-* جــــراح قلب ملائكي*-*

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ماشاء الله ولا قوة الا بالله

تبارك الدي بيده الملك

احببت نبض قلمك الصداح

فمهما كان مايخطه

سواء نزيف كلمات

او نغم حرف

فهو مميز جدا اخي الكريم

دمت ودام قملك

كلمات ذهبية ومعاني جوهرية

وان كان صحيحا فالحمد لله انه كشف لك عن تلك الوجوه قبل فوات الاوان

وصبرك الله على مصابك

ارجو تقبل مروري

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه​