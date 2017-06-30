حاملة دبابيس

سلآموو حنوناتي كيراكم ان شا الله بخير القسم راه شوية راقد لازم نحركوه بمشاركاتنا هايا الفحلات وين راكم المهم جبتلكم اليوم حااملة دبابيس شابة و سااهلة هاذا شكلها و باه نخدموها ما نحتاجوش بزاف صوالح خطوات العمل نقطعوا الساتان الأبيض بهاد الشكل و نجيبو سيدي قديم نغلفوه بهاد الطريقة ومبعد نجيبوا قطع الساتان الأخضر نكونوا قطعناهم كيما قطعنا الساتان الأبيض و بالإبرة و الخيط نجمعوهم كيما في الصورة و البيضين نخيطوهم فوق الخضريين كييما هاك و نجيبو قطعة قماش صغيرة صفراا نعمروها بلاواط و نلصقوها . . و هاذا هو الشكل الأخير ساهلة ماهلة و ما فيهاش بزاف تعب ان شا الله تكون عجبتكم أميراتي إلى الملتقى في موضوع آخر في أمان الله