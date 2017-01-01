كيف هي الحياة..

حروف... لم تبق غير الحروف قلم بقي ليسجل أصعب الظروف كلمات... لم تبقِ غير الكلمات أوراق بقيت لتحتفظ فقط بالذكريات أهكذا هي الحياة ؟ امتحان و أوّلُه مقدمة أحزان أهكذا يعيش الإنسان ؟ خوف و بحث عن الأمان ما يريح هذا القلب ؟؟؟ لا كتابة , لا مكان كأن الحياة مع كل يوم تسرق منا أشياءا جميلة ؟ نفتقدها , نشتاق حتى لأنفسنا التي كانت.. ليتها بقيت.. ففجأة.. تتغير... حياتنا تتبخر... أحلامنا صدمة.. تقسى قلوبنا تتخرب مشارعنا تتباعد مسافاتنا تختفي ابتساماتنا تتوتر علاقاتنا فلا نبقى أحباب و يفترق الأصحاب فندمن السهر وليالينا تصبح كلها قهر نَتذكَّر و نُفِكّر لكنّه لا شيءٌ يتغيّر