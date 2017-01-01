كيف هي الحياة..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏14 أفريل 2017.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    حروف... لم تبق غير الحروف

    قلم بقي ليسجل أصعب الظروف


    كلمات... لم تبقِ غير الكلمات

    أوراق بقيت لتحتفظ فقط بالذكريات


    أهكذا هي الحياة ؟

    امتحان و أوّلُه مقدمة أحزان

    أهكذا يعيش الإنسان ؟

    خوف و بحث عن الأمان



    ما يريح هذا القلب ؟؟؟

    لا كتابة , لا مكان

    كأن الحياة مع كل يوم تسرق منا أشياءا جميلة ؟


    نفتقدها , نشتاق حتى لأنفسنا التي كانت..

    ليتها بقيت..

    ففجأة..

    تتغير... حياتنا

    تتبخر... أحلامنا

    صدمة..

    تقسى قلوبنا

    تتخرب مشارعنا

    تتباعد مسافاتنا

    تختفي ابتساماتنا

    تتوتر علاقاتنا


    فلا نبقى أحباب

    و يفترق الأصحاب


    فندمن السهر

    وليالينا تصبح كلها قهر

    نَتذكَّر و نُفِكّر

    لكنّه لا شيءٌ يتغيّر

















     
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    الصحافية الساخرة, ‏14 أفريل 2017
    #1
  2. شاعرة الأمل

    شاعرة الأمل :: عضو مُتميز ::

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    ياه ... اخذتني الى عالم اخر ...عالم اعيشه لكنني لست اتقبله واخيل لنفسي اني لا اعيشه ...تبا لهاته الحياة...
    احسنت احسنت حبيبتي واصلي في نسج هاته الحروف فلقد شكلتي منها خيوطا من ذهب ..مزجتي مع الحروف احاسيس جياشة وهادئة في الوقت نفسه
    ابدعتي حبيبتي..سلام
     
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    شاعرة الأمل, ‏15 أفريل 2017
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    اهلا بالشاعرة الجميلة :) اشكرك على هذا الاطراء الجميل الذي يحفزني (y)
    بارك الله فيك (واسأل الله أن يفرج عنا همومنا)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏16 أفريل 2017
    #3
  4. يونس الصديق

    يونس الصديق :: عضو شرفي ::

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    السلام عليكم
    الدنيا ملعونة ملعون مافيها الا ذكر الله والصلاة على نبيه
    الدنيا هم نبدده بذكر الله
    الدنيا بلاء نحرقه بالصبر لله
    الدنيا امتحان نتجاوزه بعبادة الله
    الدنيا ممر نسلكه كي نصل لجنة خلقها الله

    فلا حزن يدوم ولا فرحة تدوم والدائم هو الله
    كتبتي فأحسنتي
    لكن حاولي تغيير لون كتابتك لانه يؤثر على العين ^^
     
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    يونس الصديق, ‏6 ماي 2017 على 13:07
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    هههههههههههههههههههههههه اضحكتني الكلمات التي بالسطر الأخير (اعذرني حسب حالاتي المزاجية اغير لون الخط هههه) لكن لدي فكرة جميلة "أن تلبس نظارة" كي لا تتاثر عيونك :LOL: امزح فقط
    صدقت اخي "الدنيا معبر للآخرة" لكن ما نفعل "خلق الانسان ضعيفا"
    اشكرك يا اخي الفاضل على المرور العذب :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏6 ماي 2017 على 17:36
    #5
  6. يونس الصديق

    يونس الصديق :: عضو شرفي ::

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    حتى النظارات لن تنفع مع هذه الكتابة ^^ ربما المجهر احسن :cool:
    بارك الله فيك
     
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    يونس الصديق, ‏8 ماي 2017 على 11:00
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    هههههههههه صعيبة ولقيتها ههه
    وفيك بارك الله :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏8 ماي 2017 على 11:13
    #7