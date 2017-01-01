عشرة اماتت القلوب

مر إبراهيم بن إسحاق بسوق البصرة فاجتمع إليه الناس وقالوا له : يا أبا إسحاق مالنا ندعوا فلا يستجاب لنا ..!!؟؟ قال : لأن قلــوبــكم ماتت بعشـــرة أشيـــــاء : الأول : عرفتم الله تعالى ... فلم تؤدوا حقه الثاني : زعمتم أنكم تحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ... وتركتم سنته الثالث : قرأتم القرآن ... ولم تعملوا به الرابع : أكلتم نعمة الله تعالى ... ولم تؤدوا شكرها الخامس : قلتــم أن الشيطان عدوكم ... ووافقتمـــوه السادس : قلتــم أن الجنـة حـق ... ولم تعملـوا لها السابع : قلتــم أن النـار حـق ... ولم تهربوا منهــا الثامن : قلتــم أن المـوت حـق ... ولم تستعــدوا له التاسع : إذا انتبهتم من النوم ... اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم العاشر : دفنتــوا موتاكم ... ولم تعتبـروا بهم.. وهذه حالنا والله المستعان على العودة الى جادة الطريق..!