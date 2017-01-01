••~~لمن~~ضاقت عليها الأرض~~دعاء الجنات.

الموضوع في 'ركن المدونات الإسلامية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏11 أفريل 2017.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    2,149
    الإعجابات المتلقاة:
    5,415
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    بسم الله ،
    ما أعظمه
    وما أكرمه
    وما أحلمه
    سبحانه
    .
    .
    أفتتح بعد إذن الله مدونتي
    ••~~لمن~~ضاقت عليها الأرض~~دعاء الجنات.
    ستكون بإذن الله رسالة من قلب صادق، إلى كل أخت لي في الله ، ضاقت عليها الأرض بما رحبت... بسبب ذنوب أو كبائر.. أو هموم ومصائب ، ووسوس لها الشيطان أن الله لن يغفر لها. ولن يفرج عنها... وطردها المجتمع..... نعم هذا المجتمع الذي لا يرحم المرأة. فهي وإن أخطأت ستبقى للأبد يشار لها بالأصابع ، حتى وإن تقبلها ربها بقبول حسن
    أختي في الله ادخلي واقرإي...
    حتى وإن أذنبت أو أخطأت. ، و أحسست أن الأرض ضاقت عليك وكل الناس تركوكي ، أنا معك لآخذ بيدك إلى المكان الذي لن تجدي راحة أروع منه... ذاك المكان عند خالقكي الذي يكون أشد فرحا بعودتك له من الأم التي ضاع منها ولدها ويأست ثم رجع لها. ... بل سيكون أشد فرحا من الذي ضاع له زاده وبعيره في وسط الصحراء ويأس.. ثم عاد له كل شيئ
    لا تبرري لأحد بأنك عدت إلى الله ، فكل الناس هم هباء ، فإذا كانت أم المؤمنين زوجة أطهر المرسلين ولم يتركوها واتهمها أعداء الله ولايزالوا لحد الآن يطعنون شرفها في حادثة الإفك. فما بالك بامرأة عادية..
    هذه المدونة لكي أختي ، وانتظري الجديد دائما
    [​IMG]دعاء الجنات


     
    دعاء الجنات, ‏11 أفريل 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات
    :: مرشحة للإشراف ::
    ركن التوعية الدينية النسائية     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    2,149
    الإعجابات المتلقاة:
    5,415
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    أختي في الله
    أتدرين لمذا تضيق عليك الأرض بما رحبت؟
    لأنك ابتعدتي في المسافات
    واخترت طريقا غير طريق رب البريات
    لست هنا لأهجامك
    كلا...
    فمادام أنك تشعرين بالندم لأنك ابتعدت عن خالقك..
    فأبشري... لأن قلبك لازال ينبض حبا له
    فقط غرتك هوى نفسك وغرور الشيطان
    وضربت برجلك على البصيرة
    ولكن=
    لم يفت الآوان بعد
    فلديك رب
    غفور
    حليم
    يصفح... مهما بلغت الذنوب
    ولا يبالي
    فعودي إليه...
    ستعود بعدها الإبتسامة إلى شفتيك
    والرضا إلى قلبك وروحك
     
    دعاء الجنات, ‏17 ماي 2017 على 00:29
    #2