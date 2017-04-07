الدبلة الحارة بالدجاج

cosette
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لعجينه: تصنع من 10 الى 12 قطعة : 2 كوب دقيق ملعقة ك ممسوحة خميرة خبز ملعقة ك حليب نيدو ملعقة كبيرة سكر ونص ملعقة صغيرة ملح علبة زبادي طبيعي برة الثلاجة كاشيك سمن مية دافية ما يعجن بحيث تكون العجينة متماسكة زي البيتزا مش رطبة ترتاح ربع ساعة وتشكل كور كبر الليمونة المتوسطة الحشو دجاج طايب ومدخن بصل اخضر مقرض سلق مقرض او سبانخ راس فلفل اخضر مقرض جبنة مبشورة ايدام او شيدر بكمية وفيرة توابل الدجاج وملح وفلفل اسود وفلفل احمر في طنجرة تحطي شوية زيت وتحطي البصل الاخضر المقرض والفلفل الاخضر وبعدين السلق نحرك لين يجف نضيف الدجاج والتوابل وشوية فلفل احمر ونعدل الملح نخليها تبرد تماما وبعدين نضيف الجبنة ونكون مجهزة صالصة بيتزا