لكل محب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تفضلوا.!

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبتى في اللمة هى رسالة ابعثها لكل محب للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والذى يرجو شفاعته ويقتدى بسنته فبينما كنت اتجول بين أقسام اللمة لاحظت أن البعض من المنتسبين يستدلون فى ردودهم بالاحاديث المكذوبة وقد يؤثمون بستدلالها لأنه لم يتحرون معرفة صحتها من كذبها. يقول الشيخ الألباني في تمام المنة : وإما أن لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم . دون علم وقد قال .صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما سمعه ومثله من كتبه أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم محالة فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين. ( الحديث صحيح ذكره الإمام مسلم في مقدمة كتابه وإليكم ما قيل في الحديث الذى لفت أنتباهى فى احدى الردود. يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة هذا الكلام *طلب العلم من المهد إلى اللحد* ويحكى أيضا بصيغة * اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد* ليس بحديث نبوي، وإنما هو من كلام النّاس، فلا يجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقله بعضهم.. وهذا الحديث الموضوع: * اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد*مشتهر على الألسنة كثير. وللتاكد من أي حديث تقرأونه أو تسمعونه … سواء في المنتدى أو في غيره تجدوها في الرابط التالي : http://www.dorar. net/mhadith. asp وهو عبارة عن رابط لموقع متميز جدا في هذا الامر يبحث في جميع كتب الحديث عن أئمة المسلمين الذين نقلوا الحديث الصحيح إلينا مثل صحيح البخاري و مسلم و الترمذي وغيرهم بحيث تدخل تلك الصفحة السابقة وتكتب اسم الحديث او حتي تكتب جملة منه تجده يظهرها لك ويقول لك من نقله وفي اي صحيح ورقم الصفحة في الكتاب ,, أي كل شيء عنه … لأنه موسوعة تجميع لكل كتب الحديث . و الذي قام بتصحيح تلك الاحاديث و جمع هذا اليكم من تلك الكتب المميزة هو ( شيخ الاسلام والعلامة الالباني ) يرحمها الله ونفعه الله الجميع وهذا رابط ايضا لكل الاحاديث الضعيف والقصص المكذوبة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم الأحاديث الضعيفة - عربي - islamqa.info خادم السنة والقرآن منير ابن الاسلام