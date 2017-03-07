تقارير: ليستر سيتي يحسم مصير شكسبير

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اتخذ قرار الإبقاء على كريج شكسبير كمدرب للفريق حتى نهاية الموسم الحالي. وكانت بعض التقارير قد أشارت في وقت سابق لإمكانية قدوم مدرب جديد ليخلف مساعد كلاوديو رانييري السابق، حيث كان المرشح الأبرز الإيطالي روبرتو مانشيني. ووفقا لمصادر صحيفة "ذا صن" فإن مسؤولي نادي ليستر متفاجئين برد فعل الفريق بعد تعيين شكسبير، إذ حقق زملاء رياض محرز انتصارين على التوالي بالدوري أمام ليفربول وهال سيتي. ولم يخف شكسبير في تصريحاته الأخيرة عن رغبته في الاستمرار كمدرب للفريق على المدى الطويل وليس فقط كمدرب مؤقت. وقد تمكن شكسبير من إعادة الروح للفريق بعد النتائج الكارثية هذا الموسم مع كلاوديو رانييري، حيث كان حامل اللقب يسير بخطى ثابتة نحو الهبوط لدوري الدرجة الاولى.