بقلمــــي*-* خيانـــــــــــة *-*

ألم تتعلمي ان في ضياعي إبداع **** وبين صفحاتي احزاني قـــلاع







إن نقضت عهدك لـــــــي فخيانة **** وذنبي اني لم ارى فيك الخداع







آمنتك أبسط الاسرار وإن يــــكن **** فلن ابوح بأسرارك بعد الوداع







سأظل اضحك متبسما لـــــقدري **** وافتح دفــــاتري مــثل الشراع







سيكون لك في صفاحتي مــــداد **** كتبته بسواد يوجع الأضــــلاع







الست انا العالم بما لم ابحه لـك **** واخفيت عنك زلزلات تشــــاع







ولـو لا خلقي من ذاتي الاصيلة **** لما سمعنا منك يوما ســـــماع







ظننتك بـــــراءة وإنس ملائكية **** حمامة وعــقرب تحت القنـــــاع





اقلامي تمردت في عصر آهاتنا **** بعض اقلامي انتشلت من يراع