سبب الألم في الصدر عند الجري وممارسة الرياضة

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة أسير نفسي, ‏23 مارس 2017.

  1. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    هناك عدة اسباب للشعور بألم في الصدر عند الجري او ممارسة الرياضة، بعضها بسيط ولا يحتاج الى عناية طبية وبعضها يستدعي مراجعة الطبيب.

    1- يصاب الأطفال عند ممارسة الرياضة بألم في الصدر كما قد يصاب به البالغين الذين لا يتمتعون بلياقة بحيث تكون عضلات الجزء العلوي من الجسم ضعيفة، وهذا النوع من الألم يختفي بعد فترة من ممارسة الرياضة، وبناء العضلات.

    2- الاجهاد العضلي او الاصابات حيث يبالغ البعض في ممارسة التمارين او حمل اوزان ثقيلة، لذلك يجب التدرج في زيادة وقت التمرين وزيادة الاحمال والحرص على ممارسة الاحماء لمنع الاصابات.

    3- برودة الجو ونتيجة لدخول الهواء البارد الى الرئتين مما يهيجهما ويسبب الم الصدر. وينصح في هذه الحالة بممارسة الرياضة في الصالات المغلقة.

    4- حرقة المعدة او عسر الهضم ويجب عدم ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة، ممارسة الرياضة تسبب حدوث هذه الاعراض.


    5- مشكلة في المرارة تحس بشعور بالامتلاء بعد الطعام وخاصة الوجبات الدسمة، والم في الجزء السفلي من الصدر الايمن

    6- امراض الرئة الاصابة ببعض امراض الجهاز التنفس مثل الازما، التهاب الرئتين، وغيرها.

    7- امراض القلب اما اذا شعرت بألم حاد في الصدر، وصعوبة في التنفس، وعرق، ففي هذه الحالة عليك بطلب المساعدة الطبية فورا.
     
    حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    أسير نفسي, ‏23 مارس 2017
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    بارك الله فيك اخي الكريم على المعلومات القيمه
    مشكور على المجهود المبذول
    جعله الله في ميزان حسناتك
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير     (y)
     
    حلم كبير, ‏17 أفريل 2017
    #2
  3. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏11 ماي 2017 على 19:53
    #3
  4. Kimou1992

    Kimou1992 :: عضو منتسِب ::

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    نقاط مهمة جدا ومفيدة لممارسي الرياضة ...شكرا
     
    Kimou1992, ‏16 ماي 2017 على 11:39
    #4