مـــن روائــــعي فــــي الغــــزل *-*

عيني لا تخون ولا تخدع حينما



ترى الطبيعة وزخارفها الخضراء



أُلقي برحلي على رمال شاطئنا



فتطرق مخيلتي حبيبتي العذراء



وتسدل شعرها حين ترمقني



نظراتها وتبتسم في وجه السماء



ومددت يدي كأن نحبي يدنو



ويدنو من يدي همس وماء



وشعرها مسحت به على وجهي



... أَغمضَت عيناي بوشاحها



وأثملت قلبي بحنين يدها الملساء



غابت الشمس عن وجهي بقربها



تظللني كشراع ساتر في الهواء



أيقظتُ نفسي بحفنة من مداد



لأُوقظ وعي إذ أيقَظَت خاطري



فرمت شفاها على مقلتي وتضمني



بيد وتحبس دمعا لا دموع البكاء



عبرات ... نظرات وتفاصيل انثى



هي أنثى ترنوا إليّ لا كالنساء



ببالي تُفرِغُ وحيا من شعري



تدفعني إلى الغزل فينهمر بخاطري



ترصده على نظم الحرْف قارئتي



بجوار شعوري على الاسطح البيضاء



نعومة و تفاصيلها تسترسل سيل كلماتي



يفرغ محبرة الغزل في إحساسي



للحظات ابعدت عني غريزة الهجاء



هي هكذا... وانا رسمت تفاصيل اللقاء



وتتوق لناظري عين بشرى نرجسية



تبيح عري أوراقي في مجمع الحكماء



ويُجاز شعري بين وغى الكلمات



بين حب عذري وشعور منسي



أجيزوا شعري اولا... فإجازتي منها...



وتظل القطط ورائي تجيد لحن المواء



حبيبتي وشمك بين حروف خواطري



في أشعاري وعلى نقاط أحرف العربية



أنا ميت قلمي... قالها الخبراء



يلزمني دم ونبض قلب صافي



يشع نوره في ليالي الشتاء



لا يوصف في ابيات شعري



وأخجل ان رايت ذاك الضياء

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