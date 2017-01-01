ماهي شروط تعدد الزوجات

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏18 أفريل 2017.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    ماهي شروط تعدد الزوجات

    الشيخ ابن عثيمين(رحمه الله):

    الســـؤال :
    ما هي الشروط التي (إذا توفرت) جاز للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة واحدة؟.

    الجـــواب :
    الحمد لله الزواج بأكثر من زوجة واحدة أمر مطلوب بشرط : أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية ، وقدرة بدنية ، وقدرة على العدل بين الزوجات .
    فإنَّ تعدُّد الزوجات يحصل به من الخير تحصين فروج النساء اللاتي تزوجهن ، وتوسيع اتصال الناس بعضهم ببعض ، وكثرة الأولاد ، التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها في قوله : ( تزوجوا الودود الولود ) ، وغير ذلك من المصالح الكثيرة ، وأما أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة من باب المفاخرة والتحدّي ، فإنه أمر داخل في الإسراف المنهي عنه ، قال تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).

    فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/205.
     
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    Ma$Ter, ‏18 أفريل 2017
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    بارك الله فيك على المجهود أخي الكريم
    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏18 أفريل 2017
    #2
  3. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    بارك الله فيك وفى اهلك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    Ma$Ter, ‏18 أفريل 2017
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    للأسف من اكبر المصاىب عدم
    االعدل بين الزوجات و الابناء بل انهم يهجرون الاولى و يكتبون املاكهم لابناء الثانية و لن اذهب لبعيد فأبي منهم و أب زوجي تركونا فارغي اليدين في حياتهم و بعد مماتهم
     
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    ميلينا, ‏18 أفريل 2017
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك على التوضيح

    هناك من يتزوج خفية عن زوجته الاولى وعائلته
    ويكتشفون بعد مرور سنوات انه متزوج وله عائلة ثانية ...

     
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    أم ياسمينdz, ‏26 أفريل 2017
    #5
  6. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    وبارك الله فيك
    هذا ممكن يكون فيه شروط ناقصة يعنى مش زواج
    ويعيش الرجل وزوجته المخفية فى رعب وووو
    ربي يهدي هاذ الاشكال
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Ma$Ter, ‏26 أفريل 2017
    #6
  7. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    بارك الله فيكم أخينا الكريم
     
    سكون الفجر, ‏29 أفريل 2017
    #7
  8. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فييك اخي الكريم على هاد الطرح
    و كل الشرووط على الاغلب تكون متوفرة بصح شرط العدل بين الزوجات اكثرية ما يكونش متوفر
    احيانا يكون صعيب عليهم
     
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    miss victoria, ‏29 أفريل 2017
    #8
  9. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    وبارك الله فيك اختى
    نعم صعبة
     
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    Ma$Ter, ‏29 أفريل 2017
    #9
  10. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    اول الشروط ... الا تكون ذا جنسية جزائرية ...







    أمزح^^


    جزاك الله خيى
     
    ابو ليث معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏29 أفريل 2017
    #10
  11. ابو ليث

    ابو ليث
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    هذا لمن خشي على نفسه المتابعات القضائية و الطرد في منتصف الليل من بيت الزوجية.
     
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    ابو ليث, ‏3 ماي 2017 على 22:39
    #11
  12. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    في مجتمعنا الجزائري وحدة ومايقدرش للمشاكل تاعها فمابالك بأكثر من ذلك:) ان شاء الله زوجي مايقراش هاذ المواضيع ^^
    بارك الله فيك اخي
     
    دعاء الجنات, ‏3 ماي 2017 على 23:56
    #12
  13. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏9 ماي 2017 على 19:21
    #13