عشرة اماتت القلوب

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة هديل الرحمن, ‏17 أفريل 2017.

  1. هديل الرحمن

    هديل الرحمن :: عضو مُشارك ::

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    مر إبراهيم بن إسحاق بسوق البصرة فاجتمع إليه الناس وقالوا له :


    يا أبا إسحاق مالنا ندعوا فلا يستجاب لنا ..!!؟؟

    قال : لأن قلــوبــكم ماتت بعشـــرة أشيـــــاء :


    الأول :

    عرفتم الله تعالى ... فلم تؤدوا حقه


    الثاني :

    زعمتم أنكم تحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ... وتركتم سنته


    الثالث :

    قرأتم القرآن ... ولم تعملوا به


    الرابع :

    أكلتم نعمة الله تعالى ... ولم تؤدوا شكرها


    الخامس :

    قلتــم أن الشيطان عدوكم ... ووافقتمـــوه


    السادس :


    قلتــم أن الجنـة حـق ... ولم تعملـوا لها


    السابع :

    قلتــم أن النـار حـق ... ولم تهربوا منهــا


    الثامن :

    قلتــم أن المـوت حـق ... ولم تستعــدوا له


    التاسع :
    إذا انتبهتم من النوم ... اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم


    العاشر :

    دفنتــوا موتاكم ... ولم تعتبـروا بهم..


    وهذه حالنا والله المستعان على العودة الى جادة الطريق..!​
     
    دعاء الجنات و ميمي مرام معجبون بهذا.
    هديل الرحمن, ‏17 أفريل 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    صحيح والله هذا حالنا اليوم لا إله إلا الله ربي يهدينا ويغفرلنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.
     
    دعاء الجنات, ‏13 ماي 2017 على 01:31
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