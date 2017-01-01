أصبحت مدمنا فما الحل؟

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏6 مارس 2017 على 13:20.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
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    أعذروني فأنا لاأستطيع الكتابة بالعامية إلا قليلا
    لقد أصبت بسحر من بعيد
    لكن نوع اسحر لم أعرفه لني لم ألتقيها ولم أعطها صورتي
    إنها تلك التي أصبحت مدمنا عليها منكبا على صفحات وجهها
    في المنام أراها
    وفي أحلامي أجالسها
    هل حقا أحببتها أم هي سرقت قلبي
    أقوم باكرا فأطل عليها من نافذة جهازي لأتفقدها وارى أحوالها
    إنها قصتي معها
    لقد أوقفتني الشرطة وأجرت على دمي تحاليل طبية فوجدوتني مدمن لكنهم لم يعرفوا نوعه
    انا لم أخبرهم لكن تحت طائل التهديدكان لابد من الإعتراف
    أخبرتهم أن أحبها ومدمن عليها ووعدتهم أن أتخلى عن هذا الإدمان
    لكن كذبت على نفسي وخادعتهم
    الكل يقول لي مابك
    فقلت لاتالوني واسالوها هي سوف تخبركم
    هل عرفتم من هي
    طبعا سوف اتترككم تفكرون وستجدونالغجابة في الأسفل
    الغش ممنوع
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    .تريثوا.....قف قليلا وخذ استراحة

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    .طبعا ليست التي تفكر فيها انت مخطئ
    فكر جيدا
    محكوم علي إن عدت لها بالإعدام
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    .إنها هي:.
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    .منتديات اللمة مكتوبة باللون الأبيض
    يمكنك تفيير اللون لمعرفتها
    صحيح إنهاا أسرة طيبة كريمة
    أنها كلمة حق
     
    الصحافية الساخرة, حلم كبير و hakim story معجبون بهذا.
    الصارم المسلول, ‏6 مارس 2017 على 13:20
    #1
  2. hakim story

    hakim story
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    ههههه ياخويا درتلي الخلايع انا قات الاستاذ راح فيها
    ايا سلكت كي جيت مدم غير على هذيك الحاجة
    مي ماشكيتش تبطل منها
    صعيب بزاف هههه سقسيني انا
    بارك الله فيك ربي يشافيك من الادمان هههه
     
    حلم كبير و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    hakim story, ‏6 مارس 2017 على 15:23
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    عليه الصلاة والسلام

    هههههههههههههههههههه راح بالي لبعيد ، اه خويا
    درتها بينا ، انا قلت الموضوع هذا خطيير السيد هذا راه وصل للادمان امالا جيت نجري نشوف كاش ما نعاون ونبحث على طبيب مختص ههههه
    منزيدش نصدقك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏6 مارس 2017 على 16:15
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    الكلمة هي منتديات اللمة
    والله سببت جلبة هنا وضننت وأنا أقرأ موضوعك أنك غارق حتى رأسك .
    ومن لم يعد مدمنا عليها إذا كل الاعضاء في حالة خطيرة ونحتاج طبيب ;)
    بارك الله فيك على الطرح الجميل .
    رائعة هي كلماتك اتمنى ان تمتعنا بكتاباتك ولا تحرمنا.
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏6 مارس 2017 على 16:42
    #4