عصير المووز البرتقال اليأوورت

المكونات : علبة ياورت ذوق الفانيلا . حبة موز. ربع حبة برتقال.. ملعقة ونص صغيرة سكر.اذا تحبي ثلج او شوية ماء . اولا تحكمي البرتقال تقشريه وتنزعي لحبات للداخل بالسكين وترميهم في الخلاط .. ثانيا تحكمي الموز تقشريه وتتخلصي كامل من الجهات لي لونها اسود وترميه في الخلاط مع البرتقال...تخلي الخلاط يدوووور مليح حتان تعرفي هداك البرتقال والموز تخفقو مليح .. ثالثا ترمي فوقهم اليأورت والسكر اذا حبيتي اذا ماتحبيش ماديريش انا ندير نحبو نضيفلو شوية حلاوة ...وماتنسايش الثلج اذا في الصيف اذا في الشتاء تقدري تضيفي شوية ماء تكون درجة حرارة مناسبة ليك ..وبصحتكم ..