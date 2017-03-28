همسة في أذن كل أنثى ..

المرأة كالبنيان !

قبل الزواج تعتمد على أعمدة كثيرة في حياتها :

- فالعمود الأول قد يكون أهلها ؛

- والعمود الثاني قد يكون صديقاتها ؛

- والعمود الثالث دراستها أو عملها ؛

- والعمود الرابع ممارسة هواياتها ؛

- وهناك العمود الديني والعمود النفسي !



فتراها سعيدة في حياتها وهي تعتمد على أعمدة ترفع بها نفسها وتسعد بها ..



ولكن بعد الزواج :

- تزيل جميع هذه الأعمدة لتضع عمود واحد هو زوجـــها !



ولكن هل سمعتم عن بنيان ارتفع بعمود واحد ؟

فتعيش هذه الزوجة طوال وقتها في عدم استقرار وعدم توزان ؛ أنها اعتمدت على عمود واحد !



وإذا تزوج زوجها أو طلقها أو أهملها تراها قد انهارت وتكسرت !



فهذا طبيعي فالعمود الذي اعتمدت عليه قد ذهب أو أصبح جزء منه لغيرها !



لذلك ليكن زوجك إضافة جميلة في حياتك وبه ومعه تعيشين لحظات سعادة إضافية ؛

مع بقاء الأعمدة الآخرى في حياتك ..



وازني بين أمورك

{ فخير الأمور أوسطها وأعدلها }



وأسعدي نفسك حتى تستطيعي إسعاد من حولك



من روائع الدكتور عائض القرني .. ​