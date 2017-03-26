*-* جــــراح قلب ملائكي*-*

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة ضحية قلب, ‏26 مارس 2017.

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  1. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    وكّلتُ على قلبي في الدنيا أربعة شهود ،كل شاهد على جزء منه بسلسلة وخمسة قيود تشد شراييني وتمنع الهيام عنّي ببنود ،ويطفئ دموعي لهيب الجاذبية فتُشرِبُني من شوق الصِّبا جرعة الهارب من مهده دون رجوع ،مهدُ هُيِّئ لقلب مخدوع . و عشقت نفسي طفلا لا يفسر نبضاته ولا يفهمها ، طفلا تمنّى الدنيا بلا هوى ولا غوى ولا حب في القلوب خُلق .غير الذي به يتدفق ومن سواه ألمٌ يخنِق.
    أرتني المشهد بلا أجزاء يمزق قلبي إلى أشلاء وكانت تعلم أنّ جرحي يحِن إلى الشفاء والإنسلاخ منه ألمٌ وشقاء، أكتُم ولا اتكلّم فيفضحني جرحي ويتألم يتلظى بنارها و يتقلّب في الحِمم.تعذبني بسوط الطيبة ترسم الجراح بدقة بكل حرف ضربة مؤلمة لا كاللكمة ولا بها غيظ من قلب كفحمة ...هكذا جرح الكلمة ... عبرة تُسِيل ألف قطرة تجنّنُنِي وتأسرني في قلب خلته مدرّع و إذا بالحب في شقائه يتمتّع. يزيدني ألما من أصبع لأدرع و تعصرني الأضلع... و أنا من براءتي و وحي النُّهى مُقلِع ...تُطاوِل مأساتي الصّومَع فأنظُرُها الى السماء، أوكِلُها لربي وأركع، وتُقبِّل جبيني الأرض وأدعُو إن مت مِتُّ ساجدا للرحمان و أذرف اللآلي على سجادتي ولا خوف عليّ بين يديه ان توفتني المنيّة، ليتها في عيناي الدموع تحجرت وكانت هي الخيار اللاموجود اذا تحسستني تدركني مفقود . وتسرمد ليلي كل ليلة يسود عليّ تَسَّاقط الهموم بوابلها كانها عناقيد من غيوم تُبِينُنِي مكدود. وتسرح هي في نعيم الدنيا تفترش الورود ويُفرَشُ لها والوقت في غمرات الدُّنَا معدود .وألقي بفكري على مسامع موج البحر من على صخرة في سكينة ، تجاورني النوارس الحزينة ولا تكلمني ولا تفهمني غير الذي أراه فيها وتراني عليه .ويلطم الموج أفكاري كل مرة فتزيح عن خاطري غيوما مع الدمع في كل قطرة .فتصرخ الأحزان : تكتَّم يا قلبي ولا تفضح جرحا في دماء العشق يسبح ،ولا تخن من خانك ولا تُفصِح عن ذنبها اذ تركتك وهامت في هوى الغيّ تصدح. وارمها فوق أوراقي يثقلها قلمي كما مال يساري و إليّ ما يؤلمك فبُح ،ما من غيرها لو كانت قريبة لدموعك تمسح... والله ربي سأرضى بالقدر فكل امر لديه مستطِر ،هي آلام قلب ملائكي ارتوى نفعا و أغرقه سيل المطر ،في جنون الليل يبتسم ويضحك له القمر، يمسح بنوره علي غشاءِِ أثمل الفؤاد فأحسست أني بشر ..
    بقلــــــــــــــمي .ج - ب
     
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    ضحية قلب, ‏26 مارس 2017
    #1
  2. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    راق لي جدا ما باح به قلمك الذهبي اخي ..
    بوركت على طرحك المميز ..
     
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    ميسم منصور, ‏26 مارس 2017
    #2
  3. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    جزاك الف خير أخيتي
     
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    ضحية قلب, ‏26 مارس 2017
    #3
  4. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    الله يقويك
     
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    Abodi84, ‏26 مارس 2017
    #4
  5. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    حفظك الله اخي
     
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    ضحية قلب, ‏26 مارس 2017
    #5
  6. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ماشاء الله ولا قوة الا بالله
    تبارك الدي بيده الملك
    احببت نبض قلمك الصداح
    فمهما كان مايخطه
    سواء نزيف كلمات
    او نغم حرف
    فهو مميز جدا اخي الكريم
    دمت ودام قملك
    كلمات ذهبية ومعاني جوهرية
    وان كان صحيحا فالحمد لله انه كشف لك عن تلك الوجوه قبل فوات الاوان
    وصبرك الله على مصابك
    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    missing heart, ‏11 ماي 2017 على 13:07
    #6