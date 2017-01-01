لكل محب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تفضلوا.!

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسبحان الله والحمد لله ولااله إلا الله والله اكبروبعد.فى بعض الردود الصادرة على متصفحى ارتأيتأن ارد عليها وأقول وبالله التوفيق..أولا احى النفوس الطاهرة والتى تتفاعل مع الطرح الذى ماهو الا خاصية يستفاد منها كل باحث فى دهاليز الشبكة العنكبوتية..ثانيا انا هنا لاانتقد اوأجبر أي كان ومهما بلغ تمردهم وسوء تربيتهم في الخطاب.فدخولى هنا وهناك هو من أجل افادة الغير.ثالثا لماذا وضعت هذه الخاصية هنا ولم أضعها فى قسم الاسلامى فالجواب هو كالاثىلقد قمت بوضع نفس الخاصية والتى يحتاج لها كل طالب علم أو مبتدئ وكلنا كذالك.فى الرابط اسفلهفلو كان ينافى قوانين المنتدى لما وضع عليه خاتم التميز ووافقت عليه الإدارة وطاقمهاواستحسنه كل المتدخلون.والذى أمل أن يكون حسنة من حسناتى بإذن الله.فأنا لم أشهر بأى شخص.بل اكتفيت بوضع الروابط لإفادة الجميع من أبناء العالم الاسلامى .خلاصة الأمراسأل الله ان يجعل اعمالنا خالصة لوجه الكريموان يطهر قلوبنا من النفاق.وأعمالنا من الرياء.وأن ينفعنا بما تعلمناوان لايجعلنا من المتكبر ين والمستحيينالذين شهد لهما الحبيب بأنهما لايتعلمان..-فهناك فرق شاسع بين من ترعرع على حب القرآن والسنةوبين من نشأ فى الطرب والغناء وهل رأى الحب سكارى...فشتان بينهما .فالاول سيكون همه هو نشر الخير والمنفعةوالثانى سيتبع كل ناعق ..ومارق.. وفاسقلأن نشأتهما تختلف....وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا.( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستون )سورة السجدة الأيات 18والحمد لله الذى عفانا مما ابتلاهموفضلنى على كثير من عباده تفضيلاانتهى