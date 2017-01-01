°~جنون هادئ~°







لا الجُفون غُلِّقـت بأبوابها و النّفس مُنكهـةٌ لا الجُفون غُلِّقـت بأبوابها و



كذا العقـل بتفكيره المعطّـلِ صَبَّ ماءاً على الجفون بـارداَ

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هلع النُّعاس فبات يتقلّـبُ ، في الهذيان نهـاراً وليـلاَ



والجسد تعب يشتهي راحـةً ، معه النّفس أشدُّ تعبـاَ ​



ت حوي قلبا دقات ه رَوِيَّـةً



والعين أرهقها الدَّمع عنِ الناسِ أحتجبُهـاَ ​



اضمحـلَّ مزاحـي فذاك الذي فضـحَ حَزنـي وما لي إلا لِتبسُّـمٍ كـاذبٍ رَاسِمـة ،



أتامــــل السمــاء كعادتــــي ​

وعن عادتي أَفَـلَ بَوحي لخالقِ السماء بغير عمـدٍ ، و عمدُ حياتي صلاتـي أضحيت فيها شـاردة



اللهم عفوك



و الدّعاء عنه صرت متهاونـة ​



يا ليت ، !! مالي للّيت أُنادي ؟ لا لي تمني ولا حلم لِأُحقّـقَ ،



ألم أَجِْحَفَني طَفٍق بقلبي أتجرعه في الصمت والبوح به لا أُريـدَ ​



حتى الأحيحَ عنهُ مُكْبِـــتـــة



، كأنّ الوجـود أم عدمـه لافرق بينهما عنـدي في التَّفرقـة ​



لا طعم ثانية العيش بقي فكيف بدقائق متناقضة

أم عقلي عَنهُ القَلمَ رُفِــعَ ​



هيهات لحالي ليتك سميَّة لم تكوني صادقة ، لعملك مخلصة ، ب أفكارك البائسَـــة



هيهات يا من كبرتي على اِحترام مُعلِّمِك ليتك لم تُكملي في ذلِــكَ ​



هيهات من غِلاَظَة رأسـك ليتـك وليتـك والليت بِعمُرٍ قصُـر أم طـالَ ما نَفَع



أتوّجّـس وَداعَ عقلـي فكيف الحياة بغيابه بعد الكيل والتأمّل فيما خُلِـق ​



لا ألومنّ حالي ولا غيري ، وأُلقي اللّوم عليَّ في بعض الأحيـانِ



رجاءاً وليتـك كنتِ للرّجـاءِ صاغيـة ​



دعيني أرتاح قليلا دَعي القلـبَ والعقـلَ والنّفـسَ تشُمّ رياحين التُّؤْدَة



أُتركي ذاكرتي بســـلآمْـــــ ​



أدري أنّك لستِ من الصّاغينَ ، لذا حَزنـت ولا لِعكس حالي أرآه في أحلامِ اليقظةِ الموجبَـة



استسلمت ، ليس لك ، لكنه الواقع الحالــي ​



وما عدت أُبالي . لِحـال صعبٌ تَخطِّيها أتعبتني والإرهاق للنّفس يأويهــا

القلم المختصر ، س، ​

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