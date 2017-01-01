كيف هي الحياة..

حروف... لم تبق غير الحروف



قلم بقي ليسجل أصعب الظروف





كلمات... لم تبقِ غير الكلمات



أوراق بقيت لتحتفظ فقط بالذكريات





أهكذا هي الحياة ؟



امتحان و أوّلُه مقدمة أحزان



أهكذا يعيش الإنسان ؟



خوف و بحث عن الأمان







ما يريح هذا القلب ؟؟؟



لا كتابة , لا مكان



كأن الحياة مع كل يوم تسرق منا أشياءا جميلة ؟





نفتقدها , نشتاق حتى لأنفسنا التي كانت..



ليتها بقيت..



ففجأة..



تتغير... حياتنا



تتبخر... أحلامنا



صدمة..



تقسى قلوبنا



تتخرب مشارعنا



تتباعد مسافاتنا



تختفي ابتساماتنا



تتوتر علاقاتنا





فلا نبقى أحباب



و يفترق الأصحاب



فندمن السهر



وليالينا تصبح كلها قهر



نَتذكَّر و نُفِكّر



لكنّه لا شيءٌ يتغيّر

















