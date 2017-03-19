عصير المووز البرتقال اليأوورت

الموضوع في 'ركن المشروبات والتحليات' نشر بواسطة ،كارينا،, ‏19 مارس 2017.

  1. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو متألق ::

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    المكونات :
    علبة ياورت ذوق الفانيلا .
    حبة موز.
    ربع حبة برتقال..
    ملعقة ونص صغيرة سكر.اذا تحبي
    ثلج او شوية ماء .
    اولا تحكمي البرتقال تقشريه وتنزعي لحبات للداخل بالسكين وترميهم في الخلاط ..
    ثانيا تحكمي الموز تقشريه وتتخلصي كامل من الجهات لي لونها اسود وترميه في الخلاط مع البرتقال...تخلي الخلاط يدوووور مليح حتان تعرفي هداك البرتقال والموز تخفقو مليح ..
    ثالثا ترمي فوقهم اليأورت والسكر اذا حبيتي اذا ماتحبيش ماديريش انا ندير نحبو نضيفلو شوية حلاوة ...وماتنسايش الثلج اذا في الصيف اذا في الشتاء تقدري تضيفي شوية ماء تكون درجة حرارة مناسبة ليك ..وبصحتكم .. 2017-02-16 19.14.35-1.jpg
     
    ،كارينا،, ‏19 مارس 2017
    #1
  2. taleb2011

    taleb2011 :: عضو مُتميز ::

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    ربي يجازيك
     
    taleb2011, ‏1 أوت 2017 على 14:59
    #2

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