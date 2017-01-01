بقلمي : وحي من فراغ *-*

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ماشاء الله ولا قوة الا بالله قلمك مميز اخي الكريم

وكلماتك جميلة جدا ومعانيها جوهرية

في انتظار جديد قلمك

ارجو تقبل مروري الصامت

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه

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