مساعدة كارثة في بنك BDL

الموضوع في 'منتدى البنوك الإلكترونية والبطاقات الإئتمانية' نشر بواسطة sniper213, ‏23 أفريل 2017.

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  1. sniper213

    sniper213 :: عضو منتسِب ::

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    هذه قصتي مع بطاقة فيزا بنك بي دي ال
    أنا أول ما استخرجتها وجدت فيها 50 أورو بدون الـ 200 أورو المجمدة
    زدت شحنتلها 100 وإستعملتها وزدت شحنت 200 واستعملتها لكن البطاقة توقفت عن الشراء.. ظننت أن الرصيد فرغ زدت شحنت 250 ... جربت نشري.. ولا خبر درت طلب كشف حساب قالولي عندك 37.48 أورو دين.. راسي حبس.. زدت شحنت 100 أورو قلت نغطي مبلغ الدين وما نخاطرش بدراهمي تبقى 60 نجرب نشري بيها..
    شحنتها بيوم الأربعاء 19 أفريل 2017
    قالولي لازمها 48 ساعة بش تدخل الدراهم في البطاقة نتاعك..
    أنا حاولت عدة عمليات شراء فاشلة بش نتأكد بلي الدراهم دخلت للبطاقة ولا مازالت.. كل العمليات باءت بالفشل.. وأنا أستعمل بايبال.. يعني موقع موثوق..
    رحت اليوم. الأحد 23 أفريل 2017 نستفسر قالولي عندك 266 أورو ديون. !!؟؟
    انا دخلني الشك ان كل عمليات الشراء الفاشلة حسبوها ناجحة...
    نفترض أن الخلل في الموقع لي نشري منه.. لكن بطاقتي هي بطاقة مسبقة الدفع يعني لا تستعمل إلا ما يوجد في رصيدك..
    وليست بطاقة التي يمكنك الشراء بواسطتها حتى لو لم يكن عندك رصيد..
    حدث هذا في أكثر بنك متخلف bdl
    لا يعطيك حتى إسم مستخدم وكلمة سر للإطلاع على رصيدك
     
    sniper213, ‏23 أفريل 2017
    #1
  2. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم

    ربي يعينك اخي ويعوضك.

    ذكرتني بحادثة صارت معي والى اليوم لم استرجع المبلغ وهي نفس الحكاية ولكن على بنك خارجي مختلف.

    البطاقة كانت مربوطة بحساب الباي بال فدفعت حق منتوج في الانترنت وتم سحب المبلغ ولكن ثاني يوم قرر الغاء الشراء.

    في الباي بال كان يعطيني ان المبلغ تم ارجاعه ولكن في حساب البنكي لم يظهر شيء.

    طلبو مني احظار فتورة دفع تثبت انني قمت بالغاء الشراء وان المبلغ تم ارساله مرة اخرى للبطاقة.

    عموما, لم اشأ ان يحدث نفس المشكل لدى قمت بتغيير البنك والحمد لله لليوم لم اواجه نفس المشكلة السابقة.
     
    عآشقة الجنـة و sniper213 معجبون بهذا.
    Fethi.dz, ‏23 أفريل 2017
    #2
  3. Fethi.dz

    Fethi.dz :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    عموما,

    اطلب من بنك BDL كشف للعمليات التي تمت على الحساب.
    اسحب كشف من العمليات التي تمت على حسابك في الباي بال. قارنها وقدم شكوى لدى البنك.
     
    sniper213 معجب بهذا.
    Fethi.dz, ‏23 أفريل 2017
    #3
  4. sniper213

    sniper213 :: عضو منتسِب ::

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    الوادي
    البنك يحتسب كل عمليات الشراء الفاشلة على أنها ناجحة حذاري..
     
    sniper213, ‏23 أفريل 2017
    #4
  5. monito

    monito :: عضو منتسِب ::

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    واش داك لبصمة العار الجزائرية هدا لجري ولعطلة والخسائر لوكان طلبت بطاقة بايسرا وتتهنا من بلد التخلف والبيروقراطية هادي
     
    monito, ‏23 أفريل 2017
    #5
  6. sniper213

    sniper213 :: عضو منتسِب ::

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    عندي بايسيرا
     
    sniper213, ‏23 أفريل 2017
    #6
  7. kamel.sahir

    kamel.sahir :: عضو منتسِب ::

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    أنا كذلك عندي كارت فيزا BDL وقررت إلغائها لأنها فعلا بطاقة فاشلة و البنك BDL أفشل منها. لا يمكنك متابعة العمليات على حسابك عبر النت و تبقي تعمل فالمجهول, أضف إلى ذلك أن عمال هذا البنك يجهلون خصائصها و طريقة العمل بها حتى أنهم لايعرفون طريقة إلغائها؟ بلاد ميكي
     
    kamel.sahir, ‏27 أفريل 2017
    #7
  8. معلم توربو

    معلم توربو :: عضو منتسِب ::

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    ياحسراه على دزاير ....التكنولوجيا في واد وهي في واد
     
    معلم توربو, ‏30 أفريل 2017
    #8
  9. عبد الكريم41

    عبد الكريم41 :: عضو منتسِب :: بائع عملات معتمد

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    بطاقات البنوك الالكترونية مثل نتلر و بايسيرا و غيرها هي أفضل بكثير من هذه البنوك الفاشلة التي عندنا...لا حاجة لنا بها لأننا و الحمد لله نملك حسابات و بطاقات بنوك الكترونية أجنبية رائعة و لو لم تكن البنوك الأجنبية لكنا في أزمة كبيرة
     
    عبد الكريم41, ‏3 ماي 2017
    #9
  10. mustapha70

    mustapha70 :: عضو منتسِب ::

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    لا حول ولا قوة الا بالله
     
    mustapha70, ‏7 ماي 2017
    #10
  11. Minaty

    Minaty :: عضو منتسِب ::

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    salam 3alaykom, SVP wech men bank rek tekhedem m3eh maintenant, ana teni reni habba ndir carte de crédit w reni nkhamem ndir fel AGB. merci
     
    Minaty, ‏21 جويلية 2017 على 07:47
    #11
  12. basta

    basta :: عضو منتسِب ::

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    بنك الخليج افضل بنك دعك من هذه البنوك المتخلفة
     
    basta, ‏21 جويلية 2017 على 08:15
    #12

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