مارسيليا يطارد صخرة إنتر ميلان

يتطلع نادي مارسيليا الفرنسي، ومالكه الملياردير الأمريكي فرانك ماكورت، إلى مواصلة سلسلة الصفقات القوية التي بدأها بضم أربعة لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون ثان الماضي. وذكر موقع (10 سبورت) الفرنسي، أن ماكورت، كلف أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لمارسيليا، بالتفاوض مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، لضم لاعب وسطه جيوفري كوندوجبيا عقب نهاية الموسم الجاري. وتحاول إدارة مارسيليا تكوين فريق قوي للمدير الفني رودي جارسيا، وذلك بعد التعاقد مع الرباعي باييه، باتريس إيفرا، مورجان سانسون وجريجوري سيرتيتش في ميركاتو الشتاء. لذا فإن مسؤولي أولمبيك مارسيليا لديهم رغبة قوية في التعاقد مع جيوفري كوندوجبيا، الذي يعاني من قلة مشاركاته مع إنتر ميلان طوال الموسم الجاري، خاصة أن لديه خبرة كبيرة بأجواء الدوري الفرنسي، حيث سبق له اللعب بصفوف ناديي لانس وموناكو. يذكر أن كوندوجبيا (24 عامًا) خاض 18 مباراة بقميص النيراتزوري هذا الموسم، بواقع 16 في الدوري، ومباراتين فقط بالكأس.