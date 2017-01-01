عشرة اماتت القلوب

مر إبراهيم بن إسحاق بسوق البصرة فاجتمع إليه الناس وقالوا له :





يا أبا إسحاق مالنا ندعوا فلا يستجاب لنا ..!!؟؟



قال : لأن قلــوبــكم ماتت بعشـــرة أشيـــــاء :





الأول :



عرفتم الله تعالى ... فلم تؤدوا حقه





الثاني :



زعمتم أنكم تحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ... وتركتم سنته





الثالث :



قرأتم القرآن ... ولم تعملوا به





الرابع :



أكلتم نعمة الله تعالى ... ولم تؤدوا شكرها





الخامس :



قلتــم أن الشيطان عدوكم ... ووافقتمـــوه





السادس :





قلتــم أن الجنـة حـق ... ولم تعملـوا لها





السابع :



قلتــم أن النـار حـق ... ولم تهربوا منهــا





الثامن :



قلتــم أن المـوت حـق ... ولم تستعــدوا له





التاسع :

إذا انتبهتم من النوم ... اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم





العاشر :



دفنتــوا موتاكم ... ولم تعتبـروا بهم..





وهذه حالنا والله المستعان على العودة الى جادة الطريق..!​