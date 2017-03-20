مقشر للبشرة والجسم بالصور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبوباتي ان شاء الله تكونو كامل بخير اليوم جبتلكم مقشر شخصيا انا نستعملو اكيد كاين ليعرفو مقشرة القهوة نقدرو نستعمله للوجه وللجسم في الوجه يرطبو وينحي كامل القشور ويرجعو ناعم في الجسم يرطبو ويسعد تخلص من السيلوليت يستعمل مرة في الاسبوع نروحو للمقدير : 3ملاعق قهوة+2ملاعق سكر+ملعقة زيت جوز الهند (ملعقة كبيرة) نخلطوهم وندره في قوالب السيليكون ونضعها في الثلاجة حتى يشد روحو ونحوه من القالب ونخبوه في علبة زجاجية ونستعمله وقت الحاجة ريحتو هايلة وهكا متعجزيش كل ما تشوفي وجهك فيه قشور بسهولة تستعمله نخليكم مع الصور نضع الخليط في القالب انا عندي هذا تقدري دريه قالب على شكل قلوب يخرج هايل