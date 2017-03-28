من روائع الدكتور عائض القرني ..

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة اكرام براءة, ‏28 مارس 2017.

  1. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,047
    الإعجابات المتلقاة:
    1,319
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الله الواسعة
    همسة في أذن كل أنثى ..
    المرأة كالبنيان !
    قبل الزواج تعتمد على أعمدة كثيرة في حياتها :
    - فالعمود الأول قد يكون أهلها ؛
    - والعمود الثاني قد يكون صديقاتها ؛
    - والعمود الثالث دراستها أو عملها ؛
    - والعمود الرابع ممارسة هواياتها ؛
    - وهناك العمود الديني والعمود النفسي !

    فتراها سعيدة في حياتها وهي تعتمد على أعمدة ترفع بها نفسها وتسعد بها ..

    ولكن بعد الزواج :
    - تزيل جميع هذه الأعمدة لتضع عمود واحد هو زوجـــها !

    ولكن هل سمعتم عن بنيان ارتفع بعمود واحد ؟
    فتعيش هذه الزوجة طوال وقتها في عدم استقرار وعدم توزان ؛ أنها اعتمدت على عمود واحد !

    وإذا تزوج زوجها أو طلقها أو أهملها تراها قد انهارت وتكسرت !

    فهذا طبيعي فالعمود الذي اعتمدت عليه قد ذهب أو أصبح جزء منه لغيرها !

    لذلك ليكن زوجك إضافة جميلة في حياتك وبه ومعه تعيشين لحظات سعادة إضافية ؛
    مع بقاء الأعمدة الآخرى في حياتك ..

    وازني بين أمورك
    { فخير الأمور أوسطها وأعدلها }

    وأسعدي نفسك حتى تستطيعي إسعاد من حولك

    من روائع الدكتور عائض القرني ..

     
    ميمي مرام, دعاء الجنات, خديجة ph و 2 آخرون معجبون بهذا.
    اكرام براءة, ‏28 مارس 2017
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,057
    الإعجابات المتلقاة:
    3,078
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    حفظ الله لنااعمدتناو هناك اعمدة صغيرة تتفرع منه وهم الابناء ،حفظهم الله لنا جميعا
    احسنت الاختيار
    جزاك الله خير الجزاء
     
    اكرام براءة معجب بهذا.
    ميلينا, ‏4 أفريل 2017
    #2
  3. اكرام براءة

    اكرام براءة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,047
    الإعجابات المتلقاة:
    1,319
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الله الواسعة
    جزانا و إياكم أختي

    نورتِ
     
    اكرام براءة, ‏3 ماي 2017 على 19:08
    #3
  4. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    1,953
    الإعجابات المتلقاة:
    5,113
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    كوني له مهادا... يكن لك عمادا... وكوني له أرضا... يكن لك سماءا.
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏4 ماي 2017 على 00:23
    #4
  5. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 مارس 2017
    المشاركات:
    216
    الإعجابات المتلقاة:
    266
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    (y) جزاك الله خيرا
     
    ميمي مرام, ‏6 ماي 2017 على 11:36
    #5