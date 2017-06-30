حاملة دبابيس

الموضوع في 'ركن المهارات اليدوية' نشر بواسطة Lovely ღ smile, ‏7 أفريل 2017.

  1. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    سلآموو حنوناتي كيراكم ان شا الله بخير

    القسم راه شوية راقد لازم نحركوه بمشاركاتنا هايا الفحلات وين راكم

    المهم جبتلكم اليوم حااملة دبابيس شابة و سااهلة
    هاذا شكلها

    [​IMG]

    و باه نخدموها ما نحتاجوش بزاف صوالح

    [​IMG]

    خطوات العمل

    نقطعوا الساتان الأبيض بهاد الشكل

    [​IMG]

    و نجيبو سيدي قديم نغلفوه بهاد الطريقة

    [​IMG]

    [​IMG]

    ومبعد نجيبوا قطع الساتان الأخضر نكونوا قطعناهم كيما قطعنا الساتان الأبيض

    و بالإبرة و الخيط نجمعوهم كيما في الصورة

    [​IMG]

    [​IMG]

    و البيضين نخيطوهم فوق الخضريين كييما هاك

    [​IMG]

    [​IMG]

    و نجيبو قطعة قماش صغيرة صفراا


    [​IMG]

    [​IMG]

    نعمروها بلاواط

    [​IMG]

    و نلصقوها . . و هاذا هو الشكل الأخير

    [​IMG]

    ساهلة ماهلة و ما فيهاش بزاف تعب

    ان شا الله تكون عجبتكم أميراتي إلى الملتقى في موضوع آخر

    في أمان الله
     
    yaso ياسمين, أم ياسمينdz, ميمي مرام و 5 آخرون معجبون بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏7 أفريل 2017
    #1
  2. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    سلام عليكم
    مشاء الله شكل شباب بزاف يعطيك الصحة ختي
    نجربها بلاك ننجح فيها ههه
    مرسي حبيبة
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    Djaouida, ‏7 أفريل 2017
    #2
  3. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    فكرة راعة مشكورة
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏7 أفريل 2017
    #3
  4. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    و عليكم السلام
    الرائع مرورك الكريم

    شكرا على الإطلالة

    و عليكم السلآم

    أهلين جوجو جربيها حنونتي و حطيلنا التطبيق

    ان شا الله تخرجلك شابة . . تسلميلي حنونتي
     
    Djaouida معجب بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏7 أفريل 2017
    #4
  5. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    في عآلم التدريس
    السلام عليك
    شكرا لك أختي نور الهدى فعلا طريقة مميزة ورائعـة
    طرح موفق
    حفظك المولى بالتوفيق
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    الشآعرة الفرنسية, ‏7 أفريل 2017
    #5
  6. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    و عليكم السلآم ورحمة الله وبركاته

    مرورك أسعدني حبيبتي . . سلمتٍ و سلمت يمناك على الرد العطر :)
     
    الشآعرة الفرنسية معجب بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏7 أفريل 2017
    #6
  7. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم هدهد
    الله يبارك شابة و ساهلة مفيهاش ادوات بزاف
    يعطيك الصحة حبيبتي
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏7 أفريل 2017
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    يعطيك الصحة فكرة شابة وجديدة
    جات هايلة
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏7 أفريل 2017
    #8
  9. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    الله يخليك ~موكآ ~ ♥ يعطيك الصحة حنونتي على المرور
    و عليكم السلآم

    أهلين بـ ~ أسومة ~ ♥ يصح بدنك حنونتي تسلميلي
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏7 أفريل 2017
    #9
  10. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُتميز ::

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    جات في وقتها شكرا على الطريقة الساهلة و الشكل الرائع يعطيك الصحة
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    ميمي مرام, ‏13 أفريل 2017
    #10
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اohhh شكلها يهبل
    عجبتني كي جات على شكل وردة
    هاذ الادوات مخبيتهم من مدة كنت راح نخدم فكرة سمية تاع القبعة وبنتي مخلاتنيش
    ان شاءلله نخدم فكرة القبعة وهاذي عجبتني بزاف
    شكرا هدهد
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏13 أفريل 2017
    #11
  12. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    أهلين بأم ياسمين ♥ كي عادت ياسمين هي الي ما خلااتكش ما عندي ما نقول هههه كي ترقد اخطفي ساعة اخدميها فيها
    ربي يخليهالك ان شا الله ..تسلميلي على المرور

    العفو حنونتي ان شا الله تجربيها و تخرجلك شابة

    يسلمو على الرد ♥
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    Lovely ღ smile, ‏13 أفريل 2017
    #12
  13. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُتميز ::

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    ان شاء الله
    العفو ختيتي :giggle:
     
    Lovely ღ smile معجب بهذا.
    ميمي مرام, ‏13 أفريل 2017
    #13
  14. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    جزر القمر
    فكرة جميلة
    وساهلة ماهلة هههه
    يعطيك الصحة تسلم ايديك
     
    yaso ياسمين, ‏30 جوان 2017
    #14
  15. غروب الشمس 2

    غروب الشمس 2 :: عضو منتسِب ::

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    يعطيك الصحة حبيبتي
     
    غروب الشمس 2, ‏25 جويلية 2017 على 17:59
    #15

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