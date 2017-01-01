صور احترافية

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة الأزرق الملكي, ‏17 أفريل 2017.

  1. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    missing heart, صفاءdz, ندى الرحمان و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏17 أفريل 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أعجبتني صورة هذا الباص فكرة رائعة تبدو للوهلة الاولى انها حافلة بين الاشجار
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    بوركت اخي دائما ماتأخذنا الى أجمل عالم صور
     
    ندى الرحمان, missing heart و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏17 أفريل 2017
    #2
  3. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا أختي ام ياسمين

    أعجبتني هذه صورة كثيرا تبدوا أكثر واقعية

    التصوير في المجسمات الصغيرة فكرة جميلة و إبداع خصوصا في مجال صناعة الأفلام

    مسرور لتواجدك
     
    missing heart معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏17 أفريل 2017
    #3
  4. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    راااااااااااائعة فعلاااا
     
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    أسينات, ‏21 أفريل 2017
    #4
  5. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا أختي أسينات

    صور مذهلة فعلا خصوصا أنها مناظر غير حقيقية

    مسرورك لمرورك
     
    missing heart و أسينات معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏21 أفريل 2017
    #5
  6. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    :) شكرا
     
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    أسينات, ‏21 أفريل 2017
    #6
  7. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    صور رووعة وغاية في الإحترافية والجمال
    بارك الله فيكم أخي، متميز دائماً
    أحسنت الإنتقاء
    وفقك الله​
     
    missing heart و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏29 أفريل 2017
    #7
  8. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا أختي سكون الفجر

    يسرني ان تعجبك هذه المناظر

    فن التصوير تطور كثيرا وتنوع

    تستطيع من أشياء صغيرة صنع مشاهدة ضخمة

    تسلمي
     
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    الأزرق الملكي, ‏5 ماي 2017 على 21:05
    #8
  9. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ماشاء الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    مميزة جدا وصدقا تعجز حروفي امام روعتها
    بارك الله فيك وجزاك كل خير للنقل المميز اخي الكريم
    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏6 ماي 2017 على 11:48
    #9
  10. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مرحبا اختي الطيبة

    يسرني أن تعجبك هذه الصورة التي هي خلف الكواليس

    هذا الفنان اسمه Vatsal Kataria دائما اتابع جديده على حسابه في الموقع التواصل

    مبدع حقا أعطانا طريقة جديدة في جعل المشهد حقيقي مثل الأفلام

    بارك الله فيك
     
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    الأزرق الملكي, ‏6 ماي 2017 على 12:18
    #10
  11. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    صور رائعة
     
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    Asseli Queen, ‏6 ماي 2017 على 12:34
    #11