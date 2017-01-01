بقلمي : وحي من فراغ *-*

أنا بشر ولكل امرئ نبضـــات *** ونبض قلبي بـــــاح لكم بمأســــــاتي أليس البوح من صــــفاتي أنــــا *** فترقبي في كل فصـــــل صرخاتي لا الشمس تحرق هــــوى فؤادي *** ولا اوراق تفــــــــارقها أبـــــياتي أغرقك حبيبتي بدموع اقـــــلامي *** حبيبتي اسف عليك يقطع ذاتــــي تلومين عيني إذ طرفت عـــــنـك *** ومالت لــــغير هواك نظـــــــراتي أنت كما قريتي جميـــــلة مخفية *** وان غبت لن تغيب عنك كلــماتي ألا لـــــوم لقلبي متيّــم أعمــــى *** بحبك خشَــــعَ لــــلواء نـــــظراتي من اجـــــلك انت بحت بقصـتي *** وخطت يداي قصيدا بعبـــــــــراتي وغابت عن المرآة وســـــامتي * ** وانهمر سيل الحزن يمحو صفاتي فإن أك هلكت فأنـــــت ظالمتي*** ولا تُخفى عنك الوسامة مـــــــرآتي ألا للبعـــــد عنك مشقة نفــس *** فنوم لي هنيئا تحت سكــــــــــراتي أنير بخطواتي الطريق لغيـري*** فمن شيمي الصفح هذي حيــــــاتي