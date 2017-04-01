تطبيقي لخلطة الأخت nina2tessy ( موضوع هندية أنقذت شعري )

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة بنقابي افتخر, ‏1 أفريل 2017.

  1. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
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    السلام عليكم خواتي

    [​IMG]

    كيف حالكن
    بون من فترة شفت موضوع الأخت الكريمة @nina2tessy
    لي كان بعنوان
    هندية أنقذت شعري
    بون انا شعري كان. اكدولي على كان ههههه (حريري) ومع الميش تحرقلي عييت نعالج فيه وماكان حتى فايدة
    سمعت لنصيحة الأخت الكريمة @أم ياسمينdz وقصيتو لكن ماسخيتش بطوله لذا خليت شويا منو تحت أي المحروق بصح عياني قعد عندي دو مودال نتاع الشعر حريري من فوق وحروق من تحت (حباكا )
    البارح جربت هد الوصفة وجابت نتيجة روعة يعنى ولا حريري أكثر حتى من التحت روعة ياريت موضوعك من قبل عام ههههههه
    حبيتي ر بي يجازيك الخير
    هاوليك المكونات
    استعملت بديل الزيت ( elseve) مع زيت زيتون
    [​IMG]


    أقراص فيتامين E
    زيت دابر أملا بلبس
    زيت الجلسرين
    [​IMG]

    وضعتها 3 ساعات تقريبا
    [​IMG]

    هنا بعد المزج
    [​IMG]

    ومن بعد غسلت بهاد الشمبوا وابغي شمبوا من هاد الماركة حاليا راني نستخدم فيها واللي لقيت عليها راحتي
    [​IMG]
    المهم وصفات الناجحة كما هادي خسارة يمرو عليهم مرور الكرام هاكا عادي
    بصح يحسن عون البنات رجعو يخاف من أي وصفة يشوفها بصح التطبيق يعطيك احسن دليل على نجاح الوصفة
    نتمنى من الأخوات يجربوها واي تغيير يفيدنا به
    ايه نسيت كل الشكر للأخت @Soumia hadj mohammed
    هي لي دارتلي الكوراج
    ^^
    في امان الله
     

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏3 أفريل 2017
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    بنقابي افتخر, ‏1 أفريل 2017
    #1
  2. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سلام عليكم جارتي وعزيزة عل قلبي كل مرة نتفكرك وندع لك
    كيراكي مع الحمل وكيراهي نت ختي الصغيرة داايمن ننسا اسمها
    يا ختي انتي وش داااك ديري ليماش تضيعي شعرك ههه
    انا راني غير الحنة وقلت كي نتزوج ان شاء الله منصبغوش نخليه هك ههه خخخ :unsure:
    بصحتك التطبيق ختي
    وراني ناوية نزيد نعاودها غدوا ان شاء الله
    ربي يهنيك اسومتي
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏1 أفريل 2017
    #2
  3. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
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    هههه واش رايك المهبولة نتاعي
    ايه قلت نغير
    تأمين حتى في عرسي مادتهاش خليتو ناتورال وبصحبته مور عرسي جاني التفيهيم ههههه
    اسمها اميييييرة ياك ماشي صعيب
    ايه ادعي وزيد الحالة قربت ههههه
     
    Djaouida و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏1 أفريل 2017
    #3
  4. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    اووو علامة كي مصبغتيهش ها نعرف كي تتزوجو لازم الجمال ثم الجمال
    عقلي عقلي / خخخ بيناتنا كي تقوليلي مهبولة تعي نحسك تدلعيني ، ياو الموصيبة ليوم ختي الكبرى نتي مهبولة وزادت كملت الباقي بنت جيراننا لي عندها الباك تجي تتونس معي وتقرا ههه ومن كثرة لي نضحكهم يقولولي نت مهبول /
    ايا لازم نقولها اميرتي به ما ننساش سماها
    ههه قربت الحرب الولادية الثانية وبعدها تجي الحرب الغيورية تع اميرة
    انتي تان دع لي نتي خيتي سيرتو كي تكوني تولدي تفكريني
    منيش ناسيتك ختي اسماء
    ربي يكون فعونك وتجيك الولادة سهلة
     
    Djaouida و بنقابي افتخر معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏1 أفريل 2017
    #4
  5. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
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    اوكي حبيبة غير تهني
    ماني نسيانك دعوة في ظهر غيب مستجابة
    مهبولتي^^^^
    اي لوv_ يووووووووووو
     
    Djaouida و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    بنقابي افتخر, ‏1 أفريل 2017
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بصحتك اسوم الخلطة السحرية ههه الرائعة عجبتني تاع الهنديات تخيلت الشعر يعود كي تاع سوارة ههه
    يعطيك الصحة لمشاركتنا تجربتك الناجحة
    شوقتوني نرجع للنشاط
    جربت كذا خلطة والتفنيين حكمني باه نحطلكم
    تحياتي
     
    Djaouida معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏3 أفريل 2017
    #6
  7. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    سلااام
    بصحتك و ان شاء الله رايحة نجربها بعد مشفتكم طلعتو انت و سمية حاج محمد درتولي الكوراج باه نجرب بصحتكم ...
     
    التعديل الأخير: ‏4 أفريل 2017
    Djaouida معجب بهذا.
    ميمي مرام, ‏4 أفريل 2017
    #7
  8. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    مشكورة حبيبتي
    راح نجربها بحول الله
     
    Djaouida معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏4 أفريل 2017
    #8
  9. nina2tessy

    nina2tessy :: عضو منتسِب ::

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    سلام حبيبتي و الله غير فررررررررررررررررررححححححتتتتتت كي شفتك درتيها
    و الحمد لله كي فاداتك
    و الشيء المضحك أكثر أني راني ملبزتها درك في شعري و راني ندور في المنتديات نشوف
    راني صورت فيديو لطريقة الصنع مزال ندير المونتاج برك و نحطها ان شاء الله في قناتي
    شجعتوني نزيد نحط وصفات لي عندي
    ايا كي عدتو طبقو لعيونكم احلى وصفااات
     
    الورد الأحمر و Djaouida معجبون بهذا.
    nina2tessy, ‏8 أفريل 2017
    #9
  10. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    mascara
    سلام عليكم
    راكي ساجية درتيعا انا مزال راني غير ندور كل يوم نقول نديرها و والووووو تفنيين هههههه
    بصجتك حبيبة
     
    Djaouida, ‏16 ماي 2017 على 17:01
    #10
  11. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يعطيها الصحة الأخت ع الوصفة بارك الله فيها وانتي مشكورة ع التطبيق ومشاركتنا التجربة الناجحة هكذا ممكن بنات أخرين تفيدهم كي يلقاو بلي جربوها وناجحة.

    يعطيكم الصحة وبصحتك انتي ولي حاطتها درك ملبزتها في شعرها ههههه.
     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏16 ماي 2017 على 17:12
    #11
  12. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المشرفات

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    ميلة
    Emmmm mliiiih bsahtek khti
    Ana chrit chwya moukawinat bseh nzid nkhali ki tdkhoul la bource nkemal nechri li b9aw ncha allah w njerabha
    Mechkouriiin 3la tar7
     
    الورد الأحمر معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏16 ماي 2017 على 17:25
    #12