السلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته عدتُ اليوم اليكــــم بهذا الموضوع الذي لقيّ اعجابكَـم فيما سبق أتمنى ان تشاركـــــونا مخططاتكم و تخبرونا هل تحققت أمانيكم التي تمنيتموها في العدد السابق اليكم الرآآآآآآبط مـآذآ تخططـــون حآليـــــآ ؟ كيف احوالكم احبتي ؟؟ عدتُ اليكمْ من جديد بفكرةِ سابقَـة لآكتشاف أحلامكم و مخططآتكـــم المستقبيلة لآن كل منا يحلمُ و يتمنىَ أن يوفق في المستقبل الفكرة تقول : كل انسان له حلم و هدف او بالاحرى مخطط لسير حياته لاكن ما نخططه ليس بالاجدر ان يتحقق فربما هو مجرد حلم عآبر لاكن آمل ان تشاكونا مخططاتكم الحالية ماذا تخططون الان ؟ ماذا تدرسون لمستقبل اجمــــــل ؟ ما هي احلآمكم و امآلكم ؟ ما هي تطلعاتكم للمستقبل ؟ شـآركونآ في أمــــآن الله