البروفايلات ...

حينما ولجت على المنتدى حتى بانت أيقونات الشعارات بلونها الاحمر الغامق تنبئني ان هناك 87 تنبيها لابد لي من الاطلاع عليها فقد حصلت أثناء مغادرتي الصرح .. لحد هنا جميل وجدا .. فتحت المستخبى ووجدت ان 69 شعارا او تنبيها منها تتعلق بالبروفايلات وما خط فيها .. زرتُ اثنان او ثلاثة منها والباقي تجاهلته فلست معنيا بما كتب كل عضو بملفه بقدر ما نحن معنيون بما يخط كطرح على بستات الصرح .. لاادري ربما تحول منتدانا لمتابعة تغريدات الاعضاء بملفاتهم والاكتفاء بها دون غيرها .. راودني شك ربما يكون هذا الهدف لانني اضع مواضيع ولم يفرج عنها حتى الان ولا زالت اقلام الرقيب تدقق وتمحص دونما التفضل علينا ولو بإعلامنا انها من ضمن الممنوعات ...