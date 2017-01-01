بقلمــــي*-* خيانـــــــــــة *-*

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة ضحية قلب, ‏7 أفريل 2017.

  1. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    ألم تتعلمي ان في ضياعي إبداع **** وبين صفحاتي احزاني قـــلاع



    إن نقضت عهدك لـــــــي فخيانة **** وذنبي اني لم ارى فيك الخداع



    آمنتك أبسط الاسرار وإن يــــكن **** فلن ابوح بأسرارك بعد الوداع



    سأظل اضحك متبسما لـــــقدري **** وافتح دفــــاتري مــثل الشراع



    سيكون لك في صفاحتي مــــداد **** كتبته بسواد يوجع الأضــــلاع



    الست انا العالم بما لم ابحه لـك **** واخفيت عنك زلزلات تشــــاع



    ولـو لا خلقي من ذاتي الاصيلة **** لما سمعنا منك يوما ســـــماع



    ظننتك بـــــراءة وإنس ملائكية **** حمامة وعــقرب تحت القنـــــاع


    اقلامي تمردت في عصر آهاتنا **** بعض اقلامي انتشلت من يراع
     
    أسير نفسي, ميسم منصور, ميمي مرام و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ضحية قلب, ‏7 أفريل 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    بوووووووووووووووووووووووووووم (y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y):eek::eek::eek::eek::eek: وااااو احببت هذا كثيرا ابدااع ابدااع
    اخي لا تنسى قسم "بوح القلم الحر" فل تحييه مجددا بابداعاتك وان تمردت اقلامك فخط بها في ذلك القسم :)
     
    ميسم منصور و ضحية قلب معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏12 أفريل 2017
    #2
  3. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    مع الاسف اني كتبتها في قسم يشابهه.. لذلك لا استطيع كتابتها في قسم بوح القلم لانه يقبل الحصري فقط ... رغم انها كتاباتي من وحيي وذاتي
     
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    ضحية قلب, ‏12 أفريل 2017
    #3
  4. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    قلم مبدع كلمات رائعة بتوفيق ان شاء الرحمان
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    ميمي مرام, ‏12 أفريل 2017
    #4
  5. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    بوركت على المرور الكريم اختاه
     
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    ضحية قلب, ‏12 أفريل 2017
    #5
  6. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    مثل هاته الكلمات و لا بد من المرور شكرا الك
     
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    ميمي مرام, ‏12 أفريل 2017
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    اه طيب
    بالتوفيق :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏13 أفريل 2017
    #7
  8. يونس الصديق

    يونس الصديق :: عضو شرفي ::

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    السلام عليكم
    كلمات جميلة مبدعة عن اسوأ ما قد يصادف الانسان فى مسيرة حياته
    بارك الله فيك
    موفق
     
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    يونس الصديق, ‏6 ماي 2017 على 13:03
    #8
  9. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    مشكور أخي لتواجدك بين مسارح أقلامي المتواضعة
     
    ضحية قلب, ‏8 ماي 2017 على 21:33
    #9
  10. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏8 ماي 2017 على 21:37
    #10
  11. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    آمـــــــــــــــــــين أخي
    وفيك بارك الرحمان وحفظك و أعزك
     
    ضحية قلب, ‏8 ماي 2017 على 21:46
    #11
  12. king5Dz

    king5Dz :: عضو منتسِب ::

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    شكرا بارك الله فيك
     
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    king5Dz, ‏8 ماي 2017 على 22:23
    #12
  13. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    العفو كل العفو والمعزة يا اخي
    لا حرمنا الله من اشراقتك
     
    ضحية قلب, ‏9 ماي 2017 على 00:06
    #13