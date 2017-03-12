مـآذآ تخططـــون حآليـــــآ ؟

السلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

عدتُ اليوم اليكــــم بهذا الموضوع الذي لقيّ اعجابكَـم فيما سبق

أتمنى ان تشاركـــــونا مخططاتكم و تخبرونا هل تحققت أمانيكم التي تمنيتموها في العدد السابق

اليكم الرآآآآآآبط



كيف احوالكم احبتي ؟؟



عدتُ اليكمْ من جديد بفكرةِ سابقَـة لآكتشاف أحلامكم و مخططآتكـــم المستقبيلة

لآن كل منا يحلمُ و يتمنىَ أن يوفق في المستقبل