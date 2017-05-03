هذه قصتي مع بطاقة فيزا بنك بي دي ال

أنا أول ما استخرجتها وجدت فيها 50 أورو بدون الـ 200 أورو المجمدة

زدت شحنتلها 100 وإستعملتها وزدت شحنت 200 واستعملتها لكن البطاقة توقفت عن الشراء.. ظننت أن الرصيد فرغ زدت شحنت 250 ... جربت نشري.. ولا خبر درت طلب كشف حساب قالولي عندك 37.48 أورو دين.. راسي حبس.. زدت شحنت 100 أورو قلت نغطي مبلغ الدين وما نخاطرش بدراهمي تبقى 60 نجرب نشري بيها..

شحنتها بيوم الأربعاء 19 أفريل 2017

قالولي لازمها 48 ساعة بش تدخل الدراهم في البطاقة نتاعك..

أنا حاولت عدة عمليات شراء فاشلة بش نتأكد بلي الدراهم دخلت للبطاقة ولا مازالت.. كل العمليات باءت بالفشل.. وأنا أستعمل بايبال.. يعني موقع موثوق..

رحت اليوم. الأحد 23 أفريل 2017 نستفسر قالولي عندك 266 أورو ديون. !!؟؟

انا دخلني الشك ان كل عمليات الشراء الفاشلة حسبوها ناجحة...

نفترض أن الخلل في الموقع لي نشري منه.. لكن بطاقتي هي بطاقة مسبقة الدفع يعني لا تستعمل إلا ما يوجد في رصيدك..

وليست بطاقة التي يمكنك الشراء بواسطتها حتى لو لم يكن عندك رصيد..

حدث هذا في أكثر بنك متخلف bdl

لا يعطيك حتى إسم مستخدم وكلمة سر للإطلاع على رصيدك

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