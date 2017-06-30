حاملة دبابيس

سلآموو حنوناتي كيراكم ان شا الله بخير



القسم راه شوية راقد لازم نحركوه بمشاركاتنا هايا الفحلات وين راكم



المهم جبتلكم اليوم حااملة دبابيس شابة و سااهلة

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هاذا شكلها