الرقم 42 يضع ميسي على عرش الأخطر بالليجا

أحرز ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، هدفين وصنع مثلهما، خلال فوز العملاق الكتالوني على ضيفه سيلتا فيجو بخماسية نظيفة في الجولة 26 من الدوري الإسباني، أمس السبت، ليحقق رقما إعجازيا جديدا كعادته. وبات ليونيل ميسي مشاركا في جميع أهداف فريقه، سواء بالتسجيل أو بالصناعة، بنسبة وصلت إلى 42.8 بالمائة، من إجمالي أهداف البلوجرانا خلال الموسم الجاري، والتي وصلت إلى 122 في جميع البطولات. وسجل ميسي هذا الموسم 38 هدفا وصنع 13 أخرين فقط في 37 مباراة، كما أصبح صاحب الـ29 عاما متصدرا لقائمة اللاعبين الذين أحرزوا وصنعوا أهدافا في نفس المباراة، برصيد تسع مرات. ويأتي خلف الساحر ميسي في قائمة محققي هذا الإنجاز، زميله الأوروجوياني لويس سواريز ونجم سيلتا فيجو إياجو أسباس، برصيد سبع مرات. ويحتل كلا من أردا توران ونيمار مركزين متقدمين في القائمة، بجانب نجمي أتلتيكو مدريد، كيفين جاميرو وأنطون جريزمان وكوريا، بينما لم يظهر من ريال مدريد سوى الفرنسي كريم بنزيمة.