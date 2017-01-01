ماعاد هناك مجال للعصبية

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة (منير), ‏6 مارس 2017 على 13:18.

  1. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2016
    المشاركات:
    998
    الإعجابات المتلقاة:
    256
    نقاط الجوائز:
    3
    الإقامة:
    مكة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أبي الإسلام لا أب لي سواه
    إذا افتخروا بقيس أو تميم
    يا أخي في الهند أو في المغرب
    أنا منك أنت مني أنت بي
    لا تسأل عن عنصري عن نسبي
    إنه الإسلام أمي وأبي
    إخوة نحن بهم مؤتلفون
    فالإسلام جاء وجمع بيننا ما عاد هناك عصبية بعد أن ربط بيننا الإسلام هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين {..هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ)الأنفال الايات 62.63
    وحينما ربط الإسلام ما بين الأوس والخزرج وقد كان بينهما في الجاهلية حروب دائمة بين الأوس وبين الخزرج فجاء الإسلام وأصبحوا بنعمة الله إخوانا.
    مرّ عليهم أحد اليهود يوما وهم في غاية من التحاب والتواد والتقارب فغاظه ذلك فصمم على أن يفسد الأمر بينهم وبعث إليهم من يندس في وسطهم ويذكرهم بأيام الجاهلية وحروب الجاهلية وماذا قال الأوس وماذا قال الخزرج حتى غضب كل واحد لقومه وقال الأوسيون يا للأوس وقال الخزرجيون يا للخزرج حتى سمع النبي بهم وجاء إليهم وقال لهم "أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم.
    دعوها دعوا العصبيةفإنها منتنة
    فعرفوا أنها نزغة شيطان وتباكى القوم وذرفت أعينهم الدموع وعانق الرجال من الأوس الرجال من الخزرج. قال محمد بن إسحق في مغازيه وفي هذا نزل قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ)آل عمران الايات100
    وأسباب النزول التي ذكرناها معناه يعني يردونكم بعد وحدتكم متفرقين وبعد أخوتكم متعادين.
    أدي معنى بعد إيمانكم، وكيف تكفرون؟
    يعني.. {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}[آل عمران:101]، بعدين جاءت الآيات الأخرى {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً..}
    ال عمران الايات103 وبعدين قال {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ..}ال عمران:الايات104
    يعني اشغلوا أنفسكم بهذه الأشياء.
    اشغلوا أنفسكم بهدف كبير مثل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام في العالم.
    من أسباب هذه الفتنة أن الأمة ليس عندها مشروع كبير ليس عندها أهداف عظيمة ليست مشغولة برسالة كبرى ففي فراغ هذا الفراغ أدى إلى ما نراه..
    ابن الاسلام
    منير

     
    بشرى ملاك و ميلينا معجبون بهذا.
    (منير), ‏6 مارس 2017 على 13:18
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    1,393
    الإعجابات المتلقاة:
    1,600
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    شكرا لطرحك القيم الذي تنبذ فيه العصبية و انها والله الشوكة التي كسرت ظهر الامة الاسلامية بل المصيبة انهم يتسامحون مع الغرب و يتنازلون من اجل كسب ودهم و ينتظرون متى يهجمون على اخوتهم فوا اسفاه على امتنا الاسلامية
    ارى فيك الخير الكثير و ارى نبل رسالتك لها فلا تبخل و لو بكلمة هناك فهناك الكثير ينتضر مواضعك الرائعة و الاجمل و الانفع ان هناك من يراقبك و يؤجرك خير الجزاء
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ميلينا, ‏6 مارس 2017 على 13:40
    #2
  3. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أفريل 2016
    المشاركات:
    118
    الإعجابات المتلقاة:
    463
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    مشكلة العرب الان هي التقليد الاعمى فقط لدول الغرب مع ان ديننا جاء مفصل وبه احكام تسهل لنا العيش والتعايش الا انهم يتجاهلون الحرام بحجة ان النية هي الصح معناها انا اجلس مع اجنبي في اختلاء واعتزال عن الناس وثالثنا الشيطان واقول ليس عيب ولا حرام لان نيتنا الصداقة والدردشة فقط!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ولو كل واحد خاف الله في اخيه والله لكان حال الدنيا غير، نحن في زمن غاب فيه الضمير واصبح الكل يهمه مصلحته فقط ولو على حساب الاخرين..
    وما خفي كان اعظم......
    الله يجيب الخير
     
    بشرى ملاك, ‏6 مارس 2017 على 13:45
    #3