البروفايلات ...

السلام عليكم اخي الكريم

هههه ما اعجبني انك صورت بروفايلك

انا لما ادخل للمنتدى واجدها اول شي نرد على الرسائل وبعدها اتوجه للتنبيهات وارى ما فاتني مع انو صعب يفوتني شي ههههه ونرد على مواضيعي ونشوف مواضيع الاعضاء ونادر وين نروح للملف ورجعت نقرا التعاليق فالملف الشخصي لما يكون عندي وقت وهناك من يكتب حكم مثل الاخ مصطفى واحيانا انا نكتب

فالحقيفة اعامل المنتدى على انه منتدى والفايس لوحده والتويتر والتغريدات لوحدها ولكن هناك من الف التعليق وترك المواضيع بعكسي والله احب المواضيع واحب القراءة للغير وهوايتي اني اكتب مواضيع

شكرا على تنبيهك المهم جدا

بارك الله فيك

إضغط للتوسيع...