بقلمــــي*-* خيانـــــــــــة *-*

ألم تتعلمي ان في ضياعي إبداع **** وبين صفحاتي احزاني قـــلاع إن نقضت عهدك لـــــــي فخيانة **** وذنبي اني لم ارى فيك الخداع آمنتك أبسط الاسرار وإن يــــكن **** فلن ابوح بأسرارك بعد الوداع سأظل اضحك متبسما لـــــقدري **** وافتح دفــــاتري مــثل الشراع سيكون لك في صفاحتي مــــداد **** كتبته بسواد يوجع الأضــــلاع الست انا العالم بما لم ابحه لـك **** واخفيت عنك زلزلات تشــــاع ولـو لا خلقي من ذاتي الاصيلة **** لما سمعنا منك يوما ســـــماع ظننتك بـــــراءة وإنس ملائكية **** حمامة وعــقرب تحت القنـــــاع اقلامي تمردت في عصر آهاتنا **** بعض اقلامي انتشلت من يراع