنسان إذا فعل العبادة بحضور القلب فهو أفضل, لكن إذا فعلها مع الغفلة فإنه يؤجر على هذا ؛ لأن أصل فعله إنما كان عن نية التقرب إلى الله عز وجل, وهذا كاف لثبوت الثواب, لكنه يكون ناقصاً بلا شك ; ولهذا قال الله عز وجل: { وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا }
    [ الكهف:28 ]
    ولم يقل : من أغفلنا لسانه ،

    وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان عند ذكر الله أن يكون حاضر القلب ؛ حتى لا يكون قلبه غافلاً ،

    ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: « أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته ويقول : اذكر كذا.. اذكر كذا.. يذكره بما كان ناسياً »
    ولم يقل الرسول ﷺ: إن صلاته باطلة ،

    فدل ذلك على أن الذكر وكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه مع الغفلة يكون له ثواب فيها, وتجزئه عن الواجب إن كانت واجبة لكنها ناقصة بحسب نقص حضور القلب ) .

    [​IMG] سلسلة لقاءات الباب المفتوح ، اللقاء [117]
     
    Ma$Ter, ‏5 مارس 2017 على 06:29
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