مقشر للبشرة والجسم بالصور

بارك الله فيكِ أختي

عادة ما أستخدم زيت جوز الهند مع السكر

وأحياناً استخدم عصير الطماطم مع السكر

وزيت الزيتون مع السكر وكلها مفيدة ورائعة

وترطب لي بشرتي وتنعمها



جزاكِ الله خيراً عزيزتي

سأجرب هذه الخلطة ان شاء الله ​