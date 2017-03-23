سبب الألم في الصدر عند الجري وممارسة الرياضة

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته



بارك الله فيك اخي الكريم على المعلومات القيمه

مشكور على المجهود المبذول

جعله الله في ميزان حسناتك

تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير

حلم كبير