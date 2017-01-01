لكل محب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تفضلوا.!

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة (منير), ‏24 أفريل 2017.

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  1. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    احبتى في اللمة
    هى رسالة ابعثها لكل محب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والذى يرجو شفاعته ويقتدى بسنته
    فبينما كنت اتجول بين أقسام اللمة لاحظت أن البعض من المنتسبين يستدلون فى ردودهم
    بالاحاديث المكذوبة وقد يؤثمون بستدلالها لأنه لم يتحرون معرفة صحتها من كذبها.
    يقول الشيخ الألباني في تمام المنة :
    وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم .
    دون علم وقد قال .صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما سمعه ومثله من كتبه أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم محالة فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين. ( الحديث صحيح ذكره الإمام مسلم في مقدمة كتابه
    وإليكم ما قيل في الحديث الذى لفت أنتباهى فى احدى الردود.
    يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة هذا الكلام *طلب العلم من المهد إلى اللحد*
    ويحكى أيضا بصيغة * اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد* ليس بحديث نبوي، وإنما هو من كلام النّاس، فلا يجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقله بعضهم..
    وهذا الحديث الموضوع: * اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد*مشتهر على الألسنة كثير.

    وللتاكد من أي حديث تقرأونه أو تسمعونه … سواء في المنتدى أو في غيره
    تجدوها في الرابط التالي :
    http://www.dorar. net/mhadith. asp
    وهو عبارة عن رابط لموقع متميز جدا في هذا الامر يبحث في جميع كتب الحديث عن أئمة المسلمين
    الذين نقلوا الحديث الصحيح إلينا مثل صحيح البخاري و مسلم و الترمذي وغيرهم بحيث تدخل تلك الصفحة السابقة
    وتكتب اسم الحديث او حتي تكتب جملة منه تجده يظهرها لك ويقول لك من نقله وفي اي صحيح ورقم الصفحة في الكتاب ,,
    أي كل شيء عنه … لأنه موسوعة تجميع لكل كتب الحديث .
    و الذي قام بتصحيح تلك الاحاديث و جمع هذا اليكم من تلك الكتب المميزة هو ( شيخ الاسلام والعلامة الالباني ) يرحمها الله
    ونفعه الله الجميع
    وهذا رابط ايضا لكل الاحاديث الضعيف والقصص المكذوبة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم
    الأحاديث الضعيفة - عربي - islamqa.info
    خادم السنة والقرآن
    منير
    ابن الاسلام
     
    ميمي مرام, صفاءdz, miss victoria و 5 آخرون معجبون بهذا.
    (منير), ‏24 أفريل 2017
    #1
  2. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو منتسِب ::

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    شكرا.
     
    حلم كبير و (منير) معجبون بهذا.
    NAPOLA, ‏24 أفريل 2017
    #2
  3. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    جزاكم الله خيرا على التنبيه
     
    حلم كبير و (منير) معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏24 أفريل 2017
    #3
  4. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

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    وشكر ربنا لى ولكم
     
    حلم كبير و NAPOLA معجبون بهذا.
    (منير), ‏24 أفريل 2017
    #4
  5. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

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    وجزاكم ياام اخى اسلام على التفاعل
    فى صحائفكم
     
    حلم كبير و ميلينا معجبون بهذا.
    (منير), ‏24 أفريل 2017
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    اللهم أمين
     
    حلم كبير و (منير) معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏24 أفريل 2017
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    جيت مسرع فرحان وكأنك جبت الذيب من ذيله كله على شأن انا قلت ( اطلبوا العلم من المهد الى اللحد ) انه حديث ... وانا كنت اعتقد انه حديث لاننا كنا نتداوله كثيرا على اساس انه حديث عن رسول الله .. وبما انه لم يكن حديثا وانه من الموضوعات نستغفر الله ونتوب اليه ونشكرك على التنبيه ولو ان قصدك ليس التنبيه انما الاصطياد بالمياه الآسنه كفانا الله شرك .... ثم كان الواجب تكتب الموضوع بالقسم الاسلامي لكن نزلته هنا لغرض في نفسك لايجهلنا وتعلم اننا نعلمه وان حاولت التماهي ... ليش ما قلت ان فلان اشار ان هذا حديث وهو لم يكن منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. هذا امر عادي ولا يزعل احدا .. انما تجي تنزل موضوع طويل عريض كله قص ولصق وتهمز وتلمز كعادتك وتقول شاهدت احد الاعضاء يدرج كذا وكذا وكأني فعلت جريمه ... ياخي اركد وخلك رجال الله يكفينا شرك ...
     
    aljentel, ‏24 أفريل 2017
    #7
  8. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سبحان الله والحمد لله ولااله إلا الله والله اكبر
    وبعد.
    فى بعض الردود الصادرة على متصفحى ارتأيت
    أن ارد عليها وأقول وبالله التوفيق.
    .أولا احى النفوس الطاهرة والتى تتفاعل مع الطرح الذى ماهو الا خاصية يستفاد منها كل باحث فى دهاليز الشبكة العنكبوتية.
    .ثانيا انا هنا لاانتقد اوأجبر أي كان ومهما بلغ تمردهم وسوء تربيتهم في الخطاب.
    فدخولى هنا وهناك هو من أجل افادة الغير
    .ثالثا لماذا وضعت هذه الخاصية هنا ولم أضعها فى قسم الاسلامى فالجواب هو كالاثى
    لقد قمت بوضع نفس الخاصية والتى يحتاج لها كل طالب علم أو مبتدئ وكلنا كذالك.
    فى الرابط اسفله
    هذا شفيعكم ياأهل اللمة فعظموه. !
    فلو كان ينافى قوانين المنتدى لما وضع عليه خاتم التميز ووافقت عليه الإدارة وطاقمها
    واستحسنه كل المتدخلون.
    والذى أمل أن يكون حسنة من حسناتى بإذن الله.
    فأنا لم أشهر بأى شخص.
    بل اكتفيت بوضع الروابط لإفادة الجميع من أبناء العالم الاسلامى .
    خلاصة الأمر
    اسأل الله ان يجعل اعمالنا خالصة لوجه الكريم
    وان يطهر قلوبنا من النفاق.
    وأعمالنا من الرياء.
    وأن ينفعنا بما تعلمنا
    وان لايجعلنا من المتكبر ين والمستحيين
    الذين شهد لهما الحبيب بأنهما لايتعلمان..
    -فهناك فرق شاسع بين من ترعرع على حب القرآن والسنة
    وبين من نشأ فى الطرب والغناء وهل رأى الحب سكارى...
    فشتان بينهما .
    فالاول سيكون همه هو نشر الخير والمنفعة
    والثانى سيتبع كل ناعق ..ومارق.. وفاسق
    لأن نشأتهما تختلف....
    وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا.
    ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستون )
    سورة السجدة الأيات 18
    والحمد لله الذى عفانا مما ابتلاهم
    وفضلنى على كثير من عباده تفضيلا
    انتهى
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    (منير), ‏24 أفريل 2017
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ذكر
    هههههههههههههه ساعات احسك خبل رسمي وبدون رتوش
    اجل موضوعك نزلته للإفاده شلون وانت تهمز فيه وتلمز لما طرحت ياخي والله اني حينما ارى تناقضك اخجل من الرد عليك ...
    اسمع كلمه ورد غطاها كل مواضيعك الخرطي واللي كلها قص ولزق لاتهمني لكن حينما تعود لطبعك الدنيء بالهمز واللمز سأرد عليك
    لانك انت من النوعيه اللي لايزينهم الزين ولا يشينهم الشين كل امورك سبهلله وسبق ان نزلت اربع مواضيع تهمز فيها وتلمز وتركتك
    ومانفع فيك استمريت بهمزك ولمزك دون صريح العباره ... اعقل واركد واذا بغيت تنزل موضوع لاتنزله من اجل تهمز وتلمز على زملائك يا خبل ..
    واذا ما رأيت هناك خطأ يحتاج تصحيح لاتروح تنزل موضوع كله قص ولصق وهمز ولمز رد على الخطأ بنفس الطرح وصححه .. فهمت !!!
     
    aljentel, ‏24 أفريل 2017
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    مشكور أخي الكريم على الموضوع المنبه وخاصة الموقع الذي يصحح الاحاديث ويخبرنا بمدى صحة الاحاديث وهذا مهم بالنسبة لي شخصيا .
    أشكرك جزيل الشكر على الافادة وجزاك الله خيرا
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    بشرى ملاك و (منير) معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏24 أفريل 2017
    #10
  11. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اخى حليم عساك بخير انت والابنتين والابن والاهل .
    شكر وعرفان على تواجدك
    ونفعك الإله بما علمت
    وتستحق كل ماهو مفيد
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    (منير), ‏24 أفريل 2017
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    شكرا لك على السؤال بخير والحمد لله.

    انت شخص يستحق التقدير ،بارك الله فيك على المعلومات التي دائما ما كانت بالنسبة لي نافعة .

    ابنتي توقفت عن قضم أظافرها والحمد لله نسيتهم تماما ،بفضل الله ونصائحك القيمة بارك الله فيك يا طيب .

    رسولنا حبيبنا يستحق أن نحبه
    اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
    تقبل احترامي وتقديري اخي الكريم
    حلم كبير(y)
     
    بشرى ملاك و (منير) معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏24 أفريل 2017
    #12
  13. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

    تاريخ التسجيل:
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    هذا أقل واجب اتجاه من لهم على ايادى بيضاء
    كل الاحترام والتقدير لك أخى حليم
    وحمدا على سلامة اختى ابنت اخى حليم
    وكثر الله من امثالك ياغالي
    على كلامك الراقى والحضارة
    بقية ليلتك طيبة
     
    بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    (منير), ‏24 أفريل 2017
    #13
  14. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشكور على ما قدمته لكن راعي قبل طرح مواضيعك المكان المناسب لها لأن المنتدى عبارة عن تصنيفات وتقسيمات لابد أن يوضع كل موضوع يتم طرحه في المكان المناسب له حتى لا نخل بالتصنيفات الموجودة.
     
    miss victoria معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏28 أفريل 2017
    #14
  15. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ومشكورين وماجورين على كل شيء
    وهذا أقل واجب اتجاه كل باحث فى دهاليز الشبكة من أبناء العالم الاسلامى
    مزيدا من التألق والتميز لصرحكم الشامخ
    وابلغكم الله الشهر الفضيل
    وجعلكم انتم واحبتكم فيه من العتقاء
     
    ميلينا و miss victoria معجبون بهذا.
    (منير), ‏28 أفريل 2017
    #15
  16. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    بااااااااااارك الله فييييييك
     
    miss victoria, ‏28 أفريل 2017
    #16
  17. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد
    بارك الله فيك
     
    أم منيــــــر, ‏28 أفريل 2017
    #17
  18. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وفيكم بارك الرحمن ونفع الله بكم
     
    miss victoria معجب بهذا.
    (منير), ‏28 أفريل 2017
    #18
  19. (منير)

    (منير) :: عضوية محظورة ::

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    صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار
    وفيكم بارك الرحمن
     
    أم منيــــــر معجب بهذا.
    (منير), ‏28 أفريل 2017
    #19
  20. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    صلى الله عليك يا حبيبي يارسول الله شكرا على الطرح أصلا نحتاج لمواضيع مثل هذه
     
    صفاءdz, ‏4 ماي 2017 على 17:54
    #20
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