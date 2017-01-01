°~جنون هادئ~°

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏5 أفريل 2017.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    لا الجُفون غُلِّقـت بأبوابها والنّفس مُنكهـةٌ

    كذا العقـل بتفكيره المعطّـلِ صَبَّ ماءاً على الجفون بـارداَ
    هلع النُّعاس فبات يتقلّـبُ ، في الهذيان نهـاراً وليـلاَ

    والجسد تعب يشتهي راحـةً ، معه النّفس أشدُّ تعبـاَ

    تحوي قلبا دقاته رَوِيَّـةً

    والعين أرهقها الدَّمع عنِ الناسِ أحتجبُهـاَ

    اضمحـلَّ     مزاحـي فذاك الذي فضـحَ حَزنـي وما لي إلا لِتبسُّـمٍ كـاذبٍ رَاسِمـة ،

    أتامــــل السمــاء كعادتــــي
    وعن عادتي أَفَـلَ بَوحي لخالقِ السماء بغير عمـدٍ ، وعمدُ حياتي صلاتـي أضحيت فيها شـاردة

    اللهم عفوك

    والدّعاء عنه صرت متهاونـة
    [​IMG]

    يا ليت ، !! مالي للّيت أُنادي ؟ لا لي تمني ولا حلم لِأُحقّـقَ ،

    ألم أَجِْحَفَني طَفٍق بقلبي أتجرعه في الصمت والبوح به لا أُريـدَ

    حتى الأحيحَ عنهُ مُكْبِـــتـــة

    ، كأنّ الوجـود أم عدمـه لافرق بينهما عنـدي في التَّفرقـة

    لا طعم ثانية العيش بقي فكيف بدقائق متناقضة
    أم عقلي عَنهُ القَلمَ رُفِــعَ

    هيهات لحالي ليتك سميَّة لم تكوني صادقة ، لعملك مخلصة ، بأفكارك البائسَـــة

    هيهات يا من كبرتي على اِحترام مُعلِّمِك ليتك لم تُكملي في ذلِــكَ

    هيهات من غِلاَظَة رأسـك ليتـك وليتـك والليت بِعمُرٍ قصُـر أم طـالَ ما نَفَع

    أتوّجّـس وَداعَ عقلـي فكيف الحياة بغيابه بعد الكيل والتأمّل فيما خُلِـق

    لا ألومنّ حالي ولا غيري ، وأُلقي اللّوم عليَّ في بعض الأحيـانِ

    رجاءاً وليتـك كنتِ للرّجـاءِ صاغيـة

    دعيني أرتاح قليلا دَعي القلـبَ والعقـلَ والنّفـسَ تشُمّ رياحين التُّؤْدَة

    أُتركي ذاكرتي بســـلآمْـــــ

    أدري أنّك لستِ من الصّاغينَ ، لذا حَزنـت ولا لِعكس حالي أرآه في أحلامِ اليقظةِ الموجبَـة

    استسلمت ، ليس لك ، لكنه الواقع الحالــي

    وما عدت أُبالي . لِحـال صعبٌ تَخطِّيها أتعبتني والإرهاق للنّفس يأويهــا
    القلم المختصر ، س،
    [​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏8 أفريل 2017
    *حزن النبلاء*, شاعرة الأمل, السحاب العابر و 10 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏5 أفريل 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ماهذا النص الزاخر بالجمال ياسميّة !
    قرأت ذاتي بين سطورك وأعجبني لومكِ لنفسك !
    أسلوب راقٍ أحسنت يامبدعة
    تقبلي مروري
     
    Soumia hadj mohammed, حلم كبير, أسير نفسي و 2 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏8 أفريل 2017
    #2
  3. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    وادي سوف
    السلام عليكم
    نصك رائع جميل اختي ​
    انت تكتبين ب نبرة فيها بعض الحزن احسست بها ​
    لكنها جميلة جداااااااا ​

    تحياتي ​
    سعدت بمروري من هنا ​
     
    Soumia hadj mohammed, Malika Tlm, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    وائل ابن الجزائر, ‏9 أفريل 2017
    #3
  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو فعّال ::

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    روضة من فيض مشاعرك جميل نصك زانتهُ روحك
    مبدعتنا * سمية *
    فهمنا المعني والمغزي !
    لروحك ودّ وياسمين لا ينتهي
     
    Soumia hadj mohammed, السحاب العابر, Malika Tlm و 3 آخرون معجبون بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏9 أفريل 2017
    #4
  5. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    Soumia hadj mohammed, Malika Tlm, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أسير نفسي, ‏9 أفريل 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اختي الفاضلة كلمات تتفجر معاني رائعة
    بارك الله فيك على الطرح المميز راق لي كثيرا
    تقبلي مروري من هنا مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    السحاب العابر و Malika Tlm معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏10 أفريل 2017
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    السلام عليكم
    جميل بوحك أختي "سمية"
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏10 أفريل 2017
    #7
  8. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    قلم أنيق يريد ان ينفض الغبار عن ذكرياته

    تحس بين السطور هناك عتاب للنفس

    وفي عصارته خذلان تهمس بالهيهات

    ليت ما نتمناه ينفجر من صنبور الأيام

    لا الذاهب نندم و لا القادم نخاف

    فقط نمسح تلك الجفون و نستمتع بالموجود

    تسلمي
     
    الصحافية الساخرة, السحاب العابر و Malika Tlm معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏10 أفريل 2017
    #8
  9. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    الأرض
    خاطرة رائعة
    شكرا لك
    بالتوفيق
    رغم انها ممزوجة بين الأسى والحزن ومطلية بألوان الأمل ومزخرفة بخيوط الفرح
    أشكرك كثيرا
    رب يوفقك
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    السحاب العابر, ‏14 أفريل 2017
    #9
  10. شاعرة الأمل

    شاعرة الأمل :: عضو مُتميز ::

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    oued rhiou
    يا سمية...
    ما هذا بربك اخبريني !!!
    فقد اخلجتي صدري بكلماتك هاته ...
    اضفيت على حروفك نبرة حزينة بعثت في نفسي شعورا غريبا ..
    ضمير حي بين سطورك تراقص
    لم اجد كلمات تعبر عن جمال خاطرتك
    احسنت يا سمية ...لاتحرمينا من حرفك امانة
    تقبلي مروري سلام
     
    شاعرة الأمل, ‏15 أفريل 2017
    #10
  11. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    اهلا اهلا ام ياسمين
    اه يا اخيتي واي دمال يزخر به غير الالم
    سررت بردك في الليلة التي قراته فيها
    مشكورة اختي الغالية على التشجيع
    وعليك السم ورحمة الله وبركاته
    نعم وهي كذلك
    ولك مني تحية اخوية
    شكرا لك اخي
    يا هلا ومرحبا باخي العنقيس
    تسلم يا اخي على تعليقك
    سررت بتواجدك
    وفيك بارك الله
    وفقك الله
     
    Soumia hadj mohammed, ‏15 ماي 2017 على 17:29
    #11