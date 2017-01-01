ما تخممش بزاف... حلولهم سخيفة

رقم 1 بقرة سقطت في بركة ماء كيف تخرج رقم2 ................................ والاحجية الثانية ما تحسبو ما والو حلو جد سخيف...................... آكل نمل عند باب النملات واقف .(ضايقة روحو تسالوه ولا) (لالا جا يديسر ) خرجت نملة فسألها كم عددكم في الغار؟ قالت له سبعة. خرجت الثانية قال لها كم عددكم؟ قالت ستة خرجت الثالثة قال كم عددكم ؟ قالت خمسة خرجت الرابعة والخامسة والسادسة سألهم نفس السؤال الرابعة قالت اربعة ،الخامسة قالت ثلاثة والسادسة قالت اثنان . أي هي و الاخيرة خرجت الاخيرة قال لها كم عددكم الآن قالت له سبعة (الحيوان تقلبت خليقتو آاااااو ) كيف حصل هذا وما السر ......الحلول سخيفة حذاري ........ رقم 3 واحد قاعد فالحقل ويقرا . لااااه رقم 4 واحد قاعد فالبالكو ويقرا . لاه في رأيكم رقم 5 وواحد قاعد في السطح ويقرا . لاه في رأيكم