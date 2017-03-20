مقشر للبشرة والجسم بالصور

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة ام تسنيم واحلام, ‏20 مارس 2017.

  1. ام تسنيم واحلام

    ام تسنيم واحلام :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    [​IMG]
    حبوباتي ان شاء الله تكونو كامل بخير
    اليوم جبتلكم مقشر شخصيا انا نستعملو
    اكيد كاين ليعرفو
    مقشرة القهوة نقدرو نستعمله للوجه وللجسم
    في الوجه يرطبو وينحي كامل القشور ويرجعو ناعم
    في الجسم يرطبو ويسعد تخلص من السيلوليت
    يستعمل مرة في الاسبوع
    نروحو للمقدير :
    3ملاعق قهوة+2ملاعق سكر+ملعقة زيت جوز الهند
    (ملعقة كبيرة)
    نخلطوهم وندره في قوالب السيليكون ونضعها في الثلاجة حتى يشد روحو ونحوه من القالب ونخبوه في علبة زجاجية ونستعمله وقت الحاجة
    ريحتو هايلة وهكا متعجزيش كل ما تشوفي وجهك فيه قشور بسهولة تستعمله
    نخليكم مع الصور 20170320_175825.jpg 20170320_180036.jpg 20170320_180205.jpg نضع الخليط في القالب انا عندي هذا تقدري دريه قالب على شكل قلوب يخرج هايل 20170320_180752.jpg
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏2 ماي 2017
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    ام تسنيم واحلام, ‏20 مارس 2017
    #1
  2. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    بارك الله فيكِ أختي
    عادة ما أستخدم زيت جوز الهند مع السكر
    وأحياناً استخدم عصير الطماطم مع السكر
    وزيت الزيتون مع السكر وكلها مفيدة ورائعة
    وترطب لي بشرتي وتنعمها

    جزاكِ الله خيراً عزيزتي
    سأجرب هذه الخلطة ان شاء الله ​
     
    ندى الرحمان و ام تسنيم واحلام معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏20 مارس 2017
    #2
  3. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    kifkif dayra nafss l 3afssa mais m3a bzef zouyout lel wedjh
    sahiti :)
     
    ندى الرحمان معجب بهذا.
    GI Joe, ‏22 مارس 2017
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام يعطيك الصحة عجبتني فكرة القوالب
    بوركت على الوصفة
     
    أم ياسمينdz, ‏2 ماي 2017
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    آهلا مشكورةعلى الموضوع بارك الله فيك
     
    آمِيْرَتُه, ‏3 ماي 2017
    #5
  6. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    ya3tiki assa7a
     
    zohor kfz, ‏4 ماي 2017
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحة الله وبركاته

    أنا نستعمل زيت الزيتون مع القهوة لتقشير البشرة وإذا حبيت التبييض نخلي الخلطة 30 على جسمي وبعدها نعمل التقشير ونشطف بالماء الفاتر.

    عحبتني فكرة القوالب يعطيك الصحة بارك الله فيك .
     
    الورد الأحمر, ‏16 ماي 2017 على 17:50
    #7