حكم لبس السماعة على شكل قلادة للرجل

سلام عليكم

موضوع قد يفيد السائلين في الأونة الأخيرة كثرة هذهِ الظاهرة..

سؤال :

ماذا تقولون في لبس الرجل سماعة الأذن {الكيتمان} على رقبته ؟

الجواب :

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد..

فالأصل في الأشياء عموما هو الحل حتى يقوم دليل التحريم.. ومن ذلك : أنواع اللباس وطرائقه

قال تعالي 1 :

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون

{

}

قال تعالي 2 :

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

{

الأعراف:32

}

وبناء على أصل الإباحة، فلا حرج في وضع الرجل سماعة الأذن تحيط بعنقه

فهذا لا يعد من التشبه بالنساء المنهي عنه

لأنه ليس خاصا بهن

وإنما المنهي عنه هو ما كان تشبها بالنساء

من لبس القلائد والسلاسل التي هي من قبيل الحلي الخاص بالنساء

تفسير إبن كثير .