تطبيقي لخلطة الأخت nina2tessy ( موضوع هندية أنقذت شعري )

السلام عليكم خواتي كيف حالكن بون من فترة شفت موضوع الأخت الكريمة @nina2tessy لي كان بعنوان هندية أنقذت شعري بون انا شعري كان. اكدولي على كان ههههه (حريري) ومع الميش تحرقلي عييت نعالج فيه وماكان حتى فايدة سمعت لنصيحة الأخت الكريمة @أم ياسمينdz وقصيتو لكن ماسخيتش بطوله لذا خليت شويا منو تحت أي المحروق بصح عياني قعد عندي دو مودال نتاع الشعر حريري من فوق وحروق من تحت (حباكا ) البارح جربت هد الوصفة وجابت نتيجة روعة يعنى ولا حريري أكثر حتى من التحت روعة ياريت موضوعك من قبل عام ههههههه حبيتي ر بي يجازيك الخير هاوليك المكونات استعملت بديل الزيت ( elseve) مع زيت زيتون أقراص فيتامين E زيت دابر أملا بلبس زيت الجلسرين وضعتها 3 ساعات تقريبا هنا بعد المزج ومن بعد غسلت بهاد الشمبوا وابغي شمبوا من هاد الماركة حاليا راني نستخدم فيها واللي لقيت عليها راحتي المهم وصفات الناجحة كما هادي خسارة يمرو عليهم مرور الكرام هاكا عادي بصح يحسن عون البنات رجعو يخاف من أي وصفة يشوفها بصح التطبيق يعطيك احسن دليل على نجاح الوصفة نتمنى من الأخوات يجربوها واي تغيير يفيدنا به ايه نسيت كل الشكر للأخت @Soumia hadj mohammed هي لي دارتلي الكوراج ^^ في امان الله