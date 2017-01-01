بقلمي : وحي من فراغ *-*

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة ضحية قلب, ‏17 أفريل 2017.

  1. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    أنا بشر ولكل امرئ نبضـــات *** ونبض قلبي بـــــاح لكم بمأســــــاتي

    أليس البوح من صــــفاتي أنــــا *** فترقبي في كل فصـــــل صرخاتي

    لا الشمس تحرق هــــوى فؤادي *** ولا اوراق تفــــــــارقها أبـــــياتي

    أغرقك حبيبتي بدموع اقـــــلامي *** حبيبتي اسف عليك يقطع ذاتــــي

    تلومين عيني إذ طرفت عـــــنـك *** ومالت لــــغير هواك نظـــــــراتي

    أنت كما قريتي جميـــــلة مخفية *** وان غبت لن تغيب عنك كلــماتي

    ألا لـــــوم لقلبي متيّــم أعمــــى *** بحبك خشَــــعَ لــــلواء نـــــظراتي

    من اجـــــلك انت بحت بقصـتي *** وخطت يداي قصيدا بعبـــــــــراتي

    وغابت عن المرآة وســـــامتي * ** وانهمر سيل الحزن يمحو صفاتي

    فإن أك هلكت فأنـــــت ظالمتي*** ولا تُخفى عنك الوسامة مـــــــرآتي

    ألا للبعـــــد عنك مشقة نفــس *** فنوم لي هنيئا تحت سكــــــــــراتي

    أنير بخطواتي الطريق لغيـري*** فمن شيمي الصفح هذي حيــــــاتي
     
    missing heart معجب بهذا.
    ضحية قلب, ‏17 أفريل 2017
    #1
  2. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ماشاء الله ولا قوة الا بالله قلمك مميز اخي الكريم
    وكلماتك جميلة جدا ومعانيها جوهرية
    في انتظار جديد قلمك
    ارجو تقبل مروري الصامت
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه
     
    missing heart, ‏11 ماي 2017 على 12:05
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