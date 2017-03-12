مـآذآ تخططـــون حآليـــــآ ؟

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏12 مارس 2017.

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  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    عدتُ اليوم اليكــــم بهذا الموضوع الذي لقيّ اعجابكَـم فيما سبق
    أتمنى ان تشاركـــــونا مخططاتكم و تخبرونا هل تحققت أمانيكم التي تمنيتموها في العدد السابق
    اليكم الرآآآآآآبط

    مـآذآ تخططـــون حآليـــــآ ؟

    كيف احوالكم احبتي ؟؟

    عدتُ اليكمْ من جديد بفكرةِ سابقَـة لآكتشاف أحلامكم و مخططآتكـــم المستقبيلة
    لآن كل منا يحلمُ و يتمنىَ أن يوفق في المستقبل


    الفكرة تقول :

    كل انسان له حلم و هدف او بالاحرى مخطط لسير حياته
    لاكن ما نخططه ليس بالاجدر ان يتحقق فربما هو مجرد حلم عآبر


    لاكن آمل ان تشاكونا مخططاتكم الحالية

    ماذا تخططون الان ؟
    ماذا تدرسون لمستقبل اجمــــــل ؟
    ما هي احلآمكم و امآلكم ؟
    ما هي تطلعاتكم للمستقبل ؟


    شـآركونآ :)

    في أمــــآن الله

     
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    عآشقة الجنـة, ‏12 مارس 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    كيف حالك اختي المتفائلة ؟ احب مواضيعك الهادفة ، فدائما ما تسعين من اجل تنشيط هذا المنتدى ، بارك الله فيك ...
    اما بالنسبة لمخططاتي فحاليا أنا أحاول تدارك بعض الخسائر مثل بعض الفرص الضائعة ، فمثلا لظروف لا استطيع الحضور لامتحان شهادة البكالوريا الحرة ، و هذا قضاء و قدر والله يعلم ما هو خير لي ، لذا قررت ان اعيد التخطيط مجددا لحياتي التي كدت اخسرها بسبب كابة ذخلت فيها و يئس شديد احاط بي من كل جانب ، والحمد لله انا احاول تجاوز هذه المراحل الصعبة وبدات تنظيم وقتي والسير في طريق اخر ، وضعت احلاما تتعلق بدراستي جانبا حتى اعيد التفكير في بعض الامور جيدا ، وانطلقت في شيء اخر اهم العمل في مجال الخياطة واحاول تطوير نفسي جيدا وان احقق شيئا في هذا الامر ، فهدفي الان فتح محلات عبر كل الولايات واتمنى ان اشتهر فيها حتى خارج الولاية ، والان انا اخطط لاقتحم هذا المجال الرائع وبدايتي ستكون حتما صعبة ولابد ان ابدا من هذه الولاية غير الحركية التي تنشط فقط في الصيف
    دعائكم اختي ...
    تحياتي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏12 مارس 2017
    #2
  3. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    و عليكم السلام اختي فاطممة
    الحــــــــمد لله أنا بخيـر و انتي ؟؟
    شكرا لك و انا ايضا احب مواضيعك و احببت انضمامك الينا فانتي كذلك الوردة اينما حللتي اضفتي عطرك الفوآح

    اما بالنسبة لاحلآمــــــــــــك فأنا اهنئُـــــــكِ فقرارك رآئـــــع جدا
    الخيــــــآطة و العمل اولى من البكالوريا
    انا لا انصحك ان تتركي الدراسة و لكن بما أن لكي هدفا تسعين لتحقيقه فـأنصحك أن تتجهدي لاجله ثم بعد أن تتجاوزي بعض العراقل و الصعوبات في مجال العمل تفرغي للدراسة
    و اتمنى من الله أن يوفقك لما تحبينه و ترضيــــــــــــنه

    بالتـــــــــــــوفيقْ
     
    missing heart, نعمات, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏12 مارس 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    اللهم امين...
    بارك الله فيك اخية ، اتمنى لك كل التوفيق كذلك..
    دمت مميزة يا غالية
     
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    الصحافية الساخرة, ‏12 مارس 2017
    #4
  5. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُتميز ::

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    صراحة بطلت ندير مخططات باسكو نخطط ونخطط ونخطط وفي الاخير مايكون غير واش خططلي ربي سبحانه كنت وقت فات نحلم ونخطط وكي مايتحققليش واش حلمت وتمنيت ننضر مورالمو ادا قررت نعيش كل يوم بيومه ونخلي المستقبل ولي جاي على ربي وهاك ودي فوا ننضر بصح كي يتغلب ايماني على ضعفي نلقى دايما الخيرة فيما اختار الله والحمد لله.....
     
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    بشرى ملاك, ‏12 مارس 2017
    #5
  6. Mademoiselle carbone

    Mademoiselle carbone :: عضو مُتميز ::

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    انا راني نخطط باش ندير مخطط هههههههه ان شاء الله يمشي معايا برك بصح منفشلش نخطط و نخطط و نخطط صح كلش بالمكتوب بصح نتخذ الأسباب في النجاح الي هو التنظيم
     
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    Mademoiselle carbone, ‏12 مارس 2017
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    واش نقولك يا حبيبتي نخططوا وربي يعاونا منقطعوش الامل
    مخططي حاليا راني نعمل مع خياطة ونتمني يطور العمل هدا
    وكذلك مخططي بادن الله افتح محل للحلويات كما كنت ذكرت سابقا
    ربي يوفقنا يارب يارب
    تحياتي مشكورة
     
    محمد إبن الصحراء, الصحافية الساخرة, نعمات و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏12 مارس 2017
    #7
  8. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    اهلا وسهلا بك اختي
    صراحة مكاش خير من انو الانسان يخلي كل شيء على ربي سبحانوا
    خاطرش يقولك لي يحسب تشيطلو و صح
    بصح لازم احنا نجتهادوا و نسعاو و التسهيل من عند المولى عز وجل و لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا
    و زيد يقولك اتسبب يا عبدي و انا نعينك
    سيتادير الانسان يسعى و يخلي الباقي على ربي سبحانوا

    شكرا على المرور
    نورتي
     
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    عآشقة الجنـة, ‏12 مارس 2017
    #8
  9. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    ان شاء الله ربي يسهل و يوفقك حبيبة
    اكيد اختي متفشليش و متيأسيش حاولي و زيدي و اصبري مكاش حاجة تجي بالساهل
    ربي يحفظك و ينجحك اختي
     
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    عآشقة الجنـة, ‏12 مارس 2017
    #9
  10. Mademoiselle carbone

    Mademoiselle carbone :: عضو مُتميز ::

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    اللهم آمين اجمعين ان شاء الله
     
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    Mademoiselle carbone, ‏12 مارس 2017
    #10
  11. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    و عليكم السلام حنونتي مليكة
    و الله يا ختي غير فرحت بزاااااف لانك راكي تحاولي باش تنجحي
    ان شاء الله ربي يوفقك و يسهلك امورك
    حاجة مليحة الخياطة و الحلويات راني ناوية كي نتخرج ان شاء الله ندور ناحية وحدة منهم خاصة الحلويات
    لانو فيهم متعة كبيرة
    بالتوفيق حنونة
    و ان شاء الله قريبا نسمعو عليك خبر يفرح بخصوص مشروعك
     
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    عآشقة الجنـة, ‏12 مارس 2017
    #11
  12. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    يعيشك حبيبتي
    ربي يوفقنا كامل
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏12 مارس 2017
    #12
  13. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُتميز ::

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    عَّنِّاٍّبّْةْ
    أولا أتوجه لكي أختاه بالشكر الجزيل على الموضوع المتميز ..
    أمّا بعد بموجب أني طالبة في الطور الثانوي أي مازال المشوار طويل أمامي ان كان في عمري بقية باذن الله .. أخطط ربما أن أتحصل على معدل جيد في بكالوريا السنة القادمة ان شاء الله .. لأعمل بالمهنة المفضلة لدي 'صيدلانية' .. و ان لم يحالفني الحظ في هذه أتوجه الى التعليم كأستاذة مادة علوم طبيعية ..
    و كأي أحد آخر لدي هوايات أيضا فأنا عاشقة للكتابة .. بدأت في كتابة بعض الصفحات التي أحلم أن أنسج منها كتابا راقيا رافعا لمعنويات الناس مستقبلا باذن الله .. أرغب أن أصير كاتبة يعرف اسمها في العديد من الأماكن ..
    أما عن الأمور القريبة فأنوي هذا الصيف الدخول لتعلم صنع الحلويات + دراسة اللغات الأحنبية ..
    ربما أسعى لتكوين صداقات جديدة لادراك مختلف مستويات تفكير الأشخاص ..
    طموحات .. أحلام .. ربما تتحقق و ربما لا و ربما أتمكن من تحقيق بعضها و لا يحالفني الحظ لأتممها كلّها .. الله وحده يعلم ما سيحدث لاحقا بحياتنا .. و كما قلن الأخوات نحن نخطط و نخطط و كلش بالمكتوب ..
     
    الصحافية الساخرة, fadwa maria, نعمات و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميسم منصور, ‏12 مارس 2017
    #13
  14. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم

    بالنسبة لي و لطموحآتي و أهدافي فهي كثيرة
    اولهآ أن اتحصل على معدل عالي لأتمكن من الدراسة في المدرسة العليا للأساتذة فأنا حلمي أن اصبح أستاذة تاريخ و جغرافيا
    و طموحي ايضا ان اختم كتاب الله بإذن الله
    و أن أتقن اللغة الفرنسية جيدا و أن ادخل عالم الحلويات فهي هوايتي و ان يكون لي فيها لمسة خاصة
    و حلمي الاكبر الذي هو مشروع حياتي احلم. أتمنى أن أأسس جمعية خيرية لمساعدة الفقراء و اليتامى ان شاء الله

    تبقى مجرد احلآم و اهداف إلى أن يقول الله لها كوني لتكون
     
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    عآشقة الجنـة, ‏12 مارس 2017
    #14
  15. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم موضوع رائع يعني يجمع بين المواهب
    بصرحة أنا خياطة نخياط لباس تقليدى وعندى حرف أخرى ولكن أملى الوحيد أني أصبح داعية انشاء الله
     
    Skor m@k, الصحافية الساخرة, fadwa maria و 1 آخرون معجبون بهذا.
    نعمات, ‏12 مارس 2017
    #15
  16. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    الحمد لله تمنيت نكمل دراستي وكملتها مستوى وتخصص ياهلني باش نكون استاذة او مترجمة او مرشدة سياحية لكن ربي مكتبش المهم بعد هاد المشوار نتمنى ناسس عائلة باش نطلع جيل باذن الله وندى الوالدين لتادية عمرة على الاقل
    ونظل امراه صالحة و على الدرب السوي
     
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    fadwa maria, ‏12 مارس 2017
    #16
  17. تاج النور

    تاج النور :: عضو منتسِب ::

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    من بين مخططاتي لهاذ العام هو تعلم اللغات و تعلم احكام القران و لكن ظروفي كانت قاهره و كل شي تاجل الى زمن غير معلوم
    ربي يوفقنا كامل الى كل مافيه الخير و الصلاح
     
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    تاج النور, ‏22 مارس 2017
    #17
  18. محمد إبن الصحراء

    محمد إبن الصحراء :: عضو مُتميز ::

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    أخطط لنقل البحر إلى الصحراء
    هههههههههههه أمزح
    أخطط لتخطيط خطة لتعلم اللغات
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    محمد إبن الصحراء, ‏23 مارس 2017
    #18
  19. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    ما شاء الله اختي ، ربي يوفقك ان شاء الله ، اعجبتني تخطيطاتك الله يكون فالعون ويسرلك امورك...
    اراك قليلا ما تذخلين ، ان شاء الله تكوني بخير ، اتكنى ان ارى جديدك ، قرات مرة كتابات لك حقا مبدعة ، واصلي
     
    عآشقة الجنـة, ميسم منصور و نعمات معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏23 مارس 2017
    #19
  20. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    للقضاء على مآساة علقت سنين طوال
     
    نعمات, عآشقة الجنـة و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    Abodi84, ‏23 مارس 2017
    #20
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