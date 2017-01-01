بسم الله ،

ما أعظمه

وما أكرمه

وما أحلمه

سبحانه

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أفتتح بعد إذن الله مدونتي

••~~لمن~~ضاقت عليها الأرض~~دعاء الجنات.

ستكون بإذن الله رسالة من قلب صادق، إلى كل أخت لي في الله ، ضاقت عليها الأرض بما رحبت... بسبب ذنوب أو كبائر.. أو هموم ومصائب ، ووسوس لها الشيطان أن الله لن يغفر لها. ولن يفرج عنها... وطردها المجتمع..... نعم هذا المجتمع الذي لا يرحم المرأة. فهي وإن أخطأت ستبقى للأبد يشار لها بالأصابع ، حتى وإن تقبلها ربها بقبول حسن

أختي في الله ادخلي واقرإي...

حتى وإن أذنبت أو أخطأت. ، و أحسست أن الأرض ضاقت عليك وكل الناس تركوكي ، أنا معك لآخذ بيدك إلى المكان الذي لن تجدي راحة أروع منه... ذاك المكان عند خالقكي الذي يكون أشد فرحا بعودتك له من الأم التي ضاع منها ولدها ويأست ثم رجع لها. ... بل سيكون أشد فرحا من الذي ضاع له زاده وبعيره في وسط الصحراء ويأس.. ثم عاد له كل شيئ

لا تبرري لأحد بأنك عدت إلى الله ، فكل الناس هم هباء ، فإذا كانت أم المؤمنين زوجة أطهر المرسلين ولم يتركوها واتهمها أعداء الله ولايزالوا لحد الآن يطعنون شرفها في حادثة الإفك. فما بالك بامرأة عادية..

هذه المدونة لكي أختي ، وانتظري الجديد دائما