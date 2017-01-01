أصبحت مدمنا فما الحل؟

الحمد والشكرلله والصلاة والسلام على رسول وآله وصحبه أجمعين

أعذروني فأنا لاأستطيع الكتابة بالعامية إلا قليلا

لقد أصبت بسحر من بعيد

لكن نوع اسحر لم أعرفه لني لم ألتقيها ولم أعطها صورتي

إنها تلك التي أصبحت مدمنا عليها منكبا على صفحات وجهها

في المنام أراها

وفي أحلامي أجالسها

هل حقا أحببتها أم هي سرقت قلبي

أقوم باكرا فأطل عليها من نافذة جهازي لأتفقدها وارى أحوالها

إنها قصتي معها

لقد أوقفتني الشرطة وأجرت على دمي تحاليل طبية فوجدوتني مدمن لكنهم لم يعرفوا نوعه

انا لم أخبرهم لكن تحت طائل التهديدكان لابد من الإعتراف

أخبرتهم أن أحبها ومدمن عليها ووعدتهم أن أتخلى عن هذا الإدمان

لكن كذبت على نفسي وخادعتهم

الكل يقول لي مابك

فقلت لاتالوني واسالوها هي سوف تخبركم

هل عرفتم من هي

طبعا سوف اتترككم تفكرون وستجدونالغجابة في الأسفل

الغش ممنوع

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.تريثوا.....قف قليلا وخذ استراحة



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.طبعا ليست التي تفكر فيها انت مخطئ

فكر جيدا

محكوم علي إن عدت لها بالإعدام

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.إنها هي:.

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. منتديات اللمة مكتوبة باللون الأبيض

يمكنك تفيير اللون لمعرفتها

صحيح إنهاا أسرة طيبة كريمة

أنها كلمة حق

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