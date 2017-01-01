البروفايلات ...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة aljentel, ‏11 أفريل 2017.

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  1. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    حينما ولجت على المنتدى حتى بانت أيقونات الشعارات بلونها الاحمر الغامق تنبئني ان هناك 87 تنبيها لابد لي من الاطلاع عليها فقد حصلت أثناء مغادرتي الصرح .. لحد هنا جميل وجدا .. فتحت المستخبى ووجدت ان 69 شعارا او تنبيها منها تتعلق بالبروفايلات وما خط فيها .. زرتُ اثنان او ثلاثة منها والباقي تجاهلته فلست معنيا بما كتب كل عضو بملفه بقدر ما نحن معنيون بما يخط كطرح على بستات الصرح .. لاادري ربما تحول منتدانا لمتابعة تغريدات الاعضاء بملفاتهم والاكتفاء بها دون غيرها .. راودني شك ربما يكون هذا الهدف لانني اضع مواضيع ولم يفرج عنها حتى الان ولا زالت اقلام الرقيب تدقق وتمحص دونما التفضل علينا ولو بإعلامنا انها من ضمن الممنوعات ...
     
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    aljentel, ‏11 أفريل 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    أهلا أستاذي يشهد الله أني أقوم بواجبي قدر الاستطاع
    لكن العتب على المرض أولا
    و ثانيا المنتدى واسع أحيانا لا ننتبه الى المواضيع غير معتمدة
    و هناك أمر آخر و هو الكثير من الاخوة يراسلوني
    و لا أحد تركته بلا رد سواء في الاعتماد او لحل مشاكلهم
     
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    الامين محمد, ‏11 أفريل 2017
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    أمر آخر أخي معاك الف حق احيانا الاخوة لا يردون على المواضيع
    بحجم ردودهم على التعليقات في الملف الشخصي
     
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    الامين محمد, ‏11 أفريل 2017
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    صراحة لا أوافقك فأنا حاليا أشارك في الملف الشخصي أقل مماأشارك في غيره من المواضيع الأخرى
    كنت سابقا صراحة أدردش و أضيع وقتي في صفحة الاعترافات ولكني حاليا أتوجه للمواضيع أكثر
     
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    sanaya, ‏11 أفريل 2017
    #4
  5. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    مرحبا بك ....
    وانا ايضا اشهد لك بأنك قائم بواجبك وزياده
    وعداك النقد والملامه ...
    والله لم اكن اعنيك ابدا واصلا الموضوع الذي لم يفرج عنه ليس بقسمك
    وأنت بعيد كل البعد عن التقصير ...
     
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    aljentel, ‏12 أفريل 2017
    #5
  6. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    تلك حقيقه وهي ما يجب ان ينتبه لها الزملاء ...
    نعلم انه حق من حقوقهم لكن ايضا لما يطرحه الاعضاء حقوق الرد والتحفيز ...
    شكرا ..
     
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    aljentel, ‏12 أفريل 2017
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    عداك العيب يا طيبه نحن نتحدث بالمجمل لااعني شخص بعينه
    بارك الله فيك ...
     
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    aljentel, ‏12 أفريل 2017
    #7
  8. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    لا ادري اصبحت ادخل ولا ادخل
    وقليلة الرد على المواضيع
    فالتمس لنا الاعذار ياطيب
    ولنا عودة باذن الله
    مشكور
     
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    لاريمان, ‏12 أفريل 2017
    #8
  9. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    وهران
    متابعة بصمت
    ملقيتش واش نقول :)
     
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    فيتامين سي, ‏12 أفريل 2017
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اخي الكريم شكرا على التنبيه انا أيضا لاحظت هذه الظاهرة ،لكن أقرأ الاعذار وأقول ممكن الناس مالة وطالبين القليل من الراحة ويدخلون يطلون ويخرجون .
    ولان البروفايل على السريع فتجده سهل وزوج كلمات واخرج .
    المواضيع تستحق تركيز للرد ومتابعة ،لذلك من هو مالل لا يقرأ ولا يرد بل يكتفي لإلقاء التحية والخروج.
    اللهم ابعد عنا الملل جميعا وإياكم
    بارك الله فيك على الالتفاتة الرائعة
    احترامي وتقديري
    حلم كبير    (y)
     
    missing heart, بشرى ملاك, aljentel و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏12 أفريل 2017
    #10
  11. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ليش صار دخولك قليل عسى ماشر ...
    يهمنا تواجدك بشكل مستمر ونتمنى لك كل خير ..
    حياك ...
     
    missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    aljentel, ‏17 أفريل 2017
    #11
  12. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    حضورك بحد ذاته يكفينا بدون ما تقولي شيء ..
    اهلا بك ...
     
    missing heart و حلم كبير معجبون بهذا.
    aljentel, ‏17 أفريل 2017
    #12
  13. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    مرحبا الف اخي الكريم ...
    كل حر فيما يذهب اليه وفي ما يريد ..
    لكن اتمنى ان لاتكون تلك ظاهره وتحل محل المنتدى فيكون العطاء بالبروفايل بدلا من بستات المنتدى ...
    شكرا لحضورك ...
     
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    aljentel, ‏17 أفريل 2017
    #13
  14. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    upload_2017-5-3_2-44-0.png

    هذا ماكنت اتحدث عنه 90% هي شعارات البروفايلات ...
    اتمنى ان يكون هناك طرح لكل الاقسام كي يكون هناك تعاطيا معه حتى
    نبدد الركود .... ومساءكم ورود ورياحين ...
     
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    aljentel, ‏2 ماي 2017 على 23:46
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم اخي الكريم
    هههه ما اعجبني انك صورت بروفايلك
    انا لما ادخل للمنتدى واجدها اول شي نرد على الرسائل وبعدها اتوجه للتنبيهات وارى ما فاتني مع انو صعب يفوتني شي ههههه ونرد على مواضيعي ونشوف مواضيع الاعضاء ونادر وين نروح للملف ورجعت نقرا التعاليق فالملف الشخصي لما يكون عندي وقت وهناك من يكتب حكم مثل الاخ مصطفى واحيانا انا نكتب
    فالحقيفة اعامل المنتدى على انه منتدى والفايس لوحده والتويتر والتغريدات لوحدها ولكن هناك من الف التعليق وترك المواضيع بعكسي والله احب المواضيع واحب القراءة للغير وهوايتي اني اكتب مواضيع
    شكرا على تنبيهك المهم جدا
    بارك الله فيك
     
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    ليليا مرام, ‏3 ماي 2017 على 21:11
    #15
  16. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ههههههههه
    ماشاء الله عليك عيني عليك بارده ...
    الحقيقه الاغلبيه شعارات ملفات والدخول للبروفايلات فيه شيء من التحفظ او هذا ما يجب ان يكون لانه يعتبر من الخصوصيات
    ومو معقول كل بروفايل تعلق عليه الا اذا كان من الزملاء اللي تمون عليه ... بودي لو ان هذه الشعارات عن مواضيع اوردود
    هذا ما كنت اعنيه ... شكرا يا طيبه على المداخله القيمه ...
     
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    aljentel, ‏3 ماي 2017 على 21:15
    #16
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    يعني انا ميم عينك عليا سخونة نورمال هههه
    انا والله لا اتهم لخصوصيات الموضوع لما احس انو عضو قلل دخولو عندي اروح واشوف اخر نشاطاتو اعرف انو غايب واسال وحتى لو لا اسال علنا اراشله عندما يدخل شبعت من الجهر والفضح والنشر بزاف عليا
    لكن انا مثلك اريد ان يكون الاهتمام ببالمواضيع ونحفيز الاعضاء الجدد والزوار انو يكونو اعضاء فعالين لما يشوفو نشاطنا
    وان شاء الله بيكم وبينا المنتدى يزيد ينشط اكثر واكثر
    شكرا لك على المواضيع الرائعة وشكرا
     
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    ليليا مرام, ‏3 ماي 2017 على 21:20
    #17
  18. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    هذا هو المأمول لكن حينما يكون عندك مائة شعار عن مائة ملف اعتقد من الصعب العتاطي معها كلها ..
    لاشك ان العتاطي مع المنتدى ومواضيعه يكون حافزا وجاذبا للغير لان حركة المنتدى تعطي فعاليه ودفعه قويه للأعضاء ..
    تسلمي .
     
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    aljentel, ‏3 ماي 2017 على 21:27
    #18
  19. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    اللمة
    اكيد انو عضو يطيل الغيبة ولما يرجع يجد تنبيهات اغلبها غير معنية بالمواضيع انا اعطي الاولوية للرسائل والمواضيع وبعدو اتوجه للملفات لا احب ان اهمل اي كان لانو من يعطيني غرام قيمة اعطيه قنطار ولا احب ان يقال اني متكبرة ولا ارد
    الهدف هو ازدهار المنتدى تسلم انت وداوم على المواضيع لانو هادفة ورائعة شكرا
     
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    ليليا مرام, ‏3 ماي 2017 على 21:31
    #19
  20. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    مراحب اخي الجنتل الله لايغيبك اخي واشكر سؤالك
    مع اني تاخرت في الرد
    هي ظروف كثيرة واخرها وفاة خالي ربي يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جنانه
    ولكن مع حلول العطلة سيكون لي حضور باذن الله
    مشكور اخي على الرد والسؤال
    دمت متألق
     
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    لاريمان, ‏4 ماي 2017 على 19:21
    #20
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