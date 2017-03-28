همسة في أذن كل أنثى .. المرأة كالبنيان ! قبل الزواج تعتمد على أعمدة كثيرة في حياتها : - فالعمود الأول قد يكون أهلها ؛ - والعمود الثاني قد يكون صديقاتها ؛ - والعمود الثالث دراستها أو عملها ؛ - والعمود الرابع ممارسة هواياتها ؛ - وهناك العمود الديني والعمود النفسي ! فتراها سعيدة في حياتها وهي تعتمد على أعمدة ترفع بها نفسها وتسعد بها .. ولكن بعد الزواج : - تزيل جميع هذه الأعمدة لتضع عمود واحد هو زوجـــها ! ولكن هل سمعتم عن بنيان ارتفع بعمود واحد ؟ فتعيش هذه الزوجة طوال وقتها في عدم استقرار وعدم توزان ؛ أنها اعتمدت على عمود واحد ! وإذا تزوج زوجها أو طلقها أو أهملها تراها قد انهارت وتكسرت ! فهذا طبيعي فالعمود الذي اعتمدت عليه قد ذهب أو أصبح جزء منه لغيرها ! لذلك ليكن زوجك إضافة جميلة في حياتك وبه ومعه تعيشين لحظات سعادة إضافية ؛ مع بقاء الأعمدة الآخرى في حياتك .. وازني بين أمورك { فخير الأمور أوسطها وأعدلها } وأسعدي نفسك حتى تستطيعي إسعاد من حولك من روائع الدكتور عائض القرني ..