ما تخممش بزاف... حلولهم سخيفة

الموضوع في 'ركـن الألغـاز' نشر بواسطة حلم كبير, ‏6 مارس 2017 على 16:24.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    رقم 1
    بقرة سقطت في بركة ماء كيف تخرج:unsure:


    رقم2
    ................................
    والاحجية الثانية ما تحسبو ما والو حلو جد سخيف......................
    آكل نمل عند باب النملات واقف .(ضايقة روحو تسالوه ولا:LOL:) (لالا جا يديسر )
    خرجت نملة فسألها كم عددكم في الغار؟ قالت له سبعة.
    خرجت الثانية قال لها كم عددكم؟
    قالت ستة
    خرجت الثالثة قال كم عددكم ؟
    قالت خمسة
    خرجت الرابعة والخامسة والسادسة سألهم نفس السؤال الرابعة قالت اربعة ،الخامسة قالت ثلاثة
    والسادسة قالت اثنان .
    أي هي و الاخيرة
    خرجت الاخيرة قال لها كم عددكم الآن :devilish: قالت له سبعة:eek:
    (الحيوان تقلبت خليقتو آاااااو o_O)
    كيف حصل هذا وما السر :unsure:


    ......الحلول سخيفة حذاري :ROFLMAO: ........

    رقم 3
    واحد قاعد فالحقل ويقرا .
    لااااه:)

    رقم 4
    واحد قاعد فالبالكو ويقرا .
    لاه في رأيكم:rolleyes:
    رقم 5
    وواحد قاعد في السطح ويقرا .
    لاه في رأيكم:sneaky:
     
    حلم كبير, ‏6 مارس 2017 على 16:24
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