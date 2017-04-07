الدبلة الحارة بالدجاج

السلام عليكم

ماشاء الله لا قوة الا بالله

الله يعطيك العافية والصحة ، تسلم ايديكي غاليتي الاستاذة

ممم عجبتني بزاف الوصفة

الصورة الثانية كأنه طريقة بسط العجيبنة ليست عادية ؟

ما هو كاشيك ؟ كاشيك سمن هكذا قراتها بوصفتك

فلفل اخضر مقرض يعني مقطع ؟ لهجتكم هك ؟ من اي منطقة



بصحتكم خيتو

بارك الله فيك ​