صور احترافية

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة الأزرق الملكي, 17 أفريل 2017.
أعجبتني صورة هذا الباص فكرة رائعة تبدو للوهلة الاولى انها حافلة بين الاشجار
بوركت اخي دائما ماتأخذنا الى أجمل عالم صور
السلام عليكم
مرحبا أختي ام ياسمين
أعجبتني هذه صورة كثيرا تبدوا أكثر واقعية
التصوير في المجسمات الصغيرة فكرة جميلة و إبداع خصوصا في مجال صناعة الأفلام
مسرور لتواجدك
راااااااااااائعة فعلاااا
السلام عليكم
مرحبا أختي أسينات
صور مذهلة فعلا خصوصا أنها مناظر غير حقيقية
مسرورك لمرورك
شكرا
صور رووعة وغاية في الإحترافية والجمال
بارك الله فيكم أخي، متميز دائماً
أحسنت الإنتقاء
وفقك الله
السلام عليكم
مرحبا أختي سكون الفجر
يسرني ان تعجبك هذه المناظر
فن التصوير تطور كثيرا وتنوع
تستطيع من أشياء صغيرة صنع مشاهدة ضخمة
تسلمي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ماشاء الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مميزة جدا وصدقا تعجز حروفي امام روعتها
بارك الله فيك وجزاك كل خير للنقل المميز اخي الكريم
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
السلام عليكم
مرحبا اختي الطيبة
يسرني أن تعجبك هذه الصورة التي هي خلف الكواليس
هذا الفنان اسمه Vatsal Kataria دائما اتابع جديده على حسابه في الموقع التواصل
مبدع حقا أعطانا طريقة جديدة في جعل المشهد حقيقي مثل الأفلام
بارك الله فيك
صور رائعة
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).