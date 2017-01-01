مـــن روائــــعي فــــي الغــــزل *-*

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة ضحية قلب, ‏12 أفريل 2017.

  1. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو مُشارك ::

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    عيني لا تخون ولا تخدع حينما

    ترى الطبيعة وزخارفها الخضراء

    أُلقي برحلي على رمال شاطئنا

    فتطرق مخيلتي حبيبتي العذراء

    وتسدل شعرها حين ترمقني

    نظراتها وتبتسم في وجه السماء

    ومددت يدي كأن نحبي يدنو

    ويدنو من يدي همس وماء

    وشعرها مسحت به على وجهي

    ... أَغمضَت عيناي بوشاحها

    وأثملت قلبي بحنين يدها الملساء

    غابت الشمس عن وجهي بقربها

    تظللني كشراع ساتر في الهواء

    أيقظتُ نفسي بحفنة من مداد

    لأُوقظ وعي إذ أيقَظَت خاطري

    فرمت شفاها على مقلتي وتضمني

    بيد وتحبس دمعا لا دموع البكاء

    عبرات ... نظرات وتفاصيل انثى

    هي أنثى ترنوا إليّ لا كالنساء

    ببالي تُفرِغُ وحيا من شعري

    تدفعني إلى الغزل فينهمر بخاطري

    ترصده على نظم الحرْف قارئتي

    بجوار شعوري على الاسطح البيضاء

    نعومة و تفاصيلها تسترسل سيل كلماتي

    يفرغ محبرة الغزل في إحساسي

    للحظات ابعدت عني غريزة الهجاء

    هي هكذا... وانا رسمت تفاصيل اللقاء

    وتتوق لناظري عين بشرى نرجسية

    تبيح عري أوراقي في مجمع الحكماء

    ويُجاز شعري بين وغى الكلمات

    بين حب عذري وشعور منسي

    أجيزوا شعري اولا... فإجازتي منها...

    وتظل القطط ورائي تجيد لحن المواء

    حبيبتي وشمك بين حروف خواطري

    في أشعاري وعلى نقاط أحرف العربية

    أنا ميت قلمي... قالها الخبراء

    يلزمني دم ونبض قلب صافي

    يشع نوره في ليالي الشتاء

    لا يوصف في ابيات شعري

    وأخجل ان رايت ذاك الضياء
     
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    ضحية قلب, ‏12 أفريل 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع عندك مالا نهاية يسسسسس :)
    (y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)(y)
    لو قرأتها لذابت هههههههههههههههه
    تحياتي اخي
    وااصل فانا في المتابعة
     
    missing heart, المتفآئلة, Abodi84 و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏12 أفريل 2017
    #2
  3. nadjaoui rachid

    nadjaoui rachid :: عضو منتسِب ::

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    الله الله
     
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    nadjaoui rachid, ‏12 أفريل 2017
    #3
  4. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو مُشارك ::

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    شرفني تواجدك
    لدي الكثييير والكثير
    بالمناسبة هذا كتبته بطلب من احدهم ..قال امتعنا في الغزل العفيف فأمتعته
    أتمنى ان مرت عليه من هنا الا تذوب ههه
     
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    ضحية قلب, ‏12 أفريل 2017
    #4
  5. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو مُشارك ::

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    حياك الله أخي على كرم المرور على حروفي المتواضعة
     
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    ضحية قلب, ‏12 أفريل 2017
    #5
  6. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    قلمك انيق سلمت اناملك
     
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    ميمي مرام, ‏12 أفريل 2017
    #6
  7. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو مُشارك ::

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    واكتملت اناقة طرحي بكرم التواجد ها هنا
     
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    ضحية قلب, ‏12 أفريل 2017
    #7
  8. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    جميل يعطيك العافية
     
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    Abodi84, ‏13 أفريل 2017
    #8
  9. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك أخي.. تسلم على المرور
     
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    ضحية قلب, ‏13 أفريل 2017
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    بالتوفيق اخي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏13 أفريل 2017
    #10
  11. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو مُشارك ::

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    وحظا موفقا لك اختي
     
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    ضحية قلب, ‏13 أفريل 2017
    #11
  12. شاعرة الأمل

    شاعرة الأمل :: عضو مُتميز ::

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    oued rhiou
    ولا يليق بك اسم ضحية قلب بل يليق بك اسم امير الرومانسية او العاشق الولهان .....
    ابهرتني بحرفك يا نزار زماننا ...
    كتبت فابدعت ... سارفع لك القبعة
    تقبل مروري
    لك باقات الجوري
     
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    شاعرة الأمل, ‏15 أفريل 2017
    #12
  13. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك على طيب الكلام أختي
    ضحية قلب... أوليس كلنا ضحايا القلوب...انا ضحية قلب طيب
    في الحقيقة لا احب هذا الاسم .. وساغيره الى اسم يلائمني وقلمي
    انا لا احب الكتابة في الغزل لاني اجيده ... أنا شاعر يخط الهجاء*-*
    شرفني تواجدك بين حروفي المتزاحمة المتواضعة
     
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    ضحية قلب, ‏15 أفريل 2017
    #13
  14. شاعرة الأمل

    شاعرة الأمل :: عضو مُتميز ::

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    oued rhiou
    نعم اخي كلنا ضحايا قلوب طيبة نقية
    ماذا عسانا نفعل ....
    بالتوفيق الى ماترى فيه نجاحك ..
     
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    شاعرة الأمل, ‏16 أفريل 2017
    #14
  15. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    باب الزوار
    السلام عليكم
    كلماتك راااائعة حقا
    بارك الله فيك اخي
     
    missing heart و ضحية قلب معجبون بهذا.
    عبير الغرام, ‏16 أفريل 2017
    #15
  16. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو مُشارك ::

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    وفيك بارك الرحمان أختي
    أنرت متصفحي
     
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    ضحية قلب, ‏16 أفريل 2017
    #16
  17. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ماشاء الله ولا قوة الا بالله
    تبارك الدي بيده الملك
    ان كانت لاحداهن فاسال الله ان يجمعكما بما تحبان فيما يحب ويرضى لكما
    وان كانت مجرد قصيدة ويالها من قصيدة فاسال الله ان يرزقك بفتاة قصيدتك
    كلماتك نبض قلمك اخي الكريم مميزة جدا
    مايميزها هو النقاء في زمن كثر فيه الفساد
    فبارك الله فيك وبارك لك في قلمك
    في انتظار جديدك باذن الله
    وارجو ان تتقبل دائما مروري الصامت
    لاني حقا لا اجيد الوصف
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏11 ماي 2017 على 12:18
    #17
  18. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام ونور من الله
    ماكتبته كان في شبه تحدي
    على ان يرد احدهم على كل بيت ببيت
    وكان حظه ان رد على 6 فقط
    ولو رد على جميع المقاطع لاعتزلت الكتابة حينها *-*
    تحياتي واحتراماتي لك اختي
    ويسرني ويشرفني متابعتك لاحرفي
     
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    ضحية قلب, ‏11 ماي 2017 على 16:29
    #18